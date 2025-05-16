16 мая 2025 17:06 История дворца Долмабахче. Чем прекрасна резиденция османских султанов и как туда попасть 0 0 0 Фото: Фасад дворца Долмабахче со стороны Босфора. © Karl F. Schöfmann / www.globallookpress.com Путешествия

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Турецкая сторона, как и три года назад, предоставила для российско-украинских переговоров дворец Долмабахче. Это уникальное место, которое стоит посетить хотя бы для того, чтобы расширить свое представление о настоящей роскоши. Что можно увидеть в резиденции османских султанов и как туда попасть — в материале 360.ru.

История дворца Долмабахче Дворец Долмабахче (с турецкого его название переводится как «Насыпной сад») расположен в Стамбуле, на европейской стороне Босфора. Когда-то на этом месте был залив, который служил гаванью. В XVII веке его засыпали и разбили императорский сад. Четыре столетия главным дворцом Османской империи был сераль Топкапы. Его возвели во второй половине XV века при султане Мехмеде II в историческом центре города, а в дальнейшем лишь достраивали и украшали. До Долмабахче там успели пожить 25 правителей. Создавать новую резиденцию начали в середине XIX века по приказу султана Абдул-Меджида: он пожелал получить современный дворец в модном тогда стиле барокко.

Фото: Дворец Долмабахче. Karl F. Schöfmann / www.globallookpress.com

Для строительства Долмабахче позвали знаменитых армянских мастеров династии Бальянов — Карапета и его старшего сына Никогоса. Несколько поколений представители этой фамилии служили придворными архитекторами османских султанов. Также пригласили Оганнеса Серверяна и Джеймса Уильяма Смита. Работа заняла 11 лет. В 1853 году дворец площадью 45 тысяч квадратных метров был завершен. Он до сих пор остается самым большим дворцом в Турции.

Фото: Султанские ворота во дворец. Karl F. Schöfmann / www.globallookpress.com

Убранство Долмабахче Здание разделили на три части. Одно крыло, «Гарем-и Хюмаюн», предоставили для частной жизни султана и его семьи, там есть отдельный вход. Другое, «Мабейн-и Хюмаюн», отвели для работы по управлению государством. Между ними устроили «Зал Муайеде» для важных государственных церемоний.

Интересно Обычно большинство султанов заранее ограничивали своих жен и наложниц от пребывания на публике. Но Абдул-Меджид был прогрессивным и разрешал его дамам покидать дворец, чтобы ходить в магазины и на базары. Правда, под надзором. Обычно большинство султанов заранее ограничивали своих жен и наложниц от пребывания на публике. Но Абдул-Меджид был прогрессивным и разрешал его дамам покидать дворец, чтобы ходить в магазины и на базары. Правда, под надзором.

Фото: Церемониальный зал. Karl F. Schöfmann / www.globallookpress.com

На отделке нигде не экономили: в интерьерах использованы десятки тонн золота, драгоценные камни, белоснежный мрамор с острова Мармара, египетский оникс-мрамор и порфир из Пергама. Полы покрывали ковры из медвежьих шкур, подаренные царем Российской империи Николаем I. Стены украшали роскошные ковры ручной работы из Хереке (включая и самый большой в мире), картины знаменитых художников, в том числе и работы великого русского мариниста Ивана Айвазовского, написанные по заказу следующего султана Абдул-Азиза, младшего брата Абдул-Меджида. "Свахой" выступил сын архитектора Долмабахче Саркис Бальян: он подарил султану одну из картин художника. Она настолько понравилась Абдул-Азизу, что он заказал сразу 10 полотен с видами Константинополя (такое название тогда носил Стамбул) и Босфора. Скоро живописец и султан подружились, так что последний получил более двух десятков холстов.

Фото: Роспись потолка во дворце Долмабахче. Karl F. Schöfmann / www.globallookpress.com

Также можно полюбоваться образчиками знаменитых севрского и йылдызского фарфора. Кроме того, в Долмабахче расположена самая большая в мире коллекция хрустальных люстр Bohemian и Baccarat. Жемчужина дворца — уникальная хрустальная лестница в форме двойной подковы, украшенная хрусталем Baccarat, латунью и красным деревом.

Фото: Люстра богемского стекла над Хрустальной лестницей. Karl F. Schöfmann / www.globallookpress.com 1/3 Фото: Балясины Хрустальной лестницы. Karl F. Schöfmann / www.globallookpress.com 2/3 Фото: Люстра богемского стекла. Karl F. Schöfmann / www.globallookpress.com 3/3

Одна из люстр богемского стекла, почти в пять тонн весом, долгое время считалась презентом британской королевы Виктории. Но в 2006 году обнаружили квитанцию о покупке — все расходы полностью оплатил сам султан. Всего во дворце 285 комнат, 44 зала, шесть турецких бань, или хаммамов, и 68 туалетов. Последние, как и газовое освещение, импортировали из Великобритании. Не все европейские монархи могли похвастаться таким современным оснащением. Позднее в здание провели электричество, центральное отопление и установили лифт.

Фото: Часы у Долмабахче. Stringer / www.globallookpress.com

Музей Долмабахче После падения Османской империи здание несколько раз открывали для посещения публики и вновь закрывали. Наконец, с 1984 года он окончательно перешел в статус музея, причем одного из крупнейших в мире по площади. Дворцово-парковый ансамбль со всеми садами и пристройками занимает более 700 тысяч квадратных метров. В постоянной выставке участвуют 65 тысяч экспонатов, и это только десятая часть коллекции. Здесь также хранят одни из главных мусульманских святынь — меч и плащ исламского пророка Мухаммеда. Еще на территории комплекса есть музеи живописи и стекла.

Фото: Сад дворца. Hans Lippert / www.globallookpress.com

Осмотреть всю эту роскошь хоть лично, хоть в составе экскурсии может любой желающий, главное, заплатить за билет. Иностранцам он обойдется от полутора до двух с половиной тысяч турецких лир с человека — в зависимости от того, что именно хотят посмотреть туристы. То есть примерно от трех до пяти тысяч рублей с мелочью. Детям до 12 лет вход бесплатный, а для студентов до 25, в том числе и иностранных, предусмотрена скидка. Главное, чтобы при себе было действительное международное студенческое удостоверение личности (ISIC). Время и дни работы дворца лучше всего смотреть на официальном сайте Национальных дворцов Турции.