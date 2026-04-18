Желтый уровень погодной опасности объявили жителям Подмосковья на 19 апреля

Смешанные осадки с порывами ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Подмосковье в ночь на 19 апреля. В регионе более чем на сутки объявили желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре .

Ночью местами пройден снег с дождем, температура опустится до -3… -1 градуса, местами ожидается гололедица.

В воскресенье в Подмосковье будет облачно, воздух в области прогреется от +3 до +8 градусов. Днем ожидаются локальные осадки — дождь и мокрый снег. Ветер подует северный до 11 метров в секунду.

В понедельник будет облачно, с прояснениями, днем возможны небольшие осадки. Ночью температура в Подмосковье опустится до -3. +2 градусов, днем столбики термометра поднимутся до +5… +7 градусов.

В Гидрометцентре отметили, что температура в этот период будет ниже климатической нормы на три-четыре градуса.

Жителей столицы в ближайшие дни также ждет холодная погода с дождями и сильным ветром. Мегаполис попадет под влияние тыловой части циклона, который принесет холодный арктический воздух.