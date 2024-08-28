Сегодня 17:47 Пророчества «мальчика-Ванги». Что известно о провидце Саше Сулине Саша Сулин: Россия в ближайшие пять лет закончит все военные конфликты 0 0 0 Фото: Majdi Fathi / Global Look Press Интересное

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Новой звездой соцсетей стал 12-летний Саша Сулин. В интернете его прозвали «мальчиком-Вангой» — как и известная болгарская прорицательница, он слеп и умеет видеть будущее. Подросток успел сделать несколько пророчеств об окончании СВО, американских выборах и будущем России. Верить или не верить — решайте сами, а пока почитайте материал 360.ru.

Что известно о 12-летнем Саше Сулине, который предсказывает будущее Саша Сулин родился семимесячным — у его матери Елены Сулиной (правда, сама она предпочитает именовать себя в соцсетях исключительно Леной) случился резкий скачок давления, врачи были вынуждены сделать кесарево сечение. Ребенок развивался нормально, но буквально за ночь до выписки ослеп. По словам матери, у Саши произошло кровоизлияние в мозг, которое вызвало тотальное отслоение сетчатки. Сулина утверждает, что такое могло произойти только в случае, если малышу слишком долго давали большую дозу кислорода. Родители «не стали искать виноватых» и выяснять, что точно произошло. Мальчик долгое время не мог двигаться и держать голову. Однако потом произошел скачок развития — и к полутора годам Саша уже начал уверенно ходить и даже говорить короткими предложениями.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Чтобы спасти зрение, ребенку, по словам мамы, провели «13 больших и 24 маленькие операции» — где и какие именно, неизвестно. А потом решили прекратить.

Люди стали мне говорить: «Прекрати делать операции ребенку, он пришел быть слепым и будет видеть больше, чем видят зрячие! Он, если бы не так ослеп, то упал бы на сучок, взорвал бы петарду». Елена Сулина

Возможно, кому-то покажется странным слушать подобные советы, тем более не от медиков. Однако мать Саши, которая представляется дипломированным психологом, решила последовать рекомендациям и прекратила лечение сына. Ребенку также диагностировали ДЦП, а некие исследования показали, что мозг Саши работает в тета-ритме, сообщила Елена. Зачастую его считают отличительной чертой людей с измененным состояниям сознания, под гипнозом или в медитации. Однако официальная наука не подтвердила эти факты. Кстати, мама мальчика практикует эзотерические практики и называет себя энергетом (не путать с энергетиком!) и ченнелером (от английского слова channel, то есть «канал»). Такие люди с помощью различных практик — метафорические карты, карты Таро, нейрографика и тому подобное — «работают с поступающей извне информацией».

Сулина основала онлайн-школу «Лагуна», где на мастер-классах, интенсивах, курсах и конференциях учит не бояться больших денег, использовать эзотерику для счастья в семье и бизнесе, рассказывает, как обрести мотивацию, интерес к жизни и тому подобное. Расценки варьируются от 299 рублей до 120 тысяч. Но вернемся к мальчику: он с раннего детства выдавал неожиданные сентенции. Когда ему было восемь лет, мать хотела записать видео с сыном, однако он запротестовал и заявил, что будет готов поделиться своими мыслями с миром только лет в 11-12, не раньше. Когда пришло время, Саша сам попросил завести ему аккаунт. Сегодня там более полумиллиона подписчиков.

Слепой мальчик быстро получил прозвище «мальчик-Ванга»: множество людей в Сети уверяли, что он, как и болгарская прорицательница, делал точные прогнозы и все предсказания сбывались. Отвечает он и на некоторые вопросы подписчиков, причем бесплатно. Все пожертвования исключительно добровольные — кто сколько сможет. Сейчас Саша живет с матерью, отчимом Даниилом и младшим сводным братом Вильямом. Точный адрес и даже примерное местонахождение они не разглашают. Неясно также, посещает ли ребенок школу, знает ли шрифт Брайля и умеет ли ориентироваться в незнакомом пространстве. Зато семья много путешествует и недавно побывала в Эквадоре.

Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что предсказал «мальчик-Ванга» на сентябрь 2024 года Пророчеств от Саши довольно много — он готов говорить на любые темы, от бытовых до глобальных. Мать мальчика утверждает, что сын предсказывал и смерть соседа по деревне, и пандемию коронавируса. Парень заявил, что никогда не поедет в Китай, где «стольким людям будут делать уколы». Правда, никаких видеоподтверждений пророчеств нет. Мальчик уверен, что специальная операция России на Украине завершится нынешней осенью, в ноябре или декабре. В США победу на президентских выборах одержит Дональд Трамп. После этого военная помощь украинской стороне сократится настолько, что это поможет завершить острую фазу конфликта.

Фото: Annabelle Gordon/Consolidated News Photos / Global Look Press

По словам Саши, в эшелонах украинской власти случится некая истерика, которая не повлияет на обычных людей, но подвигнет правительство наводить мосты с россиянами. К власти там придет истинный патриот: он протянет руку дружбы России и для обеих стран начнется время процветания. Россия же в ближайшие пять лет закончит все военные конфликты и завершит свое становление на пути к статусу сильнейшего государства, который окончательно закрепится к середине XXI века.

Вообще, по словам мальчика, осень 2024 года будет временем перемен. Некоторым странам в сентябре предстоит испытать «пять-шесть дней несчастья», а Европе предстоит пережить «большой скандал». Это окончательно разрушит образ европейского единства. Еще Саша решительно отверг все предположения о конце света. Подросток заверил, что краха человеческой цивилизации не будет: в этом попросту нет никакого смысла.