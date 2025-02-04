Подмосковное министерство напомнило о штрафах за мусор в неположенном месте

В Московской области уделяют большое внимание контролю за выбросом мусора в неположенных местах. Только в январе в регионе выявили 102 случая незаконного сброса отходов. При этом, 19 нарушений касались строительного и крупногабаритного мусора, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что за месяц водителям направили 64 постановления об административных нарушениях, а общая сумма штрафов достигла 1,3 миллиона рублей. Больше всего нарушений за указанный период выявили в Домодедове, Истре, Орехово-Зуеве, Клину и Богородском округе.

Напомним, в Московской области за несанкционированным сбросом отходов следят камеры системы «Безопасный регион». За выброс мусора из автомобилей в неположенном месте штраф составит до 200 тысяч рублей.