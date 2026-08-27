В первые дни сентября в Москве и области сохранится теплая погода

В начале сентября в регионе ожидается переменчивая погода с переменной облачностью и кратковременными дождями. Ночи будут холодными — температура будет колебаться от 8 до 14 градусов, тогда как днем воздух прогреется до комфортных +18…+23 градусов.

Однако, по словам синоптика Татьяны Поздняковой, этот теплый период продлится недолго. Уже к концу первой пятидневки сентября температура начнет снижаться, и регион накроет волна относительно прохладной погоды, продолжительность которой пока неизвестна. Тем не менее климатическая осень еще не наступит: в начале месяца среднесуточная температура воздуха будет уверенно держаться выше отметки в 10 градусов тепла.