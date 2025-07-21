Сегодня 14:40 Теплая зима аукнулась летом: как спасаться от беспощадных налетов гигантской саранчи Агроном Воробьев сравнил гигантскую саранчу с настоящим монстром 0 0 0 Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Гигантская саранча атакует Запорожскую область — насекомые пожирают кукурузу: урон от насекомых уже идет на десятки гектаров. В каких еще регионах ждать нашествия таких страшных «банд» и как с ними бороться — в материале 360.ru.

Тучи саранчи и уничтоженные гектары кукурузы Саранча тучами кружит над полями в Запорожской области. Насекомые уже уничтожили более 200 гектаров посевов кукурузы в хозяйствах близ Каховского водохранилища, сообщили специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по региону.

«Насекомые находятся на взрослой стадии развития, что значительно осложняет борьбу с ними», — предупредили эксперты.

Интересно Одни из крайне опасных вредителей является азиатская перелетная саранча, личинки и имаго которой грубо объедают листья, стебли и генеративные органы, что приводит к полному уничтожению растения. Одна особь саранчи может съесть до 500 граммов зеленой массы растений. Стадная форма азиатской перелетной саранчи образует плотные скопления личинок, называемые кулигами, и взрослых особей (стаи), которые живут, питаются и передвигаются совместно. В годы массового размножения кулиги могут занимать огромные площади (до нескольких тысяч гектаров) и преодолевать большие расстояния, поедая все на своем пути. Одни из крайне опасных вредителей является азиатская перелетная саранча, личинки и имаго которой грубо объедают листья, стебли и генеративные органы, что приводит к полному уничтожению растения. Одна особь саранчи может съесть до 500 граммов зеленой массы растений. Стадная форма азиатской перелетной саранчи образует плотные скопления личинок, называемые кулигами, и взрослых особей (стаи), которые живут, питаются и передвигаются совместно. В годы массового размножения кулиги могут занимать огромные площади (до нескольких тысяч гектаров) и преодолевать большие расстояния, поедая все на своем пути.

В Министерстве АПК и продовольственной политики региона обратили внимание, что миграция саранчи может продолжаться до 40 дней, после чего насекомые приступят к откладке кубышек в прибрежных районах, что создает угрозу для будущего урожая. В связи с чрезвычайной ситуацией местных производителей попросили оперативно сообщать о передвижении вредителей. Эти данные помогут оперативно реагировать на ситуацию и принимать необходимые меры для защиты посевов.

Фото: РИА «Новости»

Для координации борьбы с прожорливыми насекомыми представители аграрного сектора области проводят экстренные совещания. Также сейчас рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств на закупку необходимых инсектицидов и организацию масштабной обработки пораженных территорий.

Фото: РИА «Новости»

Каким регионам грозит нашествие саранчи Еще в феврале этого года специалисты федерального Россельхозцентра предупредили, что аномально теплая зима может привести к массовому распространению саранчи в России. В зоне максимального риска — 21 регион, в том числе Астраханская область. «Основные очаги распространения итальянского пруса ожидаются в Ахтубинском, Енотаевском, Харабалинском и Черноярском районах. Развитие азиатской саранчи прогнозируется в Икрянинском, Камызякском, Лиманском и Наримановском районах», — сообщали aif.ru специалисты. В Министерстве сельского хозяйства Астраханской области заверили, что ситуация под контролем.

Фото: РИА «Новости»

Как бороться с саранчой Аграрии заранее должны готовиться к возможному нашествию саранчи, рассказал 360.ru биолог, агроном Михаил Воробьев. «Здесь очень важно захватить ее на начальном этапе превращения обычной саранчи, обычного зеленого кузнечика в эту страшную банду, которая поедает все на своем пути», — подчеркнул эксперт. Он объяснил, что саранча видит вокруг себя достаточно большое количество особей и включает защитный механизм.

Она превращается в монстра, перестает есть по одной травинке в день, объединяется в стаи, изменяет свой цвет. Начинает перелетать с места на место, активно размножаться и уничтожать все на своем пути, включая одежду из хлопка и льна. То есть все растительное она уничтожает. Михаил Воробьев агроном

Бороться с насекомыми можно только с помощью инсектицидов — ядохимикатов, убивающих насекомых. Важно при этом не упустить момент и не допустить, чтобы саранча «встала на крыло» и начала беспощадное путешествие с уничтожением растительности. «Бороться, безусловно, можно при помощи инсектицидов. Другое дело, что здесь вступает закон экологии: когда мы уничтожаем саранчу, она падает на землю, и тут же ей начинают питаться птицы, животные, поскольку это чистый белок, пригоден для питания других животных. И они, к сожалению, тоже травятся инсектицидами или, по крайней мере, наносят ущерб своему здоровью. Все-таки пестициды называются так условно. На самом деле, это ядохимикаты, которые безопасными абсолютно не бывают», — добавил биолог.

Фото: РИА «Новости»

Аграрии должны были запастись ядохимикатами по нормальным ценам, когда поступило предупреждение о риске распространения саранчи. Сейчас средства могут подорожать, считает эксперт.

Тем не менее, победим. Это не первое и не последнее нашествие саранчи. Михаил Воробьев агроном

Воробьев подтвердил, что сейчас есть угроза распространения саранчи и на другие регионы. «Опасность в том, что она летает и достаточно активно. А если ей помогает ветер, то она в два раза более активно перемещается. Ну что делать? Вот то долгоносик, то тля, то саранча, то божьи коровки в прошлом году атаковали, например, черноморское побережье. Так что тут никак мы не можем жить, как в раю. Что-нибудь да мешает нам», — заключил биолог.