Сегодня 13:04 Чистота, единство и Родина. Как отмечают День государственного флага 0 0 0 Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa / Global Look Press Интересное

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Более 30 лет назад российский триколор вновь получил статус национального символа: 22 августа 1991 года власти РСФСР постановили считать бело-сине-красные цвета государственным атрибутом. Вскоре появился новый праздник — День государственного флага России. Какие исторические события связаны с триколором — в материале 360.ru.

История российского флага

История флага России неразрывно связана с историей флота. Первые морские корабли начали строить в 1669 году по указу царя Алексея Михайловича. Для корабельных флагов заказали «червчатую, белую и лазоревую» материю. Уже знакомый нам бело-сине-красный триколор появился во времена Петра I, с юности увлекшегося морским делом. Прямоугольное полотнище из равных горизонтальных белой, синей и красной полос молодой правитель впервые использовал в 1693 году во время похода отряда специально построенных малых судов на Соловецкие острова. В центре полотнища помещался герб России — золотой двуглавый орел под тремя коронами со щитом с всадником на груди.

Фото: Флаг царя Московского. / Викимедиа

Спустя несколько лет, в 1705 году, последний царь всея Руси и первый император всероссийский выпустил рескрипт — письмо монарха к высокопоставленным лицам. В нем говорилось, что все корабли, которые ходят за территорией России и присутствуют в мировом море, должны иметь привычный нам триколор, объяснил «360» заместитель министра информации Донецкой Народной Республики, историк и журналист Артем Ольхин. «История триколора начиналась именно с российского морских судов. Некоторые „злые языки“ до сих пор иронизируют над символикой стяга, аргументируя это тем, что флаг — символ только торговых кораблей. Добавляя, что это недостаточно солидно и уважительно», — рассказал он.

Фото: Гравюра, изображающая первый российский линейный корабль «Гото Предестинация», 1701 год. / Викимедиа

Хотя флаг в первое время «несолидно» использовали только на торговых суднах, постепенно стяг начали поднимать и на других морских кораблях. Не стоит забывать, что при Петре Россия стала империей, напомнил историк. Тогда российские войска победили «самую сильную шведскую армию» под руководством короля Карла XII. Северная война за получение выхода к Балтийскому морю продолжалась 21 год — с 1700-го по 1721-й. Российская империя воевала под государственным символом — своим триколором.

Из-за сильнейшего флота Великобритании, который помогал шведам во времена Северной войны, Россия не могла себе позволить стать морской державой. А при Петре смогла. Артем Ольхин

Все славные победы Российской империи увенчал привычный нам триколор, подчеркнул собеседник «360». Распространение бело-сине-красный флаг получил во время тяжелой Крымской войны 1853–1856 годов. Тогда патриотический подъем взбудоражил всю страну — и триколор стали широко использовать не только на торговых кораблях.

Официально триколор стал государственным символом только в конце XIX века, в 1896 году. Однако День флага учредили в честь совсем других событий, а именно — в честь восстановления 22 августа 1991 года исторического триколора во время августовского путча. До этого, как известно, была Советская Россия с красным стягом, на котором красовались серп с молотом. Двадцать второго августа 1991 года бело-сине-красное полотнище впервые официально подняли над Белым домом в центре Москва. В тот день по решению Верховного Совета триколор начали считать национальным флагом.

Фото: Moscow/1991:08:20 / Global Look Press

Что означают цвета российского триколора

Цвета флага в целом символизируют Родину. Красный цвет означает державность страны. Белый цвет на триколоре символизирует чистоту, а также стремление к вечности и небу. Синий цвет — природа России и ее красота.

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Как отмечают День флага России

Хотя День государственного флага — не выходной день, эту дату принято отмечать различными акциями, флешмобами и образовательно-просветительскими встречами. Вначале обязательно поднимают государственный флаг под гимн России, затем проходят торжественные шествия и патриотические мероприятия.

Не забывают в этот праздничный день и о трагических событиях августа 1991 года. В Москве, например, обязательно возлагают цветы к монументу погибшим во время августовского путча.

Фото: Moscow/1991:08:20 / Global Look Press

Ольхин подчеркнул, что празднование Дня государственного флага — верно и правильно, ведь это флаг нашей Родины. Историю нужно чтить, причем искренне.