Что на самом деле погубило «Титаник»? Ученые раскрыли новые детали катастрофы

Wikipedia Commons Public Domain/ZUMAPRESS.com
Фото: Wikipedia Commons Public Domain/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Со дня гибели «Титаника» прошло более 100 лет. Но исследователи до сих пор открывают новые детали катастрофы, которая ставит под сомнение казавшиеся очевидными причины.

Пророчество и реконструкция событий

Недавно на аукционе в Великобритании продали открытку полковника Арчибальда Грейси — пассажира, который выжил.

«Это прекрасный корабль, но я подожду окончания путешествия, прежде чем судить», — гласит фактически пророческое послание.

Через несколько дней после этих слов «Титаник» затонул. Письмо стало символом предчувствия, а сама открытка ушла с молотка за 400 тысяч долларов.

Сегодня у человечества появилась возможность судить о трагедии объективно. Специалисты использовали новейшие глубоководные роботы «Ромео» и «Джульетта», чтобы создать самую точную цифровую модель судна.

Свыше 700 снимков с разрешением в миллиметры позволили воспроизвести трехмерное изображение «Титаника» в деталях, что стало первым случаем в истории, когда обломки легендарного лайнера можно изучить как единое целое.

Keystone Press Agency
Фото: Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Свет горел до последней минуты: кто был за пультом генератора

На борту судна до самого конца горел свет — этот факт подтвердила новая цифровая модель. В машинном отделение кто-то сознательно остался на своих постах для поддержания работы генераторов. В аварийной ситуации это спасло жизни: освещенные палубы помогли эвакуации, работающие радиостанции посылали сигналы бедствия, а насосы сдерживали поступающую воду.

Под палубой находились минимум 35 человек: инженеры, электрики и кочегары. В их числе — главный инженер Джозеф Белл. Героизм этих людей стал настоящим подвигом.

IMAGO/United Archives / WHA
Фото: IMAGO/United Archives / WHA/www.globallookpress.com

Айсберг — не причина?

Согласно традиционной версии, айсберг распорол корпус, и этого было достаточно. Однако 3D-модель показывает, что разрушения были не столь катастрофичными по площади. Ледяная глыба задела корпус в нескольких местах, но основные пробоины имели размер не больше альбома для фотографий.

Но именно они стали роковыми — вода мгновенно заполонила первые четыре отсека, а потом еще два. Но было еще кое-что кроме айсберга: трагедии способствовали конструктивные особенности. Металл корпуса судна в ледяной воде стал хрупким, из-за чего локальные повреждения привели к цепной реакции.

Ситуацию усугубили процессы внутри котельных: холодная вода, заполнившая котлы, вызвала резкое образование вакуума. Из-за этого они обрушились с мощными хлопками — многие пассажиры приняли этот звук за взрывы.

Причины трагедии «Титаника» заключаются не только в столкновении с айсбергом, но их хрупких заклепках, слабого металла и недостаточного количества спасательных шлюпок. Спасение пассажиров зависело от многих мелочей, но их проигнорировали — всему виной человеческий фактор.

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