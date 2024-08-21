Сухо попрощается. Каким будет конец лета в Москве и Подмосковье

Воздух в Москве в начале следующей недели может вновь прогореться до +30 градусов, пообещали синоптики. Какая погода ожидает жителей столицы и Центральной России в конце августа и будет ли бабье лето, выяснил 360.ru.

Когда закончится лето в Московском регионе «Во второй половине августа в Москве и Подмосковье будет хорошая погода. Произойдет смена одного антициклона на другой в середине следующей недели», — рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В предстоящую пятницу в столице может пройти кратковременный дождь, но температура воздуха останется высокой для этих чисел августа. Столбики термометров покажут минимальную температуру от +14 до +16 градусов, днем — от +24 до +26 В выходные осадков в Москве не ожидают. Не исключено, что в воскресенье воздух прогреется до +30 градусов. В последние дни лета температура будет выше климатической нормы, отметила специалист.

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua / Global Look Press

«Днем воздух прогреется до температуры от +23 до +28 градусов. В среду или четверг либо на стыке этих суток может пройти кратковременный дождь», — уточнила специалист. Осадки обозначат границу между антициклонами, один из которых отступит, а другой накроет территорию средней полосы России. В первых числах сентября обещают теплую и сухую погоду: синоптики спрогнозировали +26 градусов с возможным повышением до +30.

Фото: Igor Kharitonov/AiF / Global Look Press

Когда бабье лето в Москве Бабье лето — длительный период теплой и сухой погоды в конце сентября или первой половины октября в Европе и Северной Америке. Обычно он наступает после значительного похолодания и может сопровождаться вторичным цветением растений, которые обычно распускаются лишь раз в год.

Интересно Бабье лето иногда называют золотой осенью или Марфиным летом. В Северной Америке этот период именовали индейским летом, в Западной Европе — летом немолодой дамы. Бабье лето иногда называют золотой осенью или Марфиным летом. В Северной Америке этот период именовали индейским летом, в Западной Европе — летом немолодой дамы.

Согласно словарю Владимира Даля, начало бабьего лета совпадало с днем Симеона-летопроводца, 14 сентября, и заканчивалось на Осенины-именины, 21 сентября, либо в день Воздвижения — 27 сентября.

Фото: Igor Kharitonov/AiF / Global Look Press

Обычно бабье лето приходит, когда в начале сентября царит угрюмая погода, а потом возвращается «летняя» пора с солнечными, теплыми и сухими днями, пояснила Позднякова. «Это понятие связано с влиянием на нашу территорию Азорского антициклона. По среднестатистическим данным, так называемое бабье лето приходит в период с 14 по 21 сентября, то есть тогда, когда лето по старому стилю заканчивалось», — рассказала метеоролог. В старину все сельскохозяйственные работы в это время завершали, женщины могли отдохнуть. Обычно в Европейской части России бабье лето сопровождается потеплением от +15 до +20 градусов.

Фото: Igor Kharitonov/AiF / Global Look Press

«Вероятность, что бабье лето в 2024 году будет, есть, но я пока не могу сказать, когда именно. Обычно бабье лето предсказывают за два-три дня до его наступления, иногда за четыре. Я основываюсь на аналоговых методах. По всем показателям бабье лето в Москве будет в сентябре», — сообщил 360.ru метеоролог и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Азорские острова расположены на юге Атлантического океана и считаются центром действия атмосферы. Там постоянно формируются циклоны и антициклоны. Когда от этого антициклона распространяется гребень высокого давления через юг Западной Европы в центр Европейской России, там устанавливается теплая погода, и «прозрачный» воздух, который в песнях и стихах описывают как паутинки в воздухе, пояснил метеоролог. Этот процесс наблюдается далеко не каждый сентябрь. Хотя любая сухая и солнечная погода ранней осенью называется в народе бабьим летом, это не совсем верно с точки зрения метеорологии, добавил Вильфанд.

Фото: Igor Kharitonov/AiF / Global Look Press

Народные приметы С бабьим летом связано много примет. Вот некоторые из них: В первый день бабьего лета было принято объезжать лошадей — считалось, что в день Симеона-летопроводца они станут сильнее;

Собак отпускали с поводка. Люди верили, что они не будут болеть;

Сыграть свадьбу в период бабьего лета считалось удачей и залогом счастливой жизни;

Завести отношения во время бабьего лета — к крепкому союзу;

Если переехать во время бабьего лета в новый дом, жизнь будет богатой и счастливой. Приметы, связанные с погодой: Если бабье лето выдалось ненастным, осень будет сухой, если же сухим — осень будет дождливой;

Если в воздухе в период потепления летает много паутины, то осень будет ясной, а зима — холодной;

Если в дни бабьего лета в небе покажется радуга, то осень будет сухой и теплой, а зима — холодной.