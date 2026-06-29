Сегодня 05:19 Пасынки на помидорах: обрывать или оставить? Главный спор дачников разрешил биолог Агроном Воробьев: высокорослые томаты нужно пасынковать без сожаления 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Экология

Природа

Цветы

Сад и огород

Продукты

Каждый дачник хотя бы раз задумывался, глядя на разросшийся куст томата: не пора ли убирать лишние побеги? С одной стороны, жалко обрывать молодые листья, с другой — урожай хочется получить побольше. Удаление пасынков — одна из самых обсуждаемых тем в кругах огородников. Одни дачники делают это регулярно, другие считают лишней тратой времени, третьи просто боятся навредить. Но так ли страшен этот агротехнический прием, как о нем говорят? И как понять, нужен ли он вашим помидорам?

Что такое пасынкование и в чем его смысл? Опытные огородники знают: стоит на пару недель оставить кусты томатов без присмотра, и они превращаются в настоящие джунгли. Из пазух каждого листа вылезают новые побеги, растение ветвится, густеет и теряет очертания аккуратного куста. Многие дачники замечали эту особенность и задавались вопросом: а что, если дать томатам расти свободно? Ведь природа не зря заложила в них такую способность к ветвлению. Чтобы разобраться в этом вопросе, 360.ru обратился за советом к специалисту. Агроном и биолог Михаил Воробьев объяснил природу пасынков и их роль в жизни растения.

Пасынки — это боковые побеги помидоров. И на них, как и на основном побеге, формируются бутоны, цветы и плоды. Все бы хорошо, но лето у нас короткое, поэтому если все эти цветы распустятся, то, к сожалению, не успеет созреть ни один помидор. Или созреет очень небольшое количество. То есть нашего короткого лета не хватит на взращивание всего потенциального урожая. Михаил Воробьев биолог, агроном

Потенциал томата рассчитан на более долгий период, чем наше лето, и нам приходится искусственно корректировать его развитие. Растение не успевает «выкормить» все завязи, которые способно образовать, — так как ресурсы ограничены. Поэтому и прибегают к удалению лишних побегов, чтобы перенаправить питательные вещества к плодам.

Фото: РИА «Новости»

Главное правило: высокорослые и низкорослые сорта Ключ к успеху — знать, какой сорт растет у вас на грядке. Агрономы делят их на два основных типа, и подход к каждому кардинально отличается. «Высокорослые сорта мы формируем в один ствол. То есть все, что растет в бок, мы удаляем. И оставляем только те соцветия, которые формируются на главном стебле», — объяснил Воробьев. Без этого может вырасти так называемое «томатное дерево» — растение с огромной кроной, хотя для этого его нужно постоянно подкармливать и специальным образом за ним ухаживать. А в обычных условиях средней полосы такая зеленая масса не даст плодов. Поэтому высокорослые томаты пасынкуют безжалостно и регулярно. С низкорослыми сортами ситуация складывается иначе.

Низкорослые помидоры через некоторое количество листьев формируют соцветия, и этим рост главного побега заканчивается. Но вот тут как раз вступают уже и боковые побеги, на которых тоже могут сформироваться дополнительные урожаи. Михаил Воробьев

Поэтому у низкорослых сортов удаляют только самые нижние или слабые боковые побеги. Их формируют в два-три стебля, оставляя самые сильные пасынки под первой цветочной кистью. Отдельно стоит сказать о штамбовых сортах — они компактны от природы. Их, как правило, можно практически не пасынковать. Как делать правильно? Самый частый страх новичков — отломить не то и лишить себя урожая. Пасынок всегда растет из пазухи листа, а цветочная кисть начинает свой рост от стебля. Даже на небольшом боковом отростке уже заметны листочки, тогда как на кисти присутствуют зачатки бутонов.

Фото: Изображение создано с помощью нейросети / 360.ru

«Боковые побеги обламываются или, если они уже достаточно прочные и толстые, обрезаются секатором. Следите за тем, чтобы не отломить листы, которые растут рядом с этим пасынком. Лучше надеть какие-нибудь перчатки, потому что когда мы пасынкуем, мы контактируем с соком этих самых томатов, с поверхностью стебельков, которые насыщены всевозможными красящими пигментами, прежде всего хлорофилом. Руки после этого трудно отмываются. Поэтому лучше это делать в перчатках», — посоветовал Воробьев. Удалять побеги лучше, когда они достигли длины три-пять сантиметров, — в этом возрасте они еще тонкие, легко обламываются и не тянут силы из растения, а кроме того, не оставляют после себя крупные раны. Идеальное время для процедуры — сухое солнечное утро, чтобы ранка успела затянуться до вечера.

Из-за того, что многие садоводы — это садоводы выходного дня, они удаляют отростки по мере возможности. Приезжают, а за неделю уже столько пасынков наросло, что только успевай их обрывать. Михаил Воробьев

Проводить осмотр и делать удаление стоит регулярно, примерно раз в шесть-восемь дней.

Фото: РИА «Новости»

Что вреднее: запустить или перестараться? Этот вопрос волнует каждого, кто впервые берется за это дело. Воробьев дал на него однозначный и обнадеживающий ответ.

«Если вообще не пасынковать, то, к сожалению, вырастет большая крона, и на этом все закончится. А вот если поздно оборвать, то шанс все-таки остается, что те, что плоды, которые остались, благополучно покраснеют на растении», — резюмировал эксперт. Получается, что полное игнорирование пасынков — это верный способ остаться без урожая. Удаление же, даже позднее, дает растению шанс, хотя и травмирует его. Главное — не бояться Пасынкование — не прихоть и не дань моде, а необходимая процедура для получения достойного урожая. Особенно это важно в условиях короткого лета, когда каждый солнечный день на счету. Главный секрет успеха заключается в правильном определении сорта. Высокорослые томаты пасынкуют смело и без сожаления, формируя их в один стебель. Низкорослые сорта требуют более осторожного подхода — удаляют только слабые нижние побеги, оставляя сильные для формирования урожая.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Бояться ничего не надо, обрывайте пасынки на высокорослых растениях томатов. А на низкорослых этого делать не нужно, потому что у них формируется урожай в основном как раз вот на боковых побегах, на пасынках», — подытожил агроном. Попробуйте один раз, и вы увидите: процедура проста, а результат превзойдет ожидания. Ваши помидоры отблагодарят вас крупными и сладкими плодами. Но всегда надо помнить, что помимо пасынкования, чтобы урожай был не только обильным, но также вкусным и полезным, растения следует хорошенько подкормить. Как сделать это правильно и без вреда для культуры, читайте в материале 360.ru.