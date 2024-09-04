Власти поддержали нормы об отмене НДС для товаров фудшеринга

Власти поддержали закон, касающийся налоговых льгот для фудшеринга, который предполагает отправку нераспроданных пищевых продуктов на благотворительность. Об этом сообщил ТАСС .

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных [в отзыве] замечаний до его внесения в Государственную думу», — следует из правительственного документа.

Законопроект подразумевает отправку некоммерческим организациям нереализованных, но пригодных для питания продуктов. Для этого предложили освободить от НДС эту деятельность при условии, что стоимость переданной еды не превысит 1% от суммы доходов продавцов.

Сейчас в магазинах такие товары в целях сохранения налоговых вычетов выбрасывают, потому что из-за благотворительности увеличиваются расходы на налоги. Инициатива призвана внести изменения в Налоговый кодекс. При этом заниматься благотворительной деятельностью позволят только включенным в специальный список ретейлерам.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин доработал поправки к закону о модернизации налоговой системы. По его словам, власти учли предложения бизнеса и парламентариев, озвученные в ходе обсуждения законопроекта.