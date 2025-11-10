Россиян предупредили о возобновлении магнитных бурь 11 ноября

Во вторник, 11 ноября, вернутся магнитные бури. Об этом заявил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он напомнил, что в период с 6 по 8 ноября в магнитосфере Земли зафиксировали геомагнитные возмущения, которые почти достигли мощности сильной бури. Потом наступила небольшая пауза, в воскресенье состояние геомагнитного поля менялось в диапазоне от спокойного до неустойчивого.

С началом новой недели космическая погода тоже стартовала в «зеленой» зоне. Однако, судя по прогнозам, скоро к Земле приблизится поток солнечной плазмы, выброшенный Солнцем во время вспышки класса М1.7, зафиксированной 7 ноября. Возможно, геомагнитное поле перейдет в нестабильную фазу, но риски появления магнитных бурь пока оценивают как невысокие, объяснил Леус.

По его словам, во вторник на Землю обрушится более энергичный поток солнечной плазмы, который окажет весомое влияние на геомагнитную обстановку.

«Вечером вторника прогнозируются магнитные бури интенсивностью от слабого до среднего уровня, G1-G2, которые продлятся до утренних часов среды, а „успокоится“ земная магнитосфера лишь во второй половине 12 ноября», — написал он.

Ранее терапевт и невролог Иоланта Лялите указала на отсутствие научных доказательств связи между головными болями, погодными изменениями и магнитными бурями. При этом она отметила, что у некоторых людей действительно ухудшается самочувствие после дождя.