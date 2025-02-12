Сегодня 02:19 Пути для отходов. Как вывезти строительный мусор и не попасть на штраф Юрист Крохин: штрафы за неправильное обращение с отходами зависят от регионов 0 0 0 Фото: Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press Экология

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Каждый в своей жизни хоть раз столкнется с ремонтом, заменой старой мебели или крупной бытовой техники. Определиться с выбором в магазине бывает сложно, но еще сложнее решить вопрос с утилизацией ненужного. Выносить крупногабаритные вещи на улицу и оставлять около обычных мусорных контейнеров нельзя — за это можно получить штраф. Как правильно избавляться от изживших себя шкафов и строительных отходов, узнал 360.ru

Какой мусор считается крупногабаритным?

Крупногабаритными отходами считаются предметы, которые не помещаются в обычные мусорные контейнеры. Действующее законодательство даже предусмотрело предельные размеры таких вещей. Все, что больше полуметра в высоту, ширину или длину попадает в категорию крупногабаритных отходов.

Фото: РИА «Новости»

К ней относятся старая мебель, бытовая техника, спортивный инвентарь, зеркала, ванные и унитазы, душевые кабины, зеркала, напольные покрытия, остатки обоев и обрезки линолеума. Все эти вещи строго запрещено выбрасывать в контейнеры для обычных твердых отходов. При попадании в мусоровоз крупный мусор может повредить прессующий механизм. Но оставлять вещи просто на улице тоже запрещено — это посчитают организацией стихийной свалки, за которую грозит административная ответственность.

Какой мусор считается строительным?

Исходя из названия, к строительному мусору относятся отходы, возникающие после крупного ремонта помещений. Это куски бетона и железобетона, остающиеся после сноса части стен, древесные перекрытия, лом кирпича, остатки цемента, плиточного клея, осколков черепицы, водопроводных и канализационных труб, радиаторы, обрезки листов гипсокартона, остатки шпатлевки, штукатурки или остатки кафеля, а также оконные рамы, косяки и двери.

Фото: Pixabay

Весь этот мусор также нельзя оставлять на контейнерной площадке для бытовых отходов или просто бросать на улице в надежде, что сотрудники коммунальных служб подберут их за вас.

Куда можно выбрасывать крупногабаритный и строительный мусор?

Крупногабаритный мусор необходимо отправлять в специальные бункеры. Их размещают на площадках недалеко от обычных контейнеров.

Бункеры отличаются от привычных мульд своими формами и размерами. Они позволяют загрузить большое количество мусора одновременно, а также обеспечивают безопасность и защиту от случайного рассыпания во время транспортировки.

Фото: Pixabay

Но перед загрузкой в контейнер мебель или технику лучше всего разобрать на части. Это поможет эффективно использовать весь объем бункера. Москвичи, в чьих дворах такого бункера нет, могут обратиться в городской сервис по вывозу ненужных вещей. Власти столицы заключили контракты с профильными фирмами, которые работают ежедневно. Крупную бытовую технику, объекты из металла, одежду и книги можно вывезти бесплатно. Вывоз мебели и электроники платный, так как утилизировать такие предметы сложнее.

Если ни один из вариантов не подошел, то о вывозе крупногабаритного мусора можно договориться с управляющей компанией, потому что эта услуга учтена в статье о вывозе мусора в платежке ЖКХ.

Фото: РИА «Новости»

Также есть вариант отдать устаревшую мебель или технику специализирующимся на их утилизации фирмам или же просто продать через доску объявлений.

Со строительным мусором ситуация кардинально иная. Он не относится к твердым коммунальным отходам, а значит для избавления от него придется обратиться к частникам, потому что складывать его в бункеры для крупногабаритных отходов запрещено.

Фото: РИА «Новости»

Существуют специальные компании, которые имеют лицензии на утилизацию именно строительного мусора. Их можно найти в интернете или узнать контакты у управляющей компании. Если же ремонт в квартире делает частная фирма, то в контракте о приемке работ можно прописать пункт о вывозе мусора. Кроме того, куски кирпича, песок и остатки бетона всегда можно продать. Есть достаточно большое количество компаний, которые покупают строительные отходы.

Какие есть штрафы за мусор в 2025 году?

Неправильное складирование мусора несет за собой административную ответственность. За тем, чтобы граждане не совершали правонарушений, следит специальная техническая комиссия. Об этом 360.ru рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин.

Он подчеркнул, что размер штрафов и видов правонарушений по обращению с отходами зависит от региона.

Есть федеральный кодекс, но каждый субъект имеет право вводить свои нормы в области нарушения обращения с отходами. В Московской области, например, есть статья для дачников, которые бросают мусор на дороге. Поэтому виды правонарушений и размер штрафов нужно смотреть, исходя из регионального законодательства. Константин Крохин Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ торгово-промышленной палаты России, юрист

Эксперт добавил, что также за нарушения штрафуют региональных операторов, если они вывезли строительный мусор на непредназначенный для этого полигон. Размер штрафов за неправильную утилизацию крупногабаритного или строительного мусора составляет от двух до трех тысяч рублей. За повторное нарушение сумма вырастет до пяти тысяч, а если игнорирование правил повлекло вред здоровью других людей или природе, то придется заплатить до семи тысяч рублей.

Куда вывозить мебель, бытовую технику и другой крупный мусор?

В Москве

Крупногабаритный мусор в Москве можно отправлять в бункеры, которые находятся во дворах жилых домов. Еще можно прибегнуть к помощи частной компании, которая заберет старую мебель или технику на переработку.

Фото: Unsplash

Со строительным мусором ситуация сложнее. С 2021 года вывозить оставшиеся после ремонта отходы могут только специализированные компании, состоящие в реестре. За передвижениями их транспорта следят через специальные трекеры. Заказ для вывоза мусора можно сделать через портал mos.ru, получив регистрационный талон, в котором нужно прописать тип отходов, примерный объем, дату и время подачи машины и адрес, где пройдет отгрузка отходов. Прямо на сайте можно выбрать компанию и оплатить ее услуги.

В Подмосковье

В Московской области действуют точно такие же правила. Для крупногабаритного мусора есть специальные бункеры, установленные на площадках. Их адреса можно узнать в управляющей компании или муниципалитете.

Владельцам частных домов нужно заключить отдельный договор с региональным оператором для установки специального контейнера для старой мебели или техники.

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На вывоз строительного мусора придется получить разрешение через систему «Электронный талон». Это касается не только частных лиц, но и компаний и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются строительством или ремонтами. За тем, чтобы никто не совершал правонарушений, следят специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору через камеры системы «Безопасный регион». Только за январь 2025 года ни выявили более 100 нарушений утилизации отходов, из них 19 касались строительного и крупногабаритного мусора.

Что делать, если пришел штраф за крупногабаритный или строительный мусор?

Любые меры административного воздействия можно обжаловать, напомнил Константин Крохин. Это касается и выписанных штрафов за неправильное обращение с отходами, если человек в этом не виноват.

Фото: РИА «Новости»

«Гражданин может обжаловать вынесенное решение в том органе, который его оштрафовал, если не считает себя виноватым. Также есть вариант оспорить штраф через суд», — добавил он.

Пойти на такие шаги можно, если, например, неизвестный оставил строительный мусор на принадлежащем вам участке. Но если же вина лежит на владельце, то штраф лучше оплатить как можно скорее.

Чем опасен мусор, кроме штрафов?

Действующие правила обращения с отходами предназначены не только для наказания нарушителей, но и для заботы об экологии. Загрязнение окружающей среды ведет как к ухудшению санитарного состояния городов, так и негативно сказывается на здоровье жителей.

Фото: Pixabay

Московская область в 2020 году закрыла последний действующий в регионе мусорный полигон «Лесная» в городском округе Серпухов. Теперь все отходы отправляют в специальные комплексы по переработке. Все территории, где раньше хранился мусор, рекультивировали. Сокращение полигонов расширяет площади для создания рекреационных зон, сельского хозяйства, строительства нового жилья или организации общественных пространств. Переработка мусора позволяет экономить ресурсы. На производство товаров из вторсырья требуется меньше энергии.