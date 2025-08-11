Мужчина умер в Приморье из-за укуса пчелы

Мужчина скончался в Приморье после укуса пчелы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, происшествие случилось 8 августа. После укуса насекомого состояние 54-летнего мужчины резко ухудшилось, его срочно госпитализировали. Во время осмотра пациент скончался. По предварительным данным — от анафилактического шока.
Ранее сотрудник Московского зоопарка умер из-за укуса ядовитой африканской змеи во время кормления. На место ЧП сразу отправили три бригады скорой помощи, но спасти работника не удалось.
В зоопарке началось расследование. По данным журналистов, мужчине было 35 лет. Рептилия укусила его за палец, когда он открыл дверцу террариума.
