Дети-живодеры сломали лапы кролику в контактной зоне ростовского парка

Группа детей во время посещения контактной площадки Южного парка птиц «Малинки» залезла в вольер к кролику и сломала животному все лапы. Юных живодеров выгнал сотрудник и вызвал на место специалистов. Подробности происшествия организация сообщила в Telegram-канале .

Специалисты забрали пострадавшего кролика для операции и дальнейшего восстановления. Главный ветеринарный врач парка Александра Лашко заявила, что животному провели две процедуры остеосинтеза.

«Это означает, что кролику заново собрали кости всех четырех лап», — пояснила специалист.

Сейчас животное проходит процедуры по реабилитации, оставаясь под наблюдением ветеринаров.

Сотрудники парка призвали всех посетителей, которые приходят в «Малинки» семьями, внимательно следить за детьми и воспитать в них уважительное отношение к животным и птицам, а не использовать живых существ в качестве игрушек.

В начале сентября полиция Иркутской области начала проверку в отношении школьников, которые сначала повесили собаку, а после зарубили животное топором. По данным ведомства, оба юных живодера жили в селе Котик Тулунского района. В пресс-службе областного главка МВД пообещали принять меры к подросткам и их родителям после проверки.