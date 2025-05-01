01 мая 2025 01:13 Праздник начала лета. Кто и как отмечает Бельтайн Писатель Баркова рассказала о сакральном значении кельтского праздника Бельтайн 0 0 0 Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Интересное

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В начале мая наступит один из праздников Колеса года — кельтский Бельтайн. Он знаменует начало лета и пробуждение природы. Что это за событие, кто его отмечает, какие ритуалы и обряды с ним связаны — в материале 360.ru.

Бельтайн: что это Бельтайн, или белтейн, — галльский праздник начала лета. Он входит в череду событий Колеса года у виккан и кельтских неоязычников.

Интересно Слово пишется и произносится по-разному. Например, на древнеирландском это Bel (l)taine, на ирландском — Bealtaine, гэльском — Bealltainn, английском — Beltane. Слово пишется и произносится по-разному. Например, на древнеирландском это Bel (l)taine, на ирландском — Bealtaine, гэльском — Bealltainn, английском — Beltane.

Некоторые ученые считают, что слово образовалось от древнеирландского tene, то есть «огонь», при слиянии с корнем «bel-». Частичку переводят как «сияющий» и связывают с именами кельтских богов Белена (иначе Бела) и Белисамы. По этой причине название можно перевести как «сияющий огонь», или «огонь Белы». По другой версии, Beltaine восходит к древнеирландскому корню bail, что означает «умирать». Праздник появился в раннем Средневековье в Ирландии, Шотландии, позднее в Уэльсе и Англии. Но в Уэльсе событие называли по-другому — Галан-Май, а в древней Ирландии обряды проводили на холме Уснех, который сейчас располагается в современном графстве Уэстмит.

Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Колесо года В современном язычестве существует особый календарь событий, который прозвали Колесом года. В него входят следующие праздники: Самайн— кельтский аналог Хеллоуина, связан с почитанием умерших, смертью, когда духи приходят в мир живых, отмечают в ночь на 1 ноября;

Йоль — зимнее солнцестояние, празднуют 21–22 декабря;

Имболк — праздник весны, пробуждения природы от зимнего сна, отмечают 1–2 февраля;

Остара — весеннее равноденствие, 21–22 марта;

Белтайн — праздник начала лета, 1 мая;

Лита — летнее солнцестояние, 21–22 июня;

Ламмас, или Лугнасад, — праздник первого урожая, 1–2 августа;

Мабон — осеннее равноденствие, 21–22 сентября.

Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Когда наступит Бельтайн в 2025 году Дата праздника остается неизменной. В 2025 году, как и в другие, его отмечают в ночь на 1 мая. Сакральное значение Бельтайна Для кельтов Бельтайн — время торжества жизни, веселья, магических сил, начала светлого и нового. «Это праздник начала лета, прежде всего скотоводческий. Степень его сакральности обнаружилась не в древности, а в XX веке», — рассказала 360.ru автор бестселлера «Славянские мифы» Александра Баркова. Она пояснила, что торжество считают браком Рогатого Бога и Белой Богини. Однако это не древний миф, а придуманная в середине прошлого века легенда.

Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Образы персонажей взяли из научных работ. Но в древности праздник посвящали не им, а богу солнца и плодородия Беленусу.

Интересно В ночь на Бельтайн племена зажигали большое пламя на вершине холма. Кельты верили, что огонь обладает силой, чтобы прогнать злых духов. Также между двумя кострами проводили скот, чтобы очистить его от возможных болезней. В ночь на Бельтайн племена зажигали большое пламя на вершине холма. Кельты верили, что огонь обладает силой, чтобы прогнать злых духов. Также между двумя кострами проводили скот, чтобы очистить его от возможных болезней.

«К слову, сейчас Рогатого Бога изображают с оленьими рогами. Но в древности речь шла о домашнем скоте», — заметила Баркова. Праздник символизирует окончательное прощание с холодом и зимой. С ним связывали различные исторические события. Например, в одно из торжеств умер Партолон — предводитель первого из мифических племен, правивших Ирландией. Считается, что люди богини Дану прибыли в страну во время одного из Бельтайнов.

Фото: Jason Bryant/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Обряды и ритуалы на Бельтайн Ритуал защиты Цель: оберег от злых духов и сверхестественных сил. Что делать: сжигать в костре ветки рябины, старые вещи. Прыжки через костер Цель: очищение от негативной энергии и болезней, для пар — укрепление взаимоотношений, соединение. Что делать: прыгать через костер парами или в одиночку. «Этот обычай появился опять же в XX веке, потому что изначально костры были настолько большими, что жар от них распространялся на много метров. Через такое пламя просто невозможно было прыгать», — объяснила Баркова. Ритуал Майского шеста (дерева) Цель: воссоединиться с природой, символически перейти на новый уровень сознания. Что делать: украсить дерево или шест лентами. Участники берут по одной и ходят с ней вокруг дерева сначала в обе стороны, а обратно — когда ленты заканчиваются.

Фото: Stewart Attwood/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Считается, что это действие символизирует движение энергии между землей и небом, благодаря чему растет все живое. В Уэльсе Майским шестом служила ветка дуба, в Шотландии — ясень. Цвета лент тоже имели значение: Зеленая — изобилие;

Белая — обновление, очищение;

Красная — любовь, энергия, страсть;

Желтый — солнце, жизненные силы;

Голубой — небо, удача, расширение возможностей. Бельтайн в России в 2025 году Несмотря на иностранное происхождение, некоторые отмечают Бельтайн даже в России. Ему посвящают большие мероприятия. Из них выделяют два. Бельтайн в Оренбурге — 2025 В Южном Приуралье кельтский праздник собираются встретить с большим размахом. Оренбуржцы готовят целый фестиваль. В 2025 году темой станет «Наши предки». Событие проводят с 2003-го. Тогда это было небольшое собрание любителей кельтской культуры, но сейчас мероприятие приобрело всероссийский масштаб.

Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Его проводят в ролевом формате, где у каждого есть свой персонаж, которого нужно сыграть. Сюжеты основаны на мифологии Шотландии. Все создадут для себя тематический костюм и решат квесты-задания. Организаторы заранее составляют расписание активностей. Участие бесплатное, допускается алкоголь, наркотики запрещены. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке. Бельтайн в Санкт-Петербурге в 2025 году Большой фестиваль организовывают и в Санкт-Петербурге. Мероприятие предусматривает различные активности: игры, выступления музыкальных групп, ярмарка, мастер-классы. Но самое главное — все же музыка. Из-за технических и организационных моментов Бельтайн в 2024 году решили не проводить. А в 2025-м объявили, что на мероприятие попросту нет денег. «В настоящий момент у нас нет финансовых и технических возможностей провести фестиваль на должном уровне», — написали в группе во «ВКонтакте». Тем не менее в Северной столице все же будет вечеринка, посвященная кельтскому празднику. Музыканты выступят перед любителями события в клубе The Place 30 апреля. Начало в 18:00. Билеты можно приобрести по ссылке.