Мужчина умер в Приморье из-за укуса пчелы

Фото: РИА «Новости»

Мужчина скончался в Приморье после укуса пчелы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, происшествие случилось 8 августа. После укуса насекомого состояние 54-летнего мужчины резко ухудшилось, его срочно госпитализировали. Во время осмотра пациент скончался. По предварительным данным — от анафилактического шока.

Ранее сотрудник Московского зоопарка умер из-за укуса ядовитой африканской змеи во время кормления. На место ЧП сразу отправили три бригады скорой помощи, но спасти работника не удалось.

В зоопарке началось расследование. По данным журналистов, мужчине было 35 лет. Рептилия укусила его за палец, когда он открыл дверцу террариума.

