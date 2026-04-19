19 апреля 2026 00:49 Ледяной апрель: природа сыграла злую шутку? Когда закончатся холода и в Москву и Подмосковье придет тепло Синоптик Ильин: похолодание в конце апреля в Москве это обычное явление 0 0 0 Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

На календаре 18 апреля, середина весны, а синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в Москве и Подмосковье. Звучит как новость из параллельной реальности, где апрель перепутали с декабрем. Неужели весна снова уступила зиме? Или же это просто очередные «погодные качели», которые пугают лишь на первый взгляд?

Что значит желтый уровень Гидрометцентр России объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности. Предупреждение начинает действовать с полуночи 19 апреля и продлится до утра 20 апреля 2026 года. В ведомстве уточнили, что местами в столице и по области ожидается гололедица, в связи с чем и объявили желтый уровень опасности. Конечно же, это не сигнал бедствия и не чрезвычайная ситуация, а стандартное предупреждение о потенциально неблагоприятных погодных условиях.

В данном случае речь о рисках для водителей и пешеходов на скользких дорогах. Такое предупреждение призывает быть внимательнее, и вовсе не требует менять планы и уж тем более паниковать. Почему весна обернулась зимой? Объяснить происходящее 360.ru попросил синоптика прогностического центра «МЕТЕО» Александра Ильина.

Это естественный ход синоптических процессов для переходных периодов. Тем более для центральной части России, когда и вторжения холодного арктического воздуха еще остаются частыми, и затоки тепла из центральной Азии происходят, такие температурные качели — это вполне естественное явление. Александр Ильин синоптик

То есть перед нами не «возвращение зимы», а обычная для апреля борьба двух воздушных масс. Одна тянет с севера холод, другая — с юга тепло. Насчет снега, который пугает горожан, специалист уточнил, что он будет небольшим. И скорее всего даже не сможет прикрыть выбившуюся за это время свежую зелень.

«Москву даже, может, и не заденет. Снежного покрова не образуется — сразу этот снег растает», — сказал синоптик. Значит, катастрофы не случится. Просто природа напоминает: апрель в средней полосе — месяц контрастов. Гололедица во второй половине апреля в Москве: это нормально? А гололедица в апреле лишь звучит неожиданно. Как рассказал собеседник 360.ru, для московской погоды это не редкость.

По утрам вполне себе нормальное явление. Когда ночью подмораживает, а у нас заморозки достаточно часто в апреле встречаются в центральной полосе. Пройдет дождь, пройдет снег, подморозит. Вот, пожалуйста, вам блюдце льда образуется на дорогах. Александр Ильин

Днем, по его словам, температура поднимается до положительных значений, и вся наледь сразу же исчезнет. Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 20 апреля, утренняя температура в Москве опустится до 0… +2 градусов, местами возможны заморозки до -1 градуса. Именно ночное подмораживание создаст ту самую утреннюю гололедицу. А днем воздух прогреется до +6…+8 градусов. Лед растает сам собой, не успев доставить серьезных проблем в течение светлой части суток. Ждать ли тепла до конца апреля? По крайней мере до конца текущего месяца Ильин спрогнозировал постоянную смену температурных режимов.

До конца апреля так и будут чередоваться периоды, когда температурой будет +12… +17 градусов в дневные часы, с периодами, когда в дневные часы температура будет подниматься всего лишь до +6… +11 градусов. Александр Ильин

Осадков, по его словам, прогнозируется достаточно много, в основном в виде дождя. При этом Ильин не исключил и сюрпризов в виде снежинок, примешивающихся к дождю. Ночью тоже будет холодно: с воскресенья до среды синоптик пообещал заморозки от 0 до -2 градусов. Кроме того, ощущения холода добавит и ветер — в понедельник его порывы достигнут 10–15 метров в секунду.

По словам Ильина, устойчивого весеннего тепла в ближайшие неделю-две ждать не стоит, но и суровой зимы, конечно, уже не будет. Почему это ощущается как аномалия? Ощущение «возвращения зимы» в принципе не обманывает. Но на деле погода просто вернулась к климатической норме после рекордно теплого марта. Март 2026 года стал самым теплым за всю 150-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Его средняя температура (+4,7 градуса) превысила климатическую норму на 5,5 градуса. Первая половина апреля также порадовала теплом. Дневные температуры доходили до +15…+17 градусов, что выше нормы на 1,5-2 градуса. И вот теперь наступил перелом и все возвращается на круги своя. Сейчас днем всего +6…+11 градусов, по ночам заморозки до -2 градусов, а вместо дождя идет мокрый снег.

Человеческий мозг уже запомнил тепло, и возвращение к норме на его фоне выглядит как необычное похолодание. На самом деле ничего экстраординарного не произошло — просто апрель напомнил, что он остается переходным месяцем. Весна на своем месте Гололедица 19–20 апреля действительно ударит по Москве и области, особенно в утренние часы. Желтый уровень опасности ввели для предосторожности, чтобы избежать возможных ДТП. В эти дни стоит притормозить, будучи за рулем, и внимательнее смотреть под ноги на тротуарах. А весна никуда не пропала, она наступает в центральной части России своим чередом.