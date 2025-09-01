Сегодня 08:56 Беды за сплетни и потеря денег: что категорически нельзя делать на Феклу-свекольницу 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Интересное

В первый день осени отмечают не только День знаний, но и православный праздник — День Феклы-свекольницы. Что можно и нельзя делать в этот день, разбирался 360.ru.

Праздник объединяет церковные традиции почитания святых и народные обычаи, посвященные уборке урожая и проводам лета. Название «свекольница» связано с началом сбора свеклы — одной из ключевых сельскохозяйственных культур на Руси. Этот день также называют Андрей-тепляк или Стратилат-тепляк, что указывает на теплый южный ветер, обычно дующий в это время. В народе праздник символизировал завершение летних трудов и переход к осенним заботам.

Фекла-свекольница: история праздника У праздника древние корни и связан он с мучениками IV века, которые погибли за христианскую веру. Андрей Стратилат, римский военачальник, обратил своих солдат в христианство. За это его подвергли пыткам и казнили по приказу императора. В городе Газа мученическую смерть приняли Фекла, Агапий и Тимофей. Их бросили на растерзание диким зверям за отказ отречься от веры. В народном сознании христианские символы слились с языческими обрядами. До Петра I Новый год встречали 1 сентября. Эта дата сохранила особое значение и после календарной реформы. Свекла, которую начинали убирать в этот день, была не только ценным продуктом, но и лечебным средством. Ее использовали для борьбы с воспалениями, зубной болью и другими недугами. Теплый южный ветер, известный как «тепляк», считался добрым знаком для будущего урожая овса. Так праздник соединил духовные подвиги святых с повседневными заботами крестьян.

Фото: РИА «Новости»

Традиции Феклы-свекольницы В народном календаре этот день называют Фекла-свекольница: именно с этого времени можно приступать к уборке свеклы и моркови. Плоды, собранные в этот день, считались целебными, поэтому собирали их отдельно от другого урожая. Свеклу и ее листья использовали для лечения глаз, зубов и других воспаленных участков. Морковный сок давали тем, кто терял зрение. Фекла-свекольница — это также день, когда женщины уделяли особое внимание домашним делам. Девушки вместе с матерями убирали дом, проверяли кладовые и готовили еду. Традиционным блюдом был свекольный борщ и квашеная свекла. Кроме того, готовили напитки из свеклы и моркови. Вечером все блюда подавали к праздничному столу, где собиралась вся семья и гости. В этот день девушки гадали на суженого. Они бросали на стол орехи и наблюдали, в какую сторону они покатятся. Считалось, что оттуда и придет жених. Также верили, что в ночь на праздник снятся вещие сны. Однако если сон не сбывался в течение недели, то исполнения уже не ждали.

Фото: РИА «Новости»

Что нельзя делать 1 сентября на Феклу-свекольницу На Феклу-свекольницу нельзя было ходить босиком по полу в доме. Связано это с поверьем, что через ступни в тело проникнет простуда и человек будет долго болеть. Предки считали, что в этот день девушке не следовало долго смотреться в зеркало, чтобы не потерять свою красоту. Также старались избегать ремонта вещей, включая одежду и посуду, так как верили, что это не принесет удачи. В этот день путешественникам не рекомендовалось надевать новую одежду перед дорогой, так как это может привести к неприятностям в пути или даже к отмене поездки. На Феклу-свекольницу не стоит обсуждать чужие дела, сплетничать или судачить. Пустые разговоры могут привести к ненужным тратам и финансовым потерям. Лучше не планировать, как потратить деньги, — удачных вложений не будет, человек лишь потеряет то, что имеет. Были на Феклу и свои приметы на погоду. В старину в этот день люди старались примечать, с какой стороны дует ветер. Считалось, что южный ветер сулит большой урожай овса в следующем году.