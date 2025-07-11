Сегодня 19:12 Что на самом деле погубило «Титаник»? Ученые раскрыли новые детали катастрофы 0 0 0 Фото: Wikipedia Commons Public Domain/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Интересное

Катастрофы

Корабли

Со дня гибели «Титаника» прошло более 100 лет. Но исследователи до сих пор открывают новые детали катастрофы, которая ставит под сомнение казавшиеся очевидными причины.

Пророчество и реконструкция событий Недавно на аукционе в Великобритании продали открытку полковника Арчибальда Грейси — пассажира, который выжил. «Это прекрасный корабль, но я подожду окончания путешествия, прежде чем судить», — гласит фактически пророческое послание. Через несколько дней после этих слов «Титаник» затонул. Письмо стало символом предчувствия, а сама открытка ушла с молотка за 400 тысяч долларов. Сегодня у человечества появилась возможность судить о трагедии объективно. Специалисты использовали новейшие глубоководные роботы «Ромео» и «Джульетта», чтобы создать самую точную цифровую модель судна. Свыше 700 снимков с разрешением в миллиметры позволили воспроизвести трехмерное изображение «Титаника» в деталях, что стало первым случаем в истории, когда обломки легендарного лайнера можно изучить как единое целое.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Свет горел до последней минуты: кто был за пультом генератора На борту судна до самого конца горел свет — этот факт подтвердила новая цифровая модель. В машинном отделение кто-то сознательно остался на своих постах для поддержания работы генераторов. В аварийной ситуации это спасло жизни: освещенные палубы помогли эвакуации, работающие радиостанции посылали сигналы бедствия, а насосы сдерживали поступающую воду. Под палубой находились минимум 35 человек: инженеры, электрики и кочегары. В их числе — главный инженер Джозеф Белл. Героизм этих людей стал настоящим подвигом.

Фото: IMAGO/United Archives / WHA / www.globallookpress.com

Айсберг — не причина? Согласно традиционной версии, айсберг распорол корпус, и этого было достаточно. Однако 3D-модель показывает, что разрушения были не столь катастрофичными по площади. Ледяная глыба задела корпус в нескольких местах, но основные пробоины имели размер не больше альбома для фотографий. Но именно они стали роковыми — вода мгновенно заполонила первые четыре отсека, а потом еще два. Но было еще кое-что кроме айсберга: трагедии способствовали конструктивные особенности. Металл корпуса судна в ледяной воде стал хрупким, из-за чего локальные повреждения привели к цепной реакции. Ситуацию усугубили процессы внутри котельных: холодная вода, заполнившая котлы, вызвала резкое образование вакуума. Из-за этого они обрушились с мощными хлопками — многие пассажиры приняли этот звук за взрывы. Причины трагедии «Титаника» заключаются не только в столкновении с айсбергом, но их хрупких заклепках, слабого металла и недостаточного количества спасательных шлюпок. Спасение пассажиров зависело от многих мелочей, но их проигнорировали — всему виной человеческий фактор.