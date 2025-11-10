Москву занесет символическими сугробами: тепла можно не ждать, зимы тоже
Синоптик Тишковец: в ночь на воскресенья начнутся заморозки в Москве
Синоптики прогнозировали, что на этих выходных в Москве выпадет снег, а на дорогах появится гололедица. Кроме того, могут начаться дожди, а погода станет почти зимней. Какие сюрпризы ждать москвичам, разбирался 360.ru.
Какой будет погода с 10 по 16 ноября
Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с 360.ru заявил, что на погоду в Центральной России влияет слабовыраженный атмосферный фронт, несущий сплошную облачность и местами незначительные осадки.
В столице будет пасмурно, вероятен моросящий или слабый дождь. Ветер западный, 3,8 метра в секунду, а температура воздуха — не выше +4…+7 градусов.
«В течение недели будет преобладать облачная циклоническая погода с небольшими осадками. В среду это дожди, вечером — с мокрым снегом, а в пятницу — ливни», — сказал он.
По словам Тишковца, много мокрого снега выпадет в субботу. Высота снежного покрова будет 1-3 сантиметров, однако он будет неустойчивый.
Когда наступит автомобильная зима?
На дорогах, особенно в ночь на воскресенье, когда подморозит до -2 градусов, появится гололедица. При этом в среднем по ночам всю неделю в столице будет до +1…+4 градусов, днем — +3…+6.
«Наступление метеорологической зимы — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений — <… > откладывается на неделю. А вот автомобильная зима, когда среднесуточная температура станет ниже критериальных +5 градусов, стартует уже в течение текущей семидневки, так что водителям необходимо переобуться на зимнюю резину», — сказал синоптик.
Сколько выпадет снега?
Он отметил, что снег, ожидаемый на этой неделе, долго в столице не задержится.
«Нельзя сказать, что он прямо устойчиво ляжет. Все равно это будет символично», — сказал он.
По его мнению, устойчивый снежный покров сформируется примерно в конце ноября. Однако погода уже смотрит в сторону зимы, температура постепенно будет снижаться. Рассчитывать на тепло нереалистично.
Тишковец обратил внимание, что настоящие заморозки начнутся уже на этих выходных — в ночь на воскресенье. Температура опустится ниже 0, поднимется холодный ветер.