Осиное нашествие в Подмосковье. Как найти и уничтожить гнездо на дачном участке Энтомолог Ефременко: ос стало больше из-за роста числа дачников

Жителей России и, в частности, Подмосковья, этим летом все чаще атакуют осы. Впервые за десятилетие специалисты наблюдают всплеск численности насекомых. В каких случаях осиный укус может обернуться действительно плачевными последствиями и что делать, чтобы защитить себя, разбирался 360.ru.

Почему ос стало больше На большое количество осиных гнезд стали особенно жаловаться дачники в Подмосковье. Иногда на участках обнаруживаются восемь-девять гнезд в тех местах, где годом ранее их было не больше двух. Участились и случаи нападения ос на людей, причем атаки происходят не только при непосредственном случайном контакте, но и после него, сообщил Telegram-канал «Shot Проверка». Основной причиной этого энтомолог Владимир Ефременко назвал рост численности самих дачников, которые оставляют после себя больше отходов. «Дачники оставляют после себя отходы, куда мухи откладывают личинки. А осы — потребители мух. Чем больше будет этих насекомых, тем больше будет и ос. Потребителей много, потому что очень большая кормовая база. И, естественно, осы, защищая свое гнездо, нападают и на людей», — сказал собеседник 360.ru.

Как защититься от укуса осы Оказавшись на природе в месте, где наблюдается много ос, нельзя размахивать руками или убегать, отметил Ефременко. Рой может напасть только в случае провокации. «Если вы не убили ни одной осы, рой на вас никогда не нападет. Но если убили хотя бы одну, это может обернуться большими проблемами», — сказал эксперт. Энтомолог добавил, что репеллентов, оберегающих от ос, пока не существует, поэтому необходимо защищать себя и свой участок от возможных рисков другими методами.

Как избавиться от осиного гнезда на даче С тем, чтобы найти осиное гнездо, проблем не возникнет, заверил собеседник 360.ru. Любое из них будет активным, а значит, насекомые станут давать о себе знать на территории участка. Действия при обнаружении гнезда довольно просты, однако необходимо не забывать о мерах предосторожности. «Подошли, залили дихлофосом — и все. Естественно, надо надеть маску и прочие защитные средства. Если это сделать, ос больше в этом месте не будет», — сказал Ефременко. По его словам, бороться с насекомыми, скорее всего, придется самостоятельно, поскольку службы спасения не занимаются такими вопросами. Получить помощь от МЧС можно только в случае прямой угрозы для жизни и здоровья человека. Тем не менее в Сети можно обнаружить множество предложений по борьбе с осами от частных компаний.

Чем опасен укус осы Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с 360.ru напомнила, что укусы любых жалящих насекомых могут вызвать серьезные реакции, вплоть до анафилактического шока, и осы тут не исключение. Наибольшие риски возникают при повторных укусах. «Людям, страдающим аллергией, у которых уже были выявлены некоторые симптомы реакций на укус насекомых, обязательно нужно обратиться к аллергологу, даже если при первом случае была только местная реакция. Повторная может сопровождаться серьезными клиническими симптомами», — пояснила медик. Выезжая за город, всегда необходимо иметь при себе аптечку с препаратами скорой помощи — например, антигистаминными средствами, от затрудненного дыхания, падения артериального давления и прочих первых симптомов недомогания. Однако даже после употребления лекарственных средств стоит обратиться за профессиональной помощью.

Не нужно пытаться справиться самостоятельно. Препараты могут оказать помощь до приезда скорой. Надежда Логина иммунолог-аллерголог

Логина добавила, что, по ее мнению, ос могло стать больше из-за прошедшей теплой зимы, которая повлияла на возможности насекомых размножаться. «Нужно применять меры защиты: носить одежду с длинным рукавом, не гулять босиком по траве, где могут быть насекомые», — заключила собеседница 360.ru.