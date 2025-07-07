Сегодня 17:14 Ситуация стабильно негативная. Что будет с запутавшимся детенышем косатки FEROP и «Друзья океана» выпустили совместное заявление по запутавшейся косатке 0 0 0 Фото: Marco Simoni/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Проект FEROP и группа помощи морским животным «Друзья океана» выпустили совместное заявление по ситуации с детенышем косатки, запутавшимся в ленте или веревке недалеко от берегов Камчатки. Его текст есть в распоряжении 360.ru.

Можно ли спасти косатку Специалисты оценивают ситуацию как стабильно негативную и говорят, что в ней есть как плюсы, так и минусы. Среди положительных факторов — то, что эта семья косаток известна туроператорам и судоводителям, которые могут оперативно передавать информацию, а также расчеты, что на помощь животному есть не меньше месяца. Но есть и трудности. В частности, организовать постоянную точку наблюдения на мысе Шипунском невозможно из-за удаленности от населенных пунктов. Кроме того, косатка быстро движется, к ней сложно будет подобраться, а единого протокола спасения таких животных до сих пор не существует.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Специалисты обратились ко всем местным жителям и туристам с просьбой не беспокоить животных и ни в коем случае не пытаться отловить косатку и освободить ее самим. Они заявили, что не просят финансовой и логистической помощи, но будут благодарны тем, кто захочет ее оказать. «Единственный желаемый нами результат решения данной ситуации — это освобождение детеныша от пластиковых пут! Призываем всех приложить к этому усилия!» — подытожили авторы обращения.

Фото: Roland Marske/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Как это оказалось в море Председатель правления АНО клуб «Бумеранг» Валентина Мезенцева в разговоре с 360.ru призвала как можно скорее поставить вопрос регулирования отходов от рыбопромышленного сектора на государственном уровне. «Кто-то же стал источником этой упаковочной ленты. Кто был причиной того, что она оказалась в море? Это вопрос, на который вам сейчас никто не ответит. А это сейчас самый важный вопрос», — подчеркнула она. Собеседница 360.ru добавила, что если еще 15 лет назад она не сталкивалась с такими ситуациями, то в последние годы стали массово попадаться тюлени и другие животные, запутавшиеся в сетях. Доктор биологических наук, зоолог Ольга Филатова в разговоре с 360.ru заявила, что косатки быстро растут, и с течением времени путы будут все сильнее впиваться в кожу животного, ранить его — и в конечном счете могут его погубить.