Сегодня 05:50 С киви и на кофе. Топ-10 нестандартных маринадов для шашлыка на майские 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Традиционный уксусный маринад — далеко не единственный способ сделать мясо сочным и ароматным. Существуют десятки оригинальных вариантов превратить обычный шашлык в кулинарный шедевр. От экзотических сочетаний с тропическими фруктами до пикантных вариаций с неожиданными ингредиентами — 360.ru собрал 10 самых интересных рецептов.

Маринад для шашлыка с киви На один килограмм мяса понадобится: Два-три киви;

Одна луковица;

Соль, перец по вкусу. Не подойдет нежная курица, так как кислоты фрукта превратят птицу в фарш. Лучше выбирайте жесткое мясо — его можно долго держать в таком маринаде. Нарежьте, посолите и поперчите, добавьте кольца лука, перемешайте и отправьте в холодильник на несколько часов. За полчаса до жарки шашлыка положите в маринад порезанные киви.

Фото: Медиасток.рф

Грейпфрутовый маринад для шашлыка На один килограмм мяса понадобится: Один грейпфрут;

50 граммов кинзы или другой зелени;

Соль и перец по вкусу. Выдавите из грейпфрута сок, порубите кинзу, смешайте. Мясо порежьте, посолите и поперчите, залейте соком с зеленью. Маринуйте не менее пяти часов. Гранатовый маринад для шашлыка На один килограмм мяса потребуется: Один гранат;

Одна луковица;

0,5 литра гранатового сока;

Кориандр, соль и перец по вкусу. Фрукт очистите, достаньте зерна. Мясо нарежьте, посолите и поперчите. Добавьте к нему кориандр и зерна граната, залейте соком. Маринуйте в холодильнике не менее двух часов.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Пряный индийский шашлык На один килограмм мяса потребуется: Один литр натурального питьевого йогурта без добавок;

Один манго;

Шесть-семь зубчиков чеснока;

50 граммов молотого карри;

Один пучок свежей кинзы;

Пять граммов молотого имбиря;

Пять граммов молотого мускатного ореха;

Соль по вкусу. Рецепт отлично подойдет для мяса птицы — курицы или индейки. Очистите манго, измельчите в блендере. Добавьте к нему кинзу, чеснок, йогурт, взбейте до однородности. В смесь высыпьте сухие ингредиенты, посолите, все еще раз взбейте. Маринуйте в течение получаса-часа.

Фото: Медиасток.рф

Мятный маринад для шашлыка На один килограмм мяса понадобится: Пять столовых ложек оливкового или растительного масла;

Два зубчика чеснока;

50 миллилитров белого вина;

6-10 веточек свежей мяты;

Соль и перец по вкусу. Лучше выбирать для этого рецепта свинину или телятину. Мясо разделить, посолить и поперчить. Вино смешать с нарезанным чесноком и маслом, добавить нарубленную мяту. Залить все маринадом, оставить в холодильнике на ночь.

Фото: Медиасток.рф

Медово-ананасовый маринад для шашлыка На один килограмм мяса потребуется: Половина среднего свежего ананаса;

100 миллилитров соевого соуса;

Две столовые ложки меда;

¼ столовой ложки яблочного уксуса;

Три зубчика чеснока;

Соль и перец по вкусу. Для этого рецепта подойдет свинина или курица. Измельчите чеснок, порежьте мясо, посолите и поперчите, все перемешайте. Ананас очистите и нарежьте кубиками, добавьте к мясу. Отдельно соедините мед, уксус и соевый соус, залейте этим будущий шашлык. Все перемешайте и маринуйте в течение трех часов.

Фото: Медиасток.рф

Балканский маринад для шашлыка с йогуртом, кинзой и сладким перцем На два килограмма мяса потребуется: Три больших красных болгарских перца;

150 граммов свежей кинзы;

600 граммов натурального йогурта без добавок;

Сок половины лимона;

Соль по вкусу. Перцы следует заранее обжарить на гриле до черноты, тогда маринад выйдет «с дымком». Остудите, очистите от семян и нарежьте крупными кубиками или полосками. Порубите кинзу, добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Маринуйте мясо не менее трех часов.

Фото: Медиасток.рф

Кофейный маринад для шашлыка На два килограмма мяса потребуется: Четыре средних луковицы;

Один литр горячего свежесваренного или растворимого кофе;

Четыре столовые ложки оливкового масла;

Соль и перец по вкусу. Для рецепта лучше брать свинину. Кольца лука смешайте с порезанным мясом, посолите и поперчите, добавьте оливковое масло, перемешайте. В конце залейте горячим кофе, оставьте при комнатной температуре. Когда напиток остынет, поместите мясо в холодильник на шесть часов.

Фото: Медиасток.рф

Чайный маринад для шашлыка На один килограмм мяса понадобится; 50 граммов листового черного чая;

Соль и перец по вкусу. Заварите напиток, дайте настояться в течение 15 минут. Мясо порежьте, посолите и поперчите. Еще горячей заваркой залейте шашлык так, чтобы он был полностью покрыт. Маринуйте от трех до пяти часов.

Фото: Медиасток.рф

Прованский маринад для шашлыка с пряными травами На 2,5 килограмма мяса понадобится: 0,5 литра оливкового масла отжима extra virgin;

0,5 литра рафинированного растительного масла;

Сок половины лимона;

Пучок тимьяна;

Три-четыре веточки розмарина;

Две веточки шалфея;

Пять-шесть зубчиков чеснока;

Крупно молотый черный перец по вкусу. Смешайте масла, сок, перец, зелень. Раздавите чеснок, добавьте в маринад и перемешайте. Оставьте мясо не менее чем на три часа.

Фото: Медиасток.рф

Как правильно выбрать мясо для шашлыка Отлично подойдет свинина — шея или окорок, но кто-то любит ребрышки, рассказал 360.ru шеф-повар Роман Трусов. Если же вы еще новичок в приготовлении шашлыка, то лучше взять шею. «Мясо само по себе достаточно сочное, поэтому особых манипуляций не потребует», — добавил эксперт. Искушенным кулинарам, у которых есть время и силы повозиться с подготовкой, чтобы в конце получить отменное блюдо, можно выбрать баранину. «Она не такая сочная, поэтому нужно уметь подобрать маринад, правильно пожарить. Зато игра стоит свеч», — заверил Трусов.

Фото: Медиасток.рф

Самое главное — выбрать свежее мясо. Шеф-повар посоветовал в первую очередь смотреть на цвет: он должен быть ярким, но не искуственным. Если же он слишком коричневый, скорее всего, кусок лежит на прилавке давно.

Попробуйте нажать на мясо. Упругое говорит о его свежести. Если после этого остается углубление, лучше не брать. Роман Трусов

Обращайте внимание и на запах — несвежее мясо неприятно пахнет. «Если хочется приготовить побыстрее, добавьте в маринад лимонный сок или уксус, а вот с кефиром придется подождать. Хорошо мариновать в минералке: волокна разбухают, мясо становится нежным», — подытожил Трусов.