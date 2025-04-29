С киви и на кофе. Топ-10 нестандартных маринадов для шашлыка на майские
Традиционный уксусный маринад — далеко не единственный способ сделать мясо сочным и ароматным. Существуют десятки оригинальных вариантов превратить обычный шашлык в кулинарный шедевр. От экзотических сочетаний с тропическими фруктами до пикантных вариаций с неожиданными ингредиентами — 360.ru собрал 10 самых интересных рецептов.
Маринад для шашлыка с киви
На один килограмм мяса понадобится:
- Два-три киви;
- Одна луковица;
- Соль, перец по вкусу.
Не подойдет нежная курица, так как кислоты фрукта превратят птицу в фарш. Лучше выбирайте жесткое мясо — его можно долго держать в таком маринаде.
Нарежьте, посолите и поперчите, добавьте кольца лука, перемешайте и отправьте в холодильник на несколько часов. За полчаса до жарки шашлыка положите в маринад порезанные киви.
Грейпфрутовый маринад для шашлыка
На один килограмм мяса понадобится:
- Один грейпфрут;
- 50 граммов кинзы или другой зелени;
- Соль и перец по вкусу.
Выдавите из грейпфрута сок, порубите кинзу, смешайте. Мясо порежьте, посолите и поперчите, залейте соком с зеленью. Маринуйте не менее пяти часов.
Гранатовый маринад для шашлыка
На один килограмм мяса потребуется:
- Один гранат;
- Одна луковица;
- 0,5 литра гранатового сока;
- Кориандр, соль и перец по вкусу.
Фрукт очистите, достаньте зерна. Мясо нарежьте, посолите и поперчите. Добавьте к нему кориандр и зерна граната, залейте соком. Маринуйте в холодильнике не менее двух часов.
Пряный индийский шашлык
На один килограмм мяса потребуется:
- Один литр натурального питьевого йогурта без добавок;
- Один манго;
- Шесть-семь зубчиков чеснока;
- 50 граммов молотого карри;
- Один пучок свежей кинзы;
- Пять граммов молотого имбиря;
- Пять граммов молотого мускатного ореха;
- Соль по вкусу.
Рецепт отлично подойдет для мяса птицы — курицы или индейки. Очистите манго, измельчите в блендере. Добавьте к нему кинзу, чеснок, йогурт, взбейте до однородности.
В смесь высыпьте сухие ингредиенты, посолите, все еще раз взбейте. Маринуйте в течение получаса-часа.
Мятный маринад для шашлыка
На один килограмм мяса понадобится:
- Пять столовых ложек оливкового или растительного масла;
- Два зубчика чеснока;
- 50 миллилитров белого вина;
- 6-10 веточек свежей мяты;
- Соль и перец по вкусу.
Лучше выбирать для этого рецепта свинину или телятину. Мясо разделить, посолить и поперчить. Вино смешать с нарезанным чесноком и маслом, добавить нарубленную мяту. Залить все маринадом, оставить в холодильнике на ночь.
Медово-ананасовый маринад для шашлыка
На один килограмм мяса потребуется:
- Половина среднего свежего ананаса;
- 100 миллилитров соевого соуса;
- Две столовые ложки меда;
- ¼ столовой ложки яблочного уксуса;
- Три зубчика чеснока;
- Соль и перец по вкусу.
Для этого рецепта подойдет свинина или курица. Измельчите чеснок, порежьте мясо, посолите и поперчите, все перемешайте. Ананас очистите и нарежьте кубиками, добавьте к мясу.
Отдельно соедините мед, уксус и соевый соус, залейте этим будущий шашлык. Все перемешайте и маринуйте в течение трех часов.
Балканский маринад для шашлыка с йогуртом, кинзой и сладким перцем
На два килограмма мяса потребуется:
- Три больших красных болгарских перца;
- 150 граммов свежей кинзы;
- 600 граммов натурального йогурта без добавок;
- Сок половины лимона;
- Соль по вкусу.
Перцы следует заранее обжарить на гриле до черноты, тогда маринад выйдет «с дымком». Остудите, очистите от семян и нарежьте крупными кубиками или полосками.
Порубите кинзу, добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Маринуйте мясо не менее трех часов.
Кофейный маринад для шашлыка
На два килограмма мяса потребуется:
- Четыре средних луковицы;
- Один литр горячего свежесваренного или растворимого кофе;
- Четыре столовые ложки оливкового масла;
- Соль и перец по вкусу.
Для рецепта лучше брать свинину. Кольца лука смешайте с порезанным мясом, посолите и поперчите, добавьте оливковое масло, перемешайте.
В конце залейте горячим кофе, оставьте при комнатной температуре. Когда напиток остынет, поместите мясо в холодильник на шесть часов.
Чайный маринад для шашлыка
На один килограмм мяса понадобится;
- 50 граммов листового черного чая;
- Соль и перец по вкусу.
Заварите напиток, дайте настояться в течение 15 минут. Мясо порежьте, посолите и поперчите. Еще горячей заваркой залейте шашлык так, чтобы он был полностью покрыт. Маринуйте от трех до пяти часов.
Прованский маринад для шашлыка с пряными травами
На 2,5 килограмма мяса понадобится:
- 0,5 литра оливкового масла отжима extra virgin;
- 0,5 литра рафинированного растительного масла;
- Сок половины лимона;
- Пучок тимьяна;
- Три-четыре веточки розмарина;
- Две веточки шалфея;
- Пять-шесть зубчиков чеснока;
- Крупно молотый черный перец по вкусу.
Смешайте масла, сок, перец, зелень. Раздавите чеснок, добавьте в маринад и перемешайте. Оставьте мясо не менее чем на три часа.
Как правильно выбрать мясо для шашлыка
Отлично подойдет свинина — шея или окорок, но кто-то любит ребрышки, рассказал 360.ru шеф-повар Роман Трусов. Если же вы еще новичок в приготовлении шашлыка, то лучше взять шею.
«Мясо само по себе достаточно сочное, поэтому особых манипуляций не потребует», — добавил эксперт.
Искушенным кулинарам, у которых есть время и силы повозиться с подготовкой, чтобы в конце получить отменное блюдо, можно выбрать баранину.
«Она не такая сочная, поэтому нужно уметь подобрать маринад, правильно пожарить. Зато игра стоит свеч», — заверил Трусов.
Самое главное — выбрать свежее мясо. Шеф-повар посоветовал в первую очередь смотреть на цвет: он должен быть ярким, но не искуственным. Если же он слишком коричневый, скорее всего, кусок лежит на прилавке давно.
Попробуйте нажать на мясо. Упругое говорит о его свежести. Если после этого остается углубление, лучше не брать.
Роман Трусов
Обращайте внимание и на запах — несвежее мясо неприятно пахнет.
«Если хочется приготовить побыстрее, добавьте в маринад лимонный сок или уксус, а вот с кефиром придется подождать. Хорошо мариновать в минералке: волокна разбухают, мясо становится нежным», — подытожил Трусов.