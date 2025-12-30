Последний вечер перед Новым годом: как провести 30 декабря, чтобы все успеть
Психолог Дугенцова рассказала, как все успеть перед Новым годом
Работа окончена, а до боя курантов — всего день. Самый ценный вечер года — 30 декабря — можно потратить на праздничную суету, однако лучше использовать как уникальный шанс «перезагрузиться». За что взяться: выдохнуть, выспаться или срочно начинать уборку? Об этом в материале 360.ru.
С чего начать готовиться к Новому году
Когда дел невпроворот, кажется, что время играет против нас. В такие моменты не стоит переживать.
«Паника возникает тогда, когда возникает ощущение, что дел действительно много. Чтобы снизить тревожность, важно их структурировать», — рассказал 360.ru астролог Борис Зак.
С ним согласилась психолог Дарья Дугенцова.
«Не надо ставить план по типу „загенералить всю квартиру“ „запаковать все подарки“, „накрыть новогодний стол“. Большие планы приводят к тревожности и беспокойству. Лучше написать четкие и понятные шаги, но они должны быть маленькими», — отметила эксперт.
Первым делом необходимо выписать (важно именно выписать, а не продумать) все дела, которые следует успеть сделать.
Затем их следует расставить в порядке приоритетности.
Интересно
Зак порекомендовал выделить из самых важных только пять, а лучше три дела.
«Это максимум, который человек реально может успеть сделать за день. Это важно понимать, чтобы себя не перегружать», — отметил эксперт.
Также следует подумать, как эти дела можно оптимизировать и автоматизировать. Например, не бежать за продуктами в магазин, а заказать доставку.
Немаловажным фактором будет осознание, какие дела действительно важны, а какие просто навязаны обществом.
«В этом году несколько моих знакомых решили не ставить елку, а просто повесили несколько шариков и мишуру дома на шкафу и зеркала. Для них праздничное дерево оказалось необязательным атрибутом», — отметил Зак.
Как выбрать между наведением порядка в голове с подведением итогов года и приготовлениями к торжеству? Каждый должен ответить на этот вопрос самостоятельно, убеждена Дугенцова. В любом случае важно помнить, что 1 января — такой же обычный день, как и другие.
«Это просто следующий день. Если человек сделает какое-то маленькое дело, которое забыл в прошлом году, в начале января, это не будет значить, что он какой-то плохой. Обычные люди не успевают что-то, и это нормально», — пояснила Дугенцова.
Если нужно подвести итоги года, можно сделать это в длинные выходные — без суеты и гонки.
По законам джйотиша, рассказала 360.ru астролог Елена Данилова, сначала нужно стабилизировать земные опоры:
- тело — сон, еда, тепло;
- дом — порядок в ключевых зонах;
- ритм дня.
«Когда эти уровни выровнены, психика перестает „рассыпаться“, и решения приходят легче», — уточнила эксперт.
Она посоветовала не начинать с глобальных смыслов и планов. Согласно джйотишу, правильная последовательность выглядит следующим образом:
- бытовые и практичные задачи;
- создание уюта и света в доме;
- краткое подведение итогов без самокритики.
«Это соответствует естественному ритму планет и снижает внутреннее сопротивление», — отметила астролог.
Привести в порядок финансы
Психолог посоветовала отложить гашение мелких долгов и оплату коммуналки на потом, если это не крайние сроки.
«Необязательно заниматься этим в последние несколько дней, иначе человек встретит Новый год с неврозом и паническими атаками. Если еще есть время, лучше повременить», — отметила Дугенцова.
Однако с точки зрения астрологии, в новый год лучше входить без долгов, рассказал Зак. Иначе это спровоцирует накопление долгов в следующие 12 месяцев. Поэтому он посоветовал хотя бы мелкие долги все же закрыть.
«На 31 декабря выпадают 13-е лунные сутки — прекрасный день с точки зрения астрологии, чтобы закрыть возможные долги и завершить дела, которые не имеет смысла продолжать», — подчеркнул специалист.
В джйотиш долги — это энергетические хвосты, рассказала Данилова. Полностью закрывать все необязательно, но важно:
- признать обязательства;
- зафиксировать суммы;
- сделать первый шаг к завершению.
«Так человек не перенесет старую карму в новый цикл», — пояснила астролог.
Как быстро навести порядок в голове
Подвести итоги года важно, потому что люди склонны обесценивать свою жизнь и достижения.
«Это нужно, чтобы посмотреть, что на самом деле произошло за год: где мы молодцы, а где нет. Подытожить, чего успел добиться, а какие планы следует перенести на следующие 12 месяцев», — рассказала Дугенцова.
Если что-то не получилось в 2025-м, не стоит себя корить — приоритетность тех или иных задач могла измениться в течение года, да и положение планет и звезд могло не располагать к их выполнению, отметил Зак. Он посоветовал заглядывать в личный гороскоп, чтобы были возможности для реализации планов в будущем.
Данилова подчеркнула, что подводить итоги нужно коротко и честно. Главное в этом деле — не оценка себя, а структурирование жизни: что завершено, что необходимо выполнить в 2026-м, а что оставить в прошлом. Это помогает психике «отпустить год» и освободить энергию.
Как не закопаться в мелких делах
Избавление от старого и ненужного — хорошая практика в конце года, однако только если на нее есть ресурсы и время, заверила Дугенцова.
С точки зрения джйотиша, цифровой хаос усиливает влияние беспокойных планет. По этой причине удаление лишних подписок, чатов и писем символически завершает старые связи. Однако в последние дни уходящего года не нужно посвящать этому часы — достаточно выбрать минимум, а позже, если это будет необходимо, вернуться, объяснила Данилова.
Зак посоветовал очищать цифровое пространство почаще — раз в месяц или хотя бы раз в полгода.
«Лучше избавляться от лишнего понемногу раз в месяц на убывающую Луну. Это касается чистки дома, почты, информационного поля. Лично я два месяца назад отписался от большинства новостных каналов, благодаря чему улучшился мой сон и сильно снизилась тревожность», — отметил астролог.
Как правильно сформулировать цели на следующий год
Психолог посоветовала не строить на 2026-й глобальных планов: делать каждое утро пятиминутную зарядку — это уже один шаг к здоровому образу жизни.
Также необязательно ставить перед собой кучу целей.
«Максимум 10-12 на год. Не более: даже одна цель на месяц — это уже многовато. И написать подкатегории-шаги, чтобы мозг понимал, каким образом идти в сторону достижения», — отметила психолог.
Планы должны быть реалистичными, достижимыми и важными для человека, с конкретными временным сроком реализации. Если хотя бы один из этих пунктов не учтен, высока вероятность, что цель достичь не получится.
«Вряд ли человек с зарплатой в 100 000 рублей сможет выйти за 3 месяца на доход в 1 000 000 руб. Зато вот увеличить его на 30% — вполне достижимая цель», — привел пример Зак.
Нужно отличать цели и намерения. Последние работают мягче и не вызывают сопротивления у психики, в отличие от жестких целей, рассказала Данилова.
Кроме того, в джйотиш важно не «чего я хочу», а в каком состоянии идти к цели. Следует настроиться на позитивный лад — и все получится.
Как быстро создать праздничную атмосферу
Сделать это за сутки до Нового года вполне возможно. Данилова посоветовала обращать внимание на мелочи: свет, аромат, чистое пространство и красивую одежду.
«Это сигналы для нервной системы: цикл завершен, можно расслабиться», — отметила астролог.
Однако даже если дома не идеальный порядок, а список невыполненных дел превышает все рамки, нужно успокоиться. В этом нет ничего страшного, главное — в ощущении завершенности внутри. Если оно есть, значит Новый год начинается правильно, даже когда не все сделано.
Зак тоже порекомендовал выдохнуть: можно помедитировать, чтобы снять тревожность, и отдаться моменту для отдыха здесь и сейчас, не думая о том, что будет потом.
Что еще нужно успеть до Нового года
Важно закрыть ментальные вопросы. Например, помириться с тем, с кем были в ссоре, запланировать поездку, о которой долго мечтали, организовать работу так, чтобы в январские выходные отдохнуть без суеты и дедлайнов.
Даже если нужно учиться, например, готовиться к сессии, все равно выделить хотя бы несколько дней на отдых и легкие дела. После этого легче будет идти в Новом году — с новыми силами, отметила психолог.
«Главное — отпустить все мысли на январские праздники и дать своему мозгу отдохнуть и перезагрузиться. Все остальное — суета», — подытожил Зак.