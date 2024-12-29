Сегодня 11:00 Чайный гриб, сангрия и эгног. Чем заменить алкоголь на Новый год Врач Соломатина: шампанское на Новый год можно заменить чайным грибом или квасом 0 0 0 Фото: Коллаж: Freepik / 360.ru Интересное

Еда

Праздники

Дети

Алкоголь

Новый год

Новогодний стол — это не только оливье и бутерброды с красной икрой. Одни не представляют праздничную ночь без бокала шампанского, другие предпочитают более крепкие напитки, например водку или коньяк. Некоторые вовсе не пьют алкоголь по самым разным причинам. Для тех, кто отказался от спиртного, идеальным вариантом будут безалкогольные новогодние напитки.

Чем заменить алкоголь на новогоднем столе: готовые напитки

Вместо шампанского

Выпить бокал шампанского под бой курантов — новогодняя традиция для многих жителей нашей планеты. Люди, которые по какой-либо причине не пьют спиртное, могут символически порадовать себя детским шампанским, рассказала 360.ru врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина. «Можно из бокала выпить любую газировку, хотя это не самые полезные напитки. Необязательно выпивать до дна — просто пригубите в честь наступления Нового года», — отметила она.

Помимо сладкой газированной воды или детского шампанского, на стол можно поставить всем известные напитки, которые когда-то пили предки на любом празднике.

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

«Кому-то нравится, к примеру, чайный гриб и квас. Эти сильногазированные напитки тоже в каком-то роде похожи на шампанское», — с иронией заметила Соломатина Крепость у обоих напитков меньше 1%, поэтому называть их в каком-то роде алкоголем неправильно. Чтобы захмелеть от такого «шампанского», человеку придется выпить не один литр. Аналогичным советом можно воспользоваться при выборе заменителя пива: безалкогольное имеет не менее приятный вкус и аромат, чем традиционный хмельной напиток.

Фото: Freepik

Вместо вина и глинтвейна

Каждый покупатель может найти на прилавках магазина отличную замену привычному вину — точно такой же напиток, только безалкогольный, изготовленный из винных сортов винограда. Помимо этого, собеседница 360.ru порекомендовала пить морсы, подчеркнув, что еще полезнее будет сделать их самостоятельно.

Можно сделать морс самому из свежих или замороженных ягод. В напиток добавьте специи, имбирь или сушеные фрукты, например апельсины. Лучше выбирать максимально натуральные напитки. Все равно шампанское не пьется, а здесь будет еще и польза для здоровья. Елена Соломатина врач-диетолог

Если у вас нет возможности (или желания) готовить что-то самостоятельно, то концентрированные соки из граната либо винограда могут отдаленно напоминать вкус крепленого, но содержание алкоголя в них будет 0%. Тем не менее некоторые соки могут иметь слишком терпкий вкус, поэтому их советуют разбавлять водой. Как вариант — добавьте несколько кубиков льда.

Фото: Freepik

Вместо крепкого алкоголя

На крепком алкоголе (виски, водка, джин, текила) делают большинство известных коктейлей: «Космополитен», «Лонг-Айленд», «Белый русский» и так далее. Если вы хотите заменить любой такой напиток, купите бальзамы и сиропы на основе трав, посоветовала Соломатина. «Чтобы приготовить замену крепкому алкоголю, в бальзамы следует добавить немного воды, лимона, мяты или других специй по вкусу», — уточнила врач-диетолог. Помимо аромата полезных компонентов, большинство натуральных сиропов и бальзамов оказывают активное противомикробное действие. Многие из них содержат прополис, свойства которого известны испокон веков: он благотворно влияет на организм в целом и помогает справиться со многими недугами.

Фото: Freepik

Еще можно приготовить любой напиток, но пропустить позицию крепкого напитка: любителям «Мохито», к примеру, стоит убрать из рецепта ром и добавить вместо него лаймовый сок. Кроме того, на маркетплейсах уже продают безалкогольные аналоги практически чего угодно, в том числе джина, виски и того же рома Другой распространенный способ сделать безалкогольный коктейль — смешать любой сок по вкусу (апельсиновый, яблочный, вишневый и так далее) и газированную минеральную воду. Получается тонизирующий и освежающий напиток. В него можно добавить немного льда, а украсить веткой мяты или долькой апельсина.

Фото: Freepik

Шесть рецептов праздничных напитков без алкоголя

Если есть желание, время и возможность порадовать себя холодным или горячим напитком в Новый год, но остаться в трезвом уме, то есть несколько вариантов сделать это. Красиво оформленные и вкусные коктейли придутся по вкусу не только вам, но и гостям. 360.ru собрал популярные рецепты безалкогольных коктейлей на зимние праздники.

Безалкогольный глинтвейн

Фото: 360.ru

Для приготовления безалкогольного глинтвейна вылейте соки в кастрюлю, поставьте ее на медленный огонь и подогрейте. Затем положите в емкость все специи и мед. Готовить, все время помешивая, нужно примерно 10-15 минут. После дайте горячему напитку настояться 10-20 минут.

Сангрия

Фото: 360.ru

Из одного апельсина и лимона выжмете сок с помощью фреш-пресса или обычной соковыжималки. Оставшиеся фрукты нарежьте на кусочки. Переложите в графин фрукты, влейте соки (лимонный/апельсиновый и виноградный). Поставить в холодильник на несколько часов. Перед подачей положите лед в бокалы и влейте минеральную воду.

Имбирный чай

Фото: 360.ru

Чай и мелко нарезанный или натертый корень имбиря залейте кипятком. Оставьте на 5-10 минут настояться. Затем добавьте мед и все перемешайте. Разлейте по чашкам и положите в каждую по дольке лимона. К слову, пить такой полезный и согревающий можно до трех раз в день, укрепляя организм.

Клюквенный пунш

Фото: 360.ru

Нужно выжать из апельсинов сок на соковыжималке или с помощью пресса. Имбирь нарежьте тонкими пластинками. Клюкву всыпьте в кастрюлю и немного разомните деревянной ложкой. Налейте воду, положите приправы и специи. Вскипятите, добавьте сахар и прокипятите три минуты. Затем влейте апельсиновый сок и поваривате еще в течение одной минуты. Охладите готовый напиток до температуры 50-60 градусов, процедите через сито или марлю и добавьте мед. После разлейте согревающий клюквенный пунш по чашкам и подавайте гостям.

Облепиховый сбитень

Фото: 360.ru

В кастрюлю налейте воду и поставьте на медленный огонь. Далее нужно промыть облепиху, положить ее в кастрюлю с водой и вскипятить. Уменьшите огонь и проварите 5-10 минут, периодически снимая пену. По мере готовки кладите специи. В приготовленный сбитень добавьте мед и дайте постоять напитку примерно 15-20 минут. Перед подачей процедите через сито или марлю, налейте в чашки и украсьте дольками лимона.

Эгног

Этот новогодний напиток пользуется популярностью в США и странах Европы. Готовят его обычно на Рождество, однако он может стать отличной заменой на новогоднем столе каждого россиянина. Ингредиенты и само приготовление немного напоминают коктейль «Гоголь-моголь».

Фото: 360.ru

В небольшую емкость необходимо насыпать сахар, влить молоко и все хорошо перемешать. В отдельной миске взбейте блендером яйца, пока не образуется пена. Продолжайте взбивать, добавляя понемногу молоко. Затем в смесь добавьте корицу и накройте пищевой пленкой. После этого молочно-яичную смесь поставьте в холодильник и дайте ей настояться два с половиной часа. Готовый напиток разлейте по стаканам и посыпьте сверху мускатным орехом. Подавать нужно холодным. Другая версия напитка: взбивая яичную пенку, добавьте теплое молоко, затем разлейте по чашкам, украсьте сверху взбитыми сливками. В таком случае эгног получится согревающим.

Фото: Freepik

Какой коктейль приготовить ребенку на Новый год

При приготовлении новогоднего напитка для ребенка нужно быть повнимательнее, предупредила врач-диетолог Соломатина. Зачастую в магазинные молочные коктейли или напитки на основе соков добавляют красители, ароматизаторы, консерванты и «много еще чего нехорошего».

На первом месте в таких напитках всегда идет сахар, который быстро «всасывается».

Многие считают: ребенок постоянно бегает, прыгает, двигается, поэтому энергии тратит много и употребление сахара ему не навредит. Однако сахар в любом случае ничего хорошего в себе не несет — лучше, чтобы этот сахар был натуральным. Елена Соломатина врач-диетолог

Можно приготовить новогодний холодный или горячий коктейль на основе ягод и фруктов — богатого источника клетчатки. Собеседница 360.ru предложила давать ребенку свежевыжатый сок, ведь полезные компоненты в нем не дают сахару сразу всасываться в организм, наоборот, приумножая энергию.

Фото: Freepik

Но иногда одним лишь соком, тем более с натуральным сахаром, порадовать детей довольно сложно. В таком случае Соломатина рекомендовала добавить к напитку сорбет или подавать его с шариком мороженого. Безусловно, у многих новогодние праздники ассоциируются с горячим шоколадом, какао с зефиром и молочными коктейлями. Тем не менее врач-диетолог подчеркнула: любые напитки желательно готовить самим. «Их можно делать на основе какао, с добавлением ванили и шоколада. Лучше не использовать готовые смеси, а готовить детям вкусные и полезные новогодние напитки с родительской любовью и заботой», — заключила эксперт.