16 июня 2026 00:01 Чайка на орбите. Годовщина полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой 0 0 0 Фото: первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова / РИА «Новости» Интересное

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Ровно 63 года назад корабль «Восток-6» отправился на орбиту с первой в мире женщиной-космонавтом на борту. Через три дня имя Валентины Терешковой повторял весь земной шар. А ведь почти никто не знал, что она оказалась на волосок от смерти: отказ системы торможения, плохое самочувствие, невероятно трудное приземление. Как это было, вспомнил 360.ru.

Биография Терешковой Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково Ярославской области. Родители — крестьяне родом из Белоруссии. Отец погиб на советско-финской войне, мать выбивалась из сил на текстильной фабрике: нужно было кормить троих детей. Кроме Валентины, в семье росли ее старшая сестра Людмила и младший брат Владимир. После войны Терешковы перебрались в Ярославль, там Валентина в 1945-м пошла в первый класс семилетки, а в свободное время бегала учиться играть на домре. Жили бедно, так что после окончания школы девушка устроилась работать на местный шинный завод в сборочно-вулканизационный цех — управляла диагонально-резательной машиной.

Фото: работница текстильного комбината «Красный Перекоп» Валентина Терешкова, 1957 год / РИА «Новости»

В апреле 1955-го перешла на Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп», где уже работали мать и старшая сестра. При этом Валентина успела окончить вечернюю школу рабочей молодежи и после годичного обучения в заочном техникуме легкой промышленности получить специальность техника-технолога по хлопкопрядению.

Валентина была комсомольской активисткой, играла в оркестре народных инструментов Дома культуры комбината. Но главной страстью был Ярославский аэроклуб — девушка выполнила более 90 прыжков с парашютом. Узнав, что проходит отбор в космонавты, не раздумывая, подала заявку.

Фото: члены Ярославского аэроклуба готовятся к прыжкам, третья слева в шеренге — Валентина Терешкова / РИА «Новости»

Путь в космос Идея отправить в космос женщину появилась сразу же после успешных полетов Юрия Гагарина и Германа Титова. Особенно за это ратовал руководитель подготовки космонавтов — летчик и участник операции по спасению парохода «Челюскин», один из семерки первых Героев Советского Союза Николай Каманин. А вот главный конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев к идее относился очень холодно. Но партия сказала «Надо!» — так что в начале 1962 года приступили к набору девиц. Требовалось всего пять человек до 30 лет, ростом до 170 сантиметров и весом до 70 килограммов. Обязательным, даже главным пунктом был опыт прыжков с парашютом. При приземлении космонавт катапультировался — без навыков в парашютном спорте не обойтись. Из сотен кандидатур в отряд космонавтов выбрали Жанну Еркину, Татьяну Кузнецову, Валентину Пономареву, Ирину Соловьеву и Валентину Терешкову.

Фото: Валентина Терешкова на занятиях в радиоклассе, преподаватель — Юрий Гагарин, 1963 год / РИА «Новости»

Всех девушек призвали на срочную военную службу в звании рядовых. Тренировали по той же программе, что и мужчин, но по ускоренной версии: первый полет женщины планировали провести до конца 1963 года. Терешкову зачислили в отряд космонавтов 12 марта 1962-го, а 1 декабря она стала космонавтом первого отряда. Подготовка была нелегкой. Для выработки устойчивости организма к факторам космического полета курсанток в летных комбинезонах помещали в термокамеру с температурой плюс 70 градусов и влажностью 30%. На 10 суток запирали в изолированную от звуков сурдокамеру, проверяли на перегрузки на центрифуге. Тестировали в невесомости: ее удавалось добиться при выполнении параболической горки на самолете МиГ-15. Правда, длилась она всего 40 секунд, так что за один полет устраивали три-четыре сеанса. При этом нужно было еще и успеть выполнить определенные задания: написать свои имя и фамилию, попробовать поесть, поговорить по рации.

Фото: Валентина Терешкова и Валерий Быковский на занятиях по тренировке вестибулярного аппарата в Звездном городке, 1963 год / РИА «Новости»

Так как при приземлении был риск приводнения, проводили тренировки по выживанию в холодной воде и парашютные прыжки в море. Причем делали это будущие космонавты в технологических скафандрах, то есть не пригнанных по размеру. Терешкова, по мнению инструкторов, не отличалась самой лучшей физической формой или теоретическими знаниями. Однако намного важнее оказалось то, что она обладала сильным характером и умением быстро принимать решения в стрессовых ситуациях. К тому же у нее были перспективы не только в космосе, но и на Земле.

Она умна, у нее есть воля, она производит на всех очень хорошее впечатление и может отлично выступать на любой самой высокой трибуне. Из Терешковой необходимо сделать большого общественного деятеля, она с честью и блеском будет представлять Советский Союз на любом международном форуме. Николай Каманин «Скрытый космос» (дневники с 1960 по 1978 год)

Небо, сними шляпу! Старт решили сделать парным: первым на орбиту выпустили космический корабль «Восток-5» с космонавтом Валерием Быковским. Через двое суток должна была лететь Терешкова. Но из-за аномальной активности Солнца и опасности радиационного излучения запуск перенесли, и первый борт стартовал только 14 июня. Воскресным днем 16 июня на космодроме Байконур сквозь грохот турбин команда Центра управления полетами услышала: «Эй! Небо! Сними шляпу!» Эти слова Маяковского сказала Валентина Терешкова. Миг — и «Восток-6» унес ввысь первую в мире женщину-космонавта, навеки обессмертив ее имя.

Видео: 360.ru

Позывной Терешковой — Чайка — придумал первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Во-первых, образ птицы, парящей над морскими просторами, символизировал свободу, высоту и преодоление стихии. А во-вторых, это слово четко звучало в радиоэфире даже при сильных помехах. Кстати, у всего первого девичьего отряда космонавтов были «пернатые» имена. Специально для Терешковой скафандр приспособили для женской анатомии. Это был СК-2, разработанный на научно-производственном предприятии «Звезда». В нем уменьшили ширину плеч, увеличили обхват бедер, для сохранения подвижности рук переработали силовую систему плечевых шарниров и так далее. Всего их создали восемь штук.

Фото: Валентина Терешкова на тренировке, 1963 год / РИА «Новости»

Ошибка земных техников Терешкова в первые же сутки полета заметила аномальное поведение корабля и немедленно доложила в Центр управления полетами. Оказалось, что из-за оплошности техников при монтаже проводов команды на спуск работали наоборот: вместо торможения и снижения орбиты корабль удалялся от Земли. Такая ошибка могла привести к тому, что в конце миссии при автоматическом включении тормозного цикла «Восток-6» улетел бы в открытый космос. Причем без шансов на возвращение. А тут еще перенос полета, увеличение срока пребывания на орбите сказались такими психоэмоциональными перегрузками, что Терешкова долго не могла сориентировать корабль вручную. Из-за плохого самочувствия и особенностей управления у нее никак не получалось ввести скорректированные данные и полярность в бортовой компьютер. Из ЦУПа помогали Королев и Гагарин. Чайка с трудом двигала руками и постоянно засыпала, но к концу полета ей все же удалось стабилизировать систему. Кстати, она еще вела технические записи и фотографировала.

Фото: первая полоса французской газеты L’Humanité, 16 июня 1963 года. Дмитрий Гасюк / РИА «Новости»

Снова на Земле Приземление состоялось 19 июня 1963 года и тоже не обошлось без сбоя. Ошибка в траектории и экстремальные погодные условия привели к тому, что вместо расчетного района под Карагандой спускаемый аппарат улетел на Алтай и приземлился около села Мурашкино в Баевском районе. На высоте семь километров Терешкова катапультировалась из капсулы, как и было предусмотрено на кораблях «Восток». Но во время спуска космонавт поняла, что под ней большое озеро. После выматывающего трехдневного полета сил управлять тяжелым куполом парашюта уже не было. Спас сильный ветер: в последний момент он вынес Чайку на сушу.

Фото: Валентина Терешкова после приземления, Алтайский край, 1963 год / РИА «Новости»

Шквалистый ветер потащил огромный купол с Терешковой по пашне. В тяжелом скафандре было трудно двигаться, но Чайка все-таки смогла погасить парашют. При этом она сильно ударилась лицом о гермошлем — разбила нос и получила крупную гематому на лице. Первыми Терешкову нашли местные жители села Мурашкино, поисковая группа прибыла на место только через несколько часов. Голодная покорительница космоса (в полете она не могла есть) нарушила все инструкции и с радостью принялась за картошку, квас и кумыс. А тюбики со своим космическим провиантом раздала на память сельчанам.

Фото: Валентина Терешкова после приземления, Алтайский край, 1963 год / РИА «Новости»

Секрет Королева Говорят, это нарушение так взбесило Королева, что тот зарекся: при его жизни в космос будут летать только мужчины. Запрет продержался даже дольше: полет второй в мире женщины-космонавта (и первой, что вышла в открытый космос) Светланы Савицкой состоялся только 19 августа 1982 года на корабле «Союз Т-7». При этом Королев не погнушался попросить никому ничего не рассказывать о смертельно опасных ошибках техников, которые едва не стоили жизни отважной женщине. А всю вину за сложности в полете неофициально возложили на… физическое состояние и несобранность Терешковой! Она же, как и пообещала, хранила тайну. Секрет о том, как «Восток-6» чуть не улетел в открытый космос, рассказал в своих мемуарах один из создателей советских ракет — Евгений Черток. Лишь после этого, в 2004 году, Чайка призналась, что такая история и вправду была.

Фото: Валентина Терешкова рядом с космической капсулой, Мюнхен / imago stock&people / www.globallookpress.com

Мечты о космосе Терешкова провела в космосе почти трое суток. За это время ее корабль 48 раз облетел Землю. После возвращения космонавт получила звание Героя Советского Союза, партийный билет и трехкомнатную квартиру в Ярославле на Голубятной улице (теперь это улица Терешковой), куда переехала с матерью, тетей и ее дочкой. Осенью 1963 года вышла замуж за коллегу — космонавта Андрияна Николаева. Их свадьба проходила в правительственном особняке на Ленинских Горах, среди гостей был тогдашний генсек СССР Никита Хрущев. А летом следующего года у пары родилась дочь Елена — первый в мире ребенок, у которого мать и отец были настоящими космонавтами. Чайка продолжила карьеру в авиации: была летчиком-инструктором, со временем дослужилась до звания генерал-майора авиации. При этом общественной нагрузки более чем хватало — с 1966 года была депутатом Верховного Совета СССР и даже несколько лет членом ЦК КПСС, возглавляла Комитет советских женщин, занималась международным сотрудничеством.

Фото: Валентина Терешкова и президент России Владимир Путин, 2017 год. Alexei Nikolsky / www.globallookpress.com

В XXI веке дел меньше не стало: первая женщина-космонавт явно отказывается стареть. Она — депутат Государственной думы Российской Федерации, член Высшего совета партии «Единая Россия», возглавляет комиссию по депутатской этике, занимается благотворительностью. И при этом мечтает снова вырваться в космос, хотя бы в качестве туриста. Больше всего, по признанию самой Терешковой, ее привлекает Марс — она много лет изучала Красную планету. Однажды даже проговорилась, что готова отправиться туда с «билетом в один конец».