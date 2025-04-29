С киви и на кофе. Топ-10 нестандартных маринадов для шашлыка на майские

Фото: Медиасток.рф

Традиционный уксусный маринад — далеко не единственный способ сделать мясо сочным и ароматным. Существуют десятки оригинальных вариантов превратить обычный шашлык в кулинарный шедевр. От экзотических сочетаний с тропическими фруктами до пикантных вариаций с неожиданными ингредиентами — 360.ru собрал 10 самых интересных рецептов.

Маринад для шашлыка с киви

На один килограмм мяса понадобится:

Не подойдет нежная курица, так как кислоты фрукта превратят птицу в фарш. Лучше выбирайте жесткое мясо — его можно долго держать в таком маринаде.

Нарежьте, посолите и поперчите, добавьте кольца лука, перемешайте и отправьте в холодильник на несколько часов. За полчаса до жарки шашлыка положите в маринад порезанные киви.

Фото: Медиасток.рф

Грейпфрутовый маринад для шашлыка

На один килограмм мяса понадобится:

Выдавите из грейпфрута сок, порубите кинзу, смешайте. Мясо порежьте, посолите и поперчите, залейте соком с зеленью. Маринуйте не менее пяти часов.

Гранатовый маринад для шашлыка

На один килограмм мяса потребуется:

Фрукт очистите, достаньте зерна. Мясо нарежьте, посолите и поперчите. Добавьте к нему кориандр и зерна граната, залейте соком. Маринуйте в холодильнике не менее двух часов.

Sergey Elagin/Business Online
Фото: Sergey Elagin/Business Online/www.globallookpress.com

Пряный индийский шашлык

На один килограмм мяса потребуется:

Рецепт отлично подойдет для мяса птицы — курицы или индейки. Очистите манго, измельчите в блендере. Добавьте к нему кинзу, чеснок, йогурт, взбейте до однородности.

В смесь высыпьте сухие ингредиенты, посолите, все еще раз взбейте. Маринуйте в течение получаса-часа.

Фото: Медиасток.рф

Мятный маринад для шашлыка

На один килограмм мяса понадобится:

Лучше выбирать для этого рецепта свинину или телятину. Мясо разделить, посолить и поперчить. Вино смешать с нарезанным чесноком и маслом, добавить нарубленную мяту. Залить все маринадом, оставить в холодильнике на ночь.

Фото: Медиасток.рф

Медово-ананасовый маринад для шашлыка

На один килограмм мяса потребуется:

Для этого рецепта подойдет свинина или курица. Измельчите чеснок, порежьте мясо, посолите и поперчите, все перемешайте. Ананас очистите и нарежьте кубиками, добавьте к мясу.

Отдельно соедините мед, уксус и соевый соус, залейте этим будущий шашлык. Все перемешайте и маринуйте в течение трех часов.

Фото: Медиасток.рф

Балканский маринад для шашлыка с йогуртом, кинзой и сладким перцем

На два килограмма мяса потребуется:

Перцы следует заранее обжарить на гриле до черноты, тогда маринад выйдет «с дымком». Остудите, очистите от семян и нарежьте крупными кубиками или полосками.

Порубите кинзу, добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Маринуйте мясо не менее трех часов.

Фото: Медиасток.рф

Кофейный маринад для шашлыка

На два килограмма мяса потребуется:

Для рецепта лучше брать свинину. Кольца лука смешайте с порезанным мясом, посолите и поперчите, добавьте оливковое масло, перемешайте.

В конце залейте горячим кофе, оставьте при комнатной температуре. Когда напиток остынет, поместите мясо в холодильник на шесть часов.

Фото: Медиасток.рф

Чайный маринад для шашлыка

На один килограмм мяса понадобится;

Заварите напиток, дайте настояться в течение 15 минут. Мясо порежьте, посолите и поперчите. Еще горячей заваркой залейте шашлык так, чтобы он был полностью покрыт. Маринуйте от трех до пяти часов.

Фото: Медиасток.рф

Прованский маринад для шашлыка с пряными травами

На 2,5 килограмма мяса понадобится:

Смешайте масла, сок, перец, зелень. Раздавите чеснок, добавьте в маринад и перемешайте. Оставьте мясо не менее чем на три часа.

Фото: Медиасток.рф

Как правильно выбрать мясо для шашлыка

Отлично подойдет свинина — шея или окорок, но кто-то любит ребрышки, рассказал 360.ru шеф-повар Роман Трусов. Если же вы еще новичок в приготовлении шашлыка, то лучше взять шею.

«Мясо само по себе достаточно сочное, поэтому особых манипуляций не потребует», — добавил эксперт.

Искушенным кулинарам, у которых есть время и силы повозиться с подготовкой, чтобы в конце получить отменное блюдо, можно выбрать баранину.

«Она не такая сочная, поэтому нужно уметь подобрать маринад, правильно пожарить. Зато игра стоит свеч», — заверил Трусов.

Фото: Медиасток.рф

Самое главное — выбрать свежее мясо. Шеф-повар посоветовал в первую очередь смотреть на цвет: он должен быть ярким, но не искуственным. Если же он слишком коричневый, скорее всего, кусок лежит на прилавке давно.

Попробуйте нажать на мясо. Упругое говорит о его свежести. Если после этого остается углубление, лучше не брать.

Роман Трусов

Обращайте внимание и на запах — несвежее мясо неприятно пахнет.

«Если хочется приготовить побыстрее, добавьте в маринад лимонный сок или уксус, а вот с кефиром придется подождать. Хорошо мариновать в минералке: волокна разбухают, мясо становится нежным», — подытожил Трусов.

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