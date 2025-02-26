26 февраля 2025 14:28 Веди меня, звезда. Что подарить на 8 Марта в зависимости от знака зодиака 0 0 0 Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com Эксклюзив

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До 8 Марта осталось чуть больше недели: совсем скоро женщины будут принимать поздравления и подарки. Сделать сюрприз не так просто — даже самые близкие люди не всегда могут определиться с выбором. В этом случае на помощь придут звезды. Что подарить девушке, жене, маме или подруге, если учитывать ее знак зодиака, выяснил 360.ru.

Что подарить Овну на 8 Марта Девушки-Овны — яркие, активные и эмоциональные, а порой экспрессивные. Именно поэтому по достоинству оценят такой же, как они сами, подарок, рассказала астролог Марина Талиашвили.

Овнам стоит сделать подарок, связанный с какой-нибудь активностью и новыми впечатлениями. Подойдут сертификат в тренажерный зал или путешествие, где они будут покорять вершины. Марина Талиашвили

Можно подобрать красивый спортивный костюм или подарочную карту в спортивный магазин, где представительница огненной стихии сможет выбрать снаряжение самостоятельно. Астролог подчеркнула, что Овнам важно дарить эмоции. Ведь стихия огня — олицетворение страсти. Так что девушки оценят и красивое нижнее белье, и что-то, что будет возбуждать в ней неподдельный интерес. Но важно знать, что зажигает именно вашу избранницу, предупредила Талиашвили.

Фото: 360.ru

Что подарить Тельцу на 8 Марта Представительницы прекрасной половины знака Телец любят комфорт, уют и все самое красивое. Это девушки, которым близки искусство, эстетика и красота, поэтому стоит выбирать любые украшения — от ювелирных до бижутерии. «Подойдет косметика. Если вы знаете ее размер [одежды] и вкусы, можно купить красивый наряд. Или подобрать парфюм. И конечно, такую девушку стоит сводить в ресторан на 8 Марта», — сказала астролог.

Фото: 360.ru

Что подарить Близнецам на 8 Марта Представительницы стихии воздуха многогранны и неуловимы, а потому у них разные сферы интересов, которые быстро меняются: они могут хотеть одновременно все и ничего. Близнецам Талиашвили посоветовала выбирать подарки, которые будут развивать. «Купите книги или курсы по духовному развитию. Посмотрите всякого рода тренинги и мастер-классы. Достаточно легко, на самом деле, угодить: можно подарить и мастер-класс по свечеварению, и поездку», — порекомендовала астролог.

Фото: 360.ru

Что подарить Раку на 8 Марта Девушек-Раков принято считать самыми чувственными и хозяйственными. Они ценят все, что связано с домашним уютом, очагом и порядком. Присмотрите для этих прекрасных представительниц стихии воды презенты со смыслом. «Важна не стоимость подарка, а именно идея, которую вы вкладываете. Обязательно приложите открытку с милой надписью, чтобы девушка прониклась. Напишите что-то важное», — предложила астролог. Раки будут рады красивым и уютным вещам: например, тапочкам и халату. Можно выбирать не только одежду, но и декор в дом: свечи, вазы, диффузоры. И конечно, не забывайте о цветах и чувственной речи.

Фото: 360.ru

Что подарить Льву на 8 Марта С одной стороны, все просто, заметила астролог, но с другой — не так-то и легко: набором для душа не отделаешься. Львицы любят все роскошное. Они хотят получать восхищение, комплименты и дорогие подарки. «Конечно, в оборот идет настоящее золото. Если знаете ее вкус или она давно говорила, что что-то хочет, то точно попадете в точку. Должно быть что-то такое, чтобы подружки обзавидовались: от iPhone до квартиры или машины, если позволяют средства», — подсказала Талиашвили. Обязательно нужно заказать самый дорогой или необычный ресторан. Так Львица почувствует себя особенной.

Фото: 360.ru

Что подарить Деве на 8 Марта Практичная и рациональная Дева не оценит безделушки. Астролог уточнила, что у такой девушки лучше всего спросить, чего она хочет, или подарить деньги. Представительница стихии земли знает не понаслышке, что ей нужно и где это применить.

Легко прогадать. Чтобы ни девушка, ни вы не расстроились, важно дарить что-то полезное и что она очень хочет. Если, условно говоря, нужны сапоги, она будет рада, если вы подарите именно их. Марина Талиашвили

Вариантов — море: от пылесоса в дом до новой сумки. Важно, чтобы это было действительно нужно.

Фото: 360.ru

Что подарить Весам на 8 Марта Романтичные и эстетичные представительницы стихии воздуха всегда ждут какой-нибудь сказки, как в фильмах и книгах. Поэтому важно дать им долгожданную романтику. Это может быть ужин при свечах дома либо поход в театр. «Все, что связано с красотой: подойдут украшения и одежда. Если подберете, например, платье на [романтический] вечер, то будет здорово. Платье, туфли, сумки, косметика — всем женским прелестям Весы будут рады», — добавила Талиашвили.

Фото: 360.ru

Что подарить Скорпиону на 8 Марта Девушки-Скорпионы нередко попадают в топы самых непростых знаков, ведь они загадочные и таинственные, обращают внимание буквально на все. Вы можете даже не догадываться о чем-то, а Скорпион уже заметил и сделал выводы.

Важно подготовиться и подарить подарок от всей души, а не лишь бы подарить что угодно. Если будет подарок-отмазка, она сразу почувствует. Конечно, и дешевить нельзя. Марина Талиашвили

Скорпиону могут подойти деньги, путевки, дорогостоящая техника.

Фото: 360.ru

Что подарить Стрельцу на 8 Марта Эти представительницы огненной стихии любят, когда все дорого, красиво и стильно. Так что настоящие женские аксессуары им очень даже подходят. «Если вы знаете магазин, где она покупает аксессуары, можно купить подарочную карту. Украшения, косметика и дорогие фены для волос тоже подойдут Стрельцам. И конечно, цветы и ресторан с шампанским по высшему разряду», — сказала астролог.

Фото: 360.ru

Что подарить Козерогу на 8 Марта Практичные Козероги точно знают, чего хотят, поэтому не стесняйтесь и спрашивайте у дамы вашего сердца, что ей купить. Обычно у них есть целый список.

Если вы не можете спросить, то дарите что-то понятное и практичное. В первую очередь деньги. Для такой натуры подойдут полезные гаджеты, которые помогут в работе: от планера до рабочего ноутбука. Марина Талиашвили

Кроме того, Козероги будут не против получить что-то полезное для быта: роботы-пылесосы, паровые швабры или посудомоечные машины. Это сэкономит время, которое они смогут потратить на карьеру.

Фото: 360.ru

Что подарить Водолею на 8 Марта Девушек-Водолеев не просто так считают самыми креативными и разносторонними. Важно учитывать при выборе подарка их хобби и увлечения. «Необычные свидания, где вы, например, будете рисовать экстравагантные картины или пойдете на необычное представление, — прекрасные варианты. Нужно продумать свидание так, чтобы она удивилась, и подарить что-то из такого же разряда», — заметила астролог.

Фото: 360.ru

Что подарить Рыбам на 8 Марта Эмпатичные и романтичные Рыбы редко обращают внимание на стоимость подарка, ведь самое главное — внимание и смысл. Они чувствуют фальшь. Так что если поймут, что вы сэкономили или подарили что-то не от души, это может стать причиной обиды.

Рыбы любят подарки-эмоции. Вы должны четко угадать — это самая главная фишка. Кроме того, в качестве подарка подойдет все, что связано с воспоминаниями и чувствами. Марина Талиашвили

Обязательно добавьте к презенту записку с теплыми словами или историями, которые знаете только вы. Не забывайте про цветы. Рыбы могут оценить как поход в кино, где вы провели первое свидание, так и кольцо, которое они давно хотели.