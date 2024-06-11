Ливни с грозой и град пройдут в Москве

Синоптик Леус: в Москве 11 июня ожидаются дожди и до 25 градусов тепла

В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В городе пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой и град.

Столбики термометров в столице покажут до +25 градусов. В Московской области воздух прогреется до +27 градусов.

«Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона», — отметил Леус.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

К четвергу в городе станет прохладнее: регион пересечет холодный атмосферный фронт, а южные потоки воздуха сменятся более прохладными северо-западными. Но затем температура воздуха снова станет выше.

Аварийные бригады Москвы перевели на круглосуточное дежурство из-за ливней. Горожан и гостей столицы призвали в случае непогоды оставаться дома, не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.