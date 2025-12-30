30 декабря 2025 00:30 Последний вечер перед Новым годом: как провести 30 декабря, чтобы все успеть Психолог Дугенцова рассказала, как все успеть перед Новым годом 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Интересное

Долги

Отдых

Праздники

Луна

Новый год

Психология

Астрология

Гороскопы

Работа окончена, а до боя курантов — всего день. Самый ценный вечер года — 30 декабря — можно потратить на праздничную суету, однако лучше использовать как уникальный шанс «перезагрузиться». За что взяться: выдохнуть, выспаться или срочно начинать уборку? Об этом в материале 360.ru.

С чего начать готовиться к Новому году Когда дел невпроворот, кажется, что время играет против нас. В такие моменты не стоит переживать. «Паника возникает тогда, когда возникает ощущение, что дел действительно много. Чтобы снизить тревожность, важно их структурировать», — рассказал 360.ru астролог Борис Зак. С ним согласилась психолог Дарья Дугенцова. «Не надо ставить план по типу „загенералить всю квартиру“ „запаковать все подарки“, „накрыть новогодний стол“. Большие планы приводят к тревожности и беспокойству. Лучше написать четкие и понятные шаги, но они должны быть маленькими», — отметила эксперт.

Фото: Andrey Titov / www.globallookpress.com

Первым делом необходимо выписать (важно именно выписать, а не продумать) все дела, которые следует успеть сделать. Затем их следует расставить в порядке приоритетности.

Интересно С точки зрения джйотиш — древней индийской астрологической системы — тревога в конце года усиливается под влиянием Сатурна. Это планета завершений, ответственности и подведения итогов. Он обнажает все, что не закрыто: обещания, долги, хаос в пространстве и мыслях. Отсюда ощущение перегруза и внутреннего давления. С точки зрения джйотиш — древней индийской астрологической системы — тревога в конце года усиливается под влиянием Сатурна. Это планета завершений, ответственности и подведения итогов. Он обнажает все, что не закрыто: обещания, долги, хаос в пространстве и мыслях. Отсюда ощущение перегруза и внутреннего давления.

Зак порекомендовал выделить из самых важных только пять, а лучше три дела. «Это максимум, который человек реально может успеть сделать за день. Это важно понимать, чтобы себя не перегружать», — отметил эксперт. Также следует подумать, как эти дела можно оптимизировать и автоматизировать. Например, не бежать за продуктами в магазин, а заказать доставку.

Фото: Медиасток.рф

Немаловажным фактором будет осознание, какие дела действительно важны, а какие просто навязаны обществом. «В этом году несколько моих знакомых решили не ставить елку, а просто повесили несколько шариков и мишуру дома на шкафу и зеркала. Для них праздничное дерево оказалось необязательным атрибутом», — отметил Зак. Как выбрать между наведением порядка в голове с подведением итогов года и приготовлениями к торжеству? Каждый должен ответить на этот вопрос самостоятельно, убеждена Дугенцова. В любом случае важно помнить, что 1 января — такой же обычный день, как и другие. «Это просто следующий день. Если человек сделает какое-то маленькое дело, которое забыл в прошлом году, в начале января, это не будет значить, что он какой-то плохой. Обычные люди не успевают что-то, и это нормально», — пояснила Дугенцова. Если нужно подвести итоги года, можно сделать это в длинные выходные — без суеты и гонки.

Фото: Медиасток.рф

По законам джйотиша, рассказала 360.ru астролог Елена Данилова, сначала нужно стабилизировать земные опоры: тело — сон, еда, тепло;

дом — порядок в ключевых зонах;

ритм дня. «Когда эти уровни выровнены, психика перестает „рассыпаться“, и решения приходят легче», — уточнила эксперт. Она посоветовала не начинать с глобальных смыслов и планов. Согласно джйотишу, правильная последовательность выглядит следующим образом: бытовые и практичные задачи;

создание уюта и света в доме;

краткое подведение итогов без самокритики. «Это соответствует естественному ритму планет и снижает внутреннее сопротивление», — отметила астролог.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Привести в порядок финансы Психолог посоветовала отложить гашение мелких долгов и оплату коммуналки на потом, если это не крайние сроки. «Необязательно заниматься этим в последние несколько дней, иначе человек встретит Новый год с неврозом и паническими атаками. Если еще есть время, лучше повременить», — отметила Дугенцова. Однако с точки зрения астрологии, в новый год лучше входить без долгов, рассказал Зак. Иначе это спровоцирует накопление долгов в следующие 12 месяцев. Поэтому он посоветовал хотя бы мелкие долги все же закрыть. «На 31 декабря выпадают 13-е лунные сутки — прекрасный день с точки зрения астрологии, чтобы закрыть возможные долги и завершить дела, которые не имеет смысла продолжать», — подчеркнул специалист. В джйотиш долги — это энергетические хвосты, рассказала Данилова. Полностью закрывать все необязательно, но важно: признать обязательства;

зафиксировать суммы;

сделать первый шаг к завершению. «Так человек не перенесет старую карму в новый цикл», — пояснила астролог.

Фото: Деньги и счет на оплату коммунальных услуг / Медиасток.рф

Как быстро навести порядок в голове Подвести итоги года важно, потому что люди склонны обесценивать свою жизнь и достижения. «Это нужно, чтобы посмотреть, что на самом деле произошло за год: где мы молодцы, а где нет. Подытожить, чего успел добиться, а какие планы следует перенести на следующие 12 месяцев», — рассказала Дугенцова. Если что-то не получилось в 2025-м, не стоит себя корить — приоритетность тех или иных задач могла измениться в течение года, да и положение планет и звезд могло не располагать к их выполнению, отметил Зак. Он посоветовал заглядывать в личный гороскоп, чтобы были возможности для реализации планов в будущем. Данилова подчеркнула, что подводить итоги нужно коротко и честно. Главное в этом деле — не оценка себя, а структурирование жизни: что завершено, что необходимо выполнить в 2026-м, а что оставить в прошлом. Это помогает психике «отпустить год» и освободить энергию.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Как не закопаться в мелких делах Избавление от старого и ненужного — хорошая практика в конце года, однако только если на нее есть ресурсы и время, заверила Дугенцова. С точки зрения джйотиша, цифровой хаос усиливает влияние беспокойных планет. По этой причине удаление лишних подписок, чатов и писем символически завершает старые связи. Однако в последние дни уходящего года не нужно посвящать этому часы — достаточно выбрать минимум, а позже, если это будет необходимо, вернуться, объяснила Данилова. Зак посоветовал очищать цифровое пространство почаще — раз в месяц или хотя бы раз в полгода. «Лучше избавляться от лишнего понемногу раз в месяц на убывающую Луну. Это касается чистки дома, почты, информационного поля. Лично я два месяца назад отписался от большинства новостных каналов, благодаря чему улучшился мой сон и сильно снизилась тревожность», — отметил астролог.

Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Как правильно сформулировать цели на следующий год Психолог посоветовала не строить на 2026-й глобальных планов: делать каждое утро пятиминутную зарядку — это уже один шаг к здоровому образу жизни. Также необязательно ставить перед собой кучу целей. «Максимум 10-12 на год. Не более: даже одна цель на месяц — это уже многовато. И написать подкатегории-шаги, чтобы мозг понимал, каким образом идти в сторону достижения», — отметила психолог. Планы должны быть реалистичными, достижимыми и важными для человека, с конкретными временным сроком реализации. Если хотя бы один из этих пунктов не учтен, высока вероятность, что цель достичь не получится. «Вряд ли человек с зарплатой в 100 000 рублей сможет выйти за 3 месяца на доход в 1 000 000 руб. Зато вот увеличить его на 30% — вполне достижимая цель», — привел пример Зак. Нужно отличать цели и намерения. Последние работают мягче и не вызывают сопротивления у психики, в отличие от жестких целей, рассказала Данилова. Кроме того, в джйотиш важно не «чего я хочу», а в каком состоянии идти к цели. Следует настроиться на позитивный лад — и все получится.

Фото: Подготовка к Новому году в Ступино / Медиасток.рф

Как быстро создать праздничную атмосферу Сделать это за сутки до Нового года вполне возможно. Данилова посоветовала обращать внимание на мелочи: свет, аромат, чистое пространство и красивую одежду. «Это сигналы для нервной системы: цикл завершен, можно расслабиться», — отметила астролог. Однако даже если дома не идеальный порядок, а список невыполненных дел превышает все рамки, нужно успокоиться. В этом нет ничего страшного, главное — в ощущении завершенности внутри. Если оно есть, значит Новый год начинается правильно, даже когда не все сделано. Зак тоже порекомендовал выдохнуть: можно помедитировать, чтобы снять тревожность, и отдаться моменту для отдыха здесь и сейчас, не думая о том, что будет потом.

Фото: Новогодний декор / Медиасток.рф

Что еще нужно успеть до Нового года Важно закрыть ментальные вопросы. Например, помириться с тем, с кем были в ссоре, запланировать поездку, о которой долго мечтали, организовать работу так, чтобы в январские выходные отдохнуть без суеты и дедлайнов. Даже если нужно учиться, например, готовиться к сессии, все равно выделить хотя бы несколько дней на отдых и легкие дела. После этого легче будет идти в Новом году — с новыми силами, отметила психолог. «Главное — отпустить все мысли на январские праздники и дать своему мозгу отдохнуть и перезагрузиться. Все остальное — суета», — подытожил Зак.