Липецкая область ввела режим ЧС в сельском хозяйстве | 360°

Общество 08 мая 2024, 21:38 Липецкая область ввела режим ЧС в сельском хозяйстве Freepik

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В Липецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. Такие меры приняли на фоне заморозков, сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«Режим ЧС в сельском хозяйстве вводят с 8 мая 2024 года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов», — указали в сообщении.

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Артамонов ранее писал, что ранний всход семян и цветение, произошедший из-за аномально теплой погоды в апреле, сделало растения более уязвимыми к заморозкам. По словам главы региона, из-за заморозков урожай в этом году будет существенно ниже по сравнению с прошлым, поэтому региону понадобится федеральная помощь.

Ранее жителей Москвы предупредили, что ночью и утром 9 мая ожидаются заморозки до -6 градусов. В Москве и области весь день идет снегопад. Также осадки сопровождаются порывами ветра.