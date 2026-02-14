Сегодня 13:25 Ледяной дождь в Подмосковье: когда осадки превратят все в каток? Синоптик Шувалов: похолодание резко придет в Подмосковье 15 февраля 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Экология

Прогноз погоды

Погода

Снегопад

Татьяна Позднякова

Резкая смена погоды ожидается в Московской области в ближайшие дни: после оттепели снова нагрянут морозы. Жителей предупредили о ледяном дожде, который превратит регион в каток. Чего ждать от погоды — в материале 360.ru.

Ледяной дождь в Подмосковье в феврале О ледяном дожде жителей Подмосковья предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Ледяной дождь может привести к тому, что осадки будут прилипать к охлажденным поверхностям. Такое возможно, но гололед в целом будет иметь краткосрочный характер. Потому что днем в пятницу и в субботу, вероятнее всего, будут плюсовые температуры», — отметила синоптик. По ее словам, кратковременное потепление станет ловушкой перед резким похолоданием.

Фото: РИА «Новости»

Прогноз погоды в Подмосковье на следующую неделю В Московской области ледяного дождя как такового нет, заявил 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Если дождь попадает на охлажденную поверхность, образовывается корка льда. Но сейчас идет классический дождь. Да, теплая погода, поэтому дождь и моросящие осадки. <…> Может, дождь будет продолжаться еще и завтра. В воскресенье все сменится резким похолоданием. К утру — до -8, к вечеру — до -12. И вот тут мы покатаемся на льду», — объяснил специалист. Он добавил, что дождь продолжится включительно до вечера 14 февраля. «Маленький, моросящий. Не будет сильного дождя. Но при этом положительные температуры будут», — подчеркнул Шувалов.

Фото: РИА «Новости»

Почему в Подмосковье идут дожди Сейчас в Московской области преобладает теплый сектор атлантического циклона, а 15 февраля регион попадет в холодный сектор скандинавского циклона, объяснил собеседник 360.ru. «После этого мы еще на полнедели погрузимся в зиму. Сказать, когда произойдут следующие потепления и похолодания, пока с точностью нельзя», — добавил он.

Такие перепады продолжатся весь конец февраля и начало марта. «Повышение и понижение температуры, сопровождающиеся достаточно интенсивными осадками, — это будет. На ближайшие дни: суббота — теплая, воскресенье — холодное, понедельник, вторник, среда — сильные морозы. Ночные температуры — до -18… -20 градусов. Дневные температуры — порядка -10… -12», — рассказал синоптик. При этом пока нельзя сказать, когда ждать весны. «Никто вам не скажет точную дату наступления весны. Что такое весна? Переход двух дней температуры через ноль. Эту дату вам никто не назовет», — заключил специалист.