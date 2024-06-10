В Москве стартовал дождливый марафон. Метеоролог предупредил о сильных осадках

В ближайшие дни осадки в Москве не прекратятся. Город накроют дожди с грозами, градом и сильным ветром. Улицы высохнут к выходным, когда установится сухая и теплая погода, сообщил 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Подтопления на некоторых дорогах Москвы, по его мнению, связаны не с интенсивностью дождя, а с работой ливневой канализации. Дело в том, что ночью в столице выпало значительное количество осадков , пояснил синоптик.

Начался, как я его назвал, дождливый марафон. Дождливая погода сохранится вплоть до четверга включительно, потому что мы все это время будем находиться во фронтальной зоне, которая очень медленно перемещается с запада на восток.

Специалист объяснил, что основные облачные образования — суперъячейки, облачные кластеры — переместятся с юго-запада на северо-восток, задев Москву и Подмосковье. Под влиянием этих процессов осадки, по его словам, будут регулярными. Их пик придется на четверг, 13 июня. В этот день выпадет до четверти месячной нормы.

«Близко к этому, от 10 до 20 миллиметров осадков, могут выпасть сегодня и в среду. Совершенно определенно, к концу этой дождливой трехдневки количество осадков по области превысит месячную норму, местами очень заметно. Например, на ВДНХ это уже произошло по итогам сегодняшней ночи», — заявил Шувалов.

Теплые выходные

Одновременно с дождями местами выпадет град, прогремят грозы и усилится шквалистый ветер, но затем погода улучшится, метеоролог. Шувалов заверил, что осадки прекратятся к выходным.

«Пятница и выходные станут более милостивыми по отношению к жителям Москвы и Подмосковья, потому что эти три дня с осадками закончатся, месячную норму по дождям перевыполнят», — сказал он.

После этого, по словам Шувалова, в городе установится сухая и теплая погода.