Москву занесет символическими сугробами: тепла можно не ждать, зимы тоже

Синоптик Тишковец: в ночь на воскресенья начнутся заморозки в Москве

Синоптики прогнозировали, что на этих выходных в Москве выпадет снег, а на дорогах появится гололедица. Кроме того, могут начаться дожди, а погода станет почти зимней. Какие сюрпризы ждать москвичам, разбирался 360.ru.

Какой будет погода с 10 по 16 ноября

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с 360.ru заявил, что на погоду в Центральной России влияет слабовыраженный атмосферный фронт, несущий сплошную облачность и местами незначительные осадки.

В столице будет пасмурно, вероятен моросящий или слабый дождь. Ветер западный, 3,8 метра в секунду, а температура воздуха — не выше +4…+7 градусов.

«В течение недели будет преобладать облачная циклоническая погода с небольшими осадками. В среду это дожди, вечером — с мокрым снегом, а в пятницу — ливни», — сказал он.

По словам Тишковца, много мокрого снега выпадет в субботу. Высота снежного покрова будет 1-3 сантиметров, однако он будет неустойчивый.