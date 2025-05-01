Праздник начала лета. Кто и как отмечает Бельтайн
Писатель Баркова рассказала о сакральном значении кельтского праздника Бельтайн
В начале мая наступит один из праздников Колеса года — кельтский Бельтайн. Он знаменует начало лета и пробуждение природы. Что это за событие, кто его отмечает, какие ритуалы и обряды с ним связаны — в материале 360.ru.
Бельтайн: что это
Бельтайн, или белтейн, — галльский праздник начала лета. Он входит в череду событий Колеса года у виккан и кельтских неоязычников.
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Некоторые ученые считают, что слово образовалось от древнеирландского tene, то есть «огонь», при слиянии с корнем «bel-». Частичку переводят как «сияющий» и связывают с именами кельтских богов Белена (иначе Бела) и Белисамы. По этой причине название можно перевести как «сияющий огонь», или «огонь Белы». По другой версии, Beltaine восходит к древнеирландскому корню bail, что означает «умирать».
Праздник появился в раннем Средневековье в Ирландии, Шотландии, позднее в Уэльсе и Англии. Но в Уэльсе событие называли по-другому — Галан-Май, а в древней Ирландии обряды проводили на холме Уснех, который сейчас располагается в современном графстве Уэстмит.
Колесо года
В современном язычестве существует особый календарь событий, который прозвали Колесом года. В него входят следующие праздники:
- Самайн— кельтский аналог Хеллоуина, связан с почитанием умерших, смертью, когда духи приходят в мир живых, отмечают в ночь на 1 ноября;
- Йоль — зимнее солнцестояние, празднуют 21–22 декабря;
- Имболк — праздник весны, пробуждения природы от зимнего сна, отмечают 1–2 февраля;
- Остара — весеннее равноденствие, 21–22 марта;
- Белтайн — праздник начала лета, 1 мая;
- Лита — летнее солнцестояние, 21–22 июня;
- Ламмас, или Лугнасад, — праздник первого урожая, 1–2 августа;
- Мабон — осеннее равноденствие, 21–22 сентября.
Когда наступит Бельтайн в 2025 году
Дата праздника остается неизменной. В 2025 году, как и в другие, его отмечают в ночь на 1 мая.
Сакральное значение Бельтайна
Для кельтов Бельтайн — время торжества жизни, веселья, магических сил, начала светлого и нового.
«Это праздник начала лета, прежде всего скотоводческий. Степень его сакральности обнаружилась не в древности, а в XX веке», — рассказала 360.ru автор бестселлера «Славянские мифы» Александра Баркова.
Она пояснила, что торжество считают браком Рогатого Бога и Белой Богини. Однако это не древний миф, а придуманная в середине прошлого века легенда.
Образы персонажей взяли из научных работ. Но в древности праздник посвящали не им, а богу солнца и плодородия Беленусу.
Интересно
«К слову, сейчас Рогатого Бога изображают с оленьими рогами. Но в древности речь шла о домашнем скоте», — заметила Баркова.
Праздник символизирует окончательное прощание с холодом и зимой. С ним связывали различные исторические события. Например, в одно из торжеств умер Партолон — предводитель первого из мифических племен, правивших Ирландией. Считается, что люди богини Дану прибыли в страну во время одного из Бельтайнов.
Обряды и ритуалы на Бельтайн
Ритуал защиты
Цель: оберег от злых духов и сверхестественных сил.
Что делать: сжигать в костре ветки рябины, старые вещи.
Прыжки через костер
Цель: очищение от негативной энергии и болезней, для пар — укрепление взаимоотношений, соединение.
Что делать: прыгать через костер парами или в одиночку.
«Этот обычай появился опять же в XX веке, потому что изначально костры были настолько большими, что жар от них распространялся на много метров. Через такое пламя просто невозможно было прыгать», — объяснила Баркова.
Ритуал Майского шеста (дерева)
Цель: воссоединиться с природой, символически перейти на новый уровень сознания.
Что делать: украсить дерево или шест лентами. Участники берут по одной и ходят с ней вокруг дерева сначала в обе стороны, а обратно — когда ленты заканчиваются.
Считается, что это действие символизирует движение энергии между землей и небом, благодаря чему растет все живое. В Уэльсе Майским шестом служила ветка дуба, в Шотландии — ясень.
Цвета лент тоже имели значение:
- Зеленая — изобилие;
- Белая — обновление, очищение;
- Красная — любовь, энергия, страсть;
- Желтый — солнце, жизненные силы;
- Голубой — небо, удача, расширение возможностей.
Бельтайн в России в 2025 году
Несмотря на иностранное происхождение, некоторые отмечают Бельтайн даже в России. Ему посвящают большие мероприятия. Из них выделяют два.
Бельтайн в Оренбурге — 2025
В Южном Приуралье кельтский праздник собираются встретить с большим размахом. Оренбуржцы готовят целый фестиваль. В 2025 году темой станет «Наши предки».
Событие проводят с 2003-го. Тогда это было небольшое собрание любителей кельтской культуры, но сейчас мероприятие приобрело всероссийский масштаб.
Его проводят в ролевом формате, где у каждого есть свой персонаж, которого нужно сыграть. Сюжеты основаны на мифологии Шотландии.
Все создадут для себя тематический костюм и решат квесты-задания. Организаторы заранее составляют расписание активностей. Участие бесплатное, допускается алкоголь, наркотики запрещены. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.
Бельтайн в Санкт-Петербурге в 2025 году
Большой фестиваль организовывают и в Санкт-Петербурге. Мероприятие предусматривает различные активности: игры, выступления музыкальных групп, ярмарка, мастер-классы. Но самое главное — все же музыка.
Из-за технических и организационных моментов Бельтайн в 2024 году решили не проводить. А в 2025-м объявили, что на мероприятие попросту нет денег.
«В настоящий момент у нас нет финансовых и технических возможностей провести фестиваль на должном уровне», — написали в группе во «ВКонтакте».
Тем не менее в Северной столице все же будет вечеринка, посвященная кельтскому празднику. Музыканты выступят перед любителями события в клубе The Place 30 апреля.
Начало в 18:00. Билеты можно приобрести по ссылке.