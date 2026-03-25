В ожидании конца света: как появились пензенские затворники и что с ними стало

Почти 20 лет назад бывший инженер собрал группу последователей, которым сообщил о скором конце света. Те, прихватив детей, отправились в подземелье и провели там полгода, замуровавшись в пещере. Позже оказалось, что предводитель пензенских затворников — сумасшедший, который чуть не убил себя, когда узнал, что апокалипсис не состоялся.

Добровольные затворники Однажды в середине октября 2007 года в Пензенской области 35 человек ушли под землю. Нет, не провалились внезапно, а добровольно спустились в ими же выкопанное укрытие в пещере на окраине села Никольское. Затворники, среди которых было четверо детей от полутора до 14 лет, прихватили с собой припасы, газовые баллоны и керосин. Милиция узнала о происшедшем от жительницы Подмосковья: та не смогла дозвониться до своей матери, которая уехала в Никольское 15 октября, вот и подняла тревогу. Пропавшую и ее товарищей быстро нашли, только вот все они наотрез отказались выходить наружу. Затворники называли себя «последователями настоящей православной церкви» и требовали оставить их в покое, а если попробуют силком вытащить на свет, грозили себя сжечь. На резонные возражения, что в христианстве вообще и в православии в частности самоубийство считается грехом, пояснили, что в данном случае коллективная гибель будет мученичеством.

Оказалось, что эти люди хоронятся от конца света, который, по их мнению, должен был наступить в мае 2008 года после падения кометы. Спастись от нее можно было только лишь под земле. Правда, позже некоторые заявляли, что изначально они просто молились в пещере. Остаться там вынудила злоба пьяных сельчан: они избили одного из верующих, приставали к детям и даже зарезали собак затворников. Вот и ушли от греха подальше за полгода до явления нехорошего космического тела. Все, что оставалось милиции, — оцепить овраг во избежание каких-нибудь инцидентов. А параллельно выяснять, что это за сообщество и кто у них главный. Так оперативники познакомились с «отцом Петром» или, как он сам себя именовал в печатных трудах, «схимонахом Максимом».

Лидер затворников Петр Кузнецов родился в 1964 году в пензенском селе Погановка, что рядом с Никольским. Одноклассники считали его законченным неудачником. После школы окончил строительный институт в Пензе и остался там жить. Женился, стал отцом. А в 1997 году неожиданно бросил семью и вернулся на родину. Говорили, будто у него не складывались дела на работе. Односельчане не слишком интересовались, чем занимается Кузнецов, — своих забот хватало. Отмечали лишь краем глаза, что периодически он куда-то уезжал, потом возвращался. Вроде бы был православным, но частенько упрекал современную православную церковь за отсутствие истинной веры.

Фото: Петр Кузнецов (справа) во дворе молельного дома. Максим Богодвид / РИА «Новости»

Он рассказывал, что в ИНН, паспортах, штрихкодах и многих персонифицированных документах зашифрована печать дьявола, в связи с чем люди должны отказаться от них. Да и вообще на землю вот-вот рухнет комета и наступит конца света. Спустя несколько лет после переезда, Кузнецов открыл у себя молельный дом и довольно скоро туда стали наведываться пришлые люди. Как позже выяснилось, во время отъездов Кузнецов путешествовал по России, Белоруссии и Украине, где щедро делился своими откровениями и призывал слушателей ехать к нему в село. Некоторые прониклись и действительно приехали, причем иногда являлись целыми семьями на ПМЖ. Сообща они поставили при въезде в Погановку деревянный поклонный крест.

Кузнецов не объявлял себя богом и не вымогал у своих адептов денег, но критиковал РПЦ и непоколебимо верить в собственные пророчества о конце света. Паства его живо оформила для себя «отца Петра» как кумира. Так и вокруг его фигуры и выросло сообщество, в котором он стал полновластным лидером. «Отец Петр» запрещал своим сторонникам работать, пускать детей в школу, смотреть телевизор, слушать радио, брать в руки деньги, общаться с родственниками. А потом летом 2007 года на двери молельного дома появилась надпись «Извините, у нас обет молчания».

Фото: Последовательница Петра Кузнецова. Максим Богодвид / РИА «Новости»

Финал для Кузнецова Сам Кузнецов в пещеру не пошел — остался ждать единомышленников, которые еще не добрались до Погановки, чтобы «укреплять их веру» и указать путь к спасению под землей. Но милиция явилась первой. В доме проповедника провели обыск. Нашли книги «Прозрение, или последние записки неизвестного схимонаха Максима», «Тайна беззакония» и прочую печатную продукцию. Все издания, по заключениям экспертов, пестрели пропагандой религиозной и национальной ненависти. Автором, как показала психолого-лингвистическая экспертиза, везде был сам Кузнецов. Правда, подписывался он то «убогим Петром», то «схимонахом Максимом».

Интересно Схимонах, или схимник, это православный монах, принявший высшую ступень монашества: полное отречение от мира ради молитвенного единения с Богом. Схимники обязуются соблюдать строжайшие аскетические правила, чаще всего живут в затворе или уединенно в монастыре, посвящая себя непрестанной молитве. Одним из известных схимников был преподобный Сисой Печерский — в XIII веке он подвизался в Киево-Печерском монастыре, держал строгий пост и дал обет молчания.

Кстати, поначалу Кузнецов утверждал, будто апокалипсис грянет в 2012 году, но потом заявил, что дата конца света сдвинулась. Когда неудавшийся пророк узнал, что конец свет не состоялся и его адепты решили покинуть пещеру, он попытался самоубиться. Но суицид не удался — его вовремя доставили в больницу и успешно прооперировали. А затем логично отправили на обследования к психиатрам и те признали 43-летнего Кузнецова невменяемым. Он до сих пор находится на принудительном лечении.

Фото: Петр Кузнецов, 2007 год / РИА «Новости»

Выход из пещеры Но что стало с затворниками? Они жили при температуре +12…16 градусов. Спали все в одном помещении на грязных коврах, по средам и пятницам особенно строго постились и полностью отказывались от еды. Одежду сушили на себе, готовили на лампадках, жгли свечи. Главной по подполью была 82-летняя Ангелина Рукавишникова, которую называли игуменьей Антонией. В пещере среди прочих сидела украинка с тремя детьми, шестеро граждан Белоруссии из Брестской области, которые уничтожили свои документы. Одна семья из Новочеркасска перед уходом под землю продала свой дом и купила на всех припасы. Кстати, уход в пещеру подсказал один из «истинно православных» — якобы увидел во сне «откровение». Кузнецов одобрил. Переговаривались с затворниками через вентиляционные дыры, их пытались образумить психологи, милиционеры, представители местных властей и духовенства, приезжал белорусский депутат. Все зря.

Рядом с пещерой установили пару бытовок для милиционеров и военных, привезли провизию, дрова, уголь. Отогнали журналистов. Стали ждать до весны и самостоятельного выхода людей на поверхность при угрозе паводка. В итоге в феврале из-за упавшей свечи в пещере случился пожар, а в середине марта действительно нагрянул потоп и землянка частично обрушилась Наконец 29 марта 2008 года на свет вышли первые семеро женщин, затем 1 апреля появились еще 14 человек, а к 16 мая года последние затворники покинули свое убежище. Две женщины за время затвора скончались: одна из-за рака, вторая от недоедания. Последняя перед уходом под землю бросила дома двух сыновей-школьников. Мальчишки не пропали только из-за доброй старушки-соседки.

Интересно Очевидцы рассказывали, что в молельном доме Кузнецова стоял самый настоящий гроб. Последователи «пророка» частенько в нем отдыхали — боролись со страхом мертвецов. С собой в подполье его не взяли лишь потому, что некуда было ставить.

Оснований для возбуждения уголовного дела не было, но административные протоколы на сторонников Кузнецова составили. Пещеру от греха подальше взорвали. Бывшие ее постояльцы разъехались кто куда. Несколько человек поселились в белорусской деревне. Одна семья осталась в Никольском и зажила без паспортов и электричества. Удивительно, но отсидку в пещере большинство из экс-затворников вспоминали как самое прекрасное время в жизни. Многие из них убеждены, что «отец Петр» просто не пришелся ко двору властям и церковникам, вот его и записали в сумасшедшие. И кстати, несостоявшийся визит кометы их не смущает — теперь они уверены, что это была лишь метафора и конец света уже произошел, просто его заметили только посвященные.