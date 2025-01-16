Сегодня 17:21 Лед будет, нужно подождать. Когда полностью замерзнет Байкал? Синоптик Ильин: Байкал полностью замерзнет к февралю 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Байкал этой зимой покроется льдом позже обычного. Однако ситуацию в регионе нельзя назвать чрезвычайной, а туристы, планировавшие поездки на озеро, не отменяют туры. Об этом 360.ru рассказала организатор туристических поездок на Ольхоне «Ольхон-38» Юлия Копылова.

Лед на Байкале станет позже обычного «Турпоток какой был, такой и остался. Проблемы нет. Просто в этом году чуть позднее, наверное, на дней 10-13 буквально, лед станет <…> из-за вот этих потеплений. Последние дни было небольшое потепление, сейчас идет опять минус, и после 19-го числа будет похолодание. На самом деле, если Байкал спокойный, ему достаточно пяти-шести дней, чтобы он потихонечку начал вставать», — заметила Копылова. По ее словам, из-за новостей о еще не покрытом льдом Байкале некоторые россияне стали волноваться. Но речь идет об обстановке на другой стороне озера. «Лед уже замерзает и нарастает. Малое море всегда первое встает. Сейчас оно уже все во льду, покрытие достаточно хорошее», — сказала собеседница 360.ru.

Интересно Малое море — часть озера Байкал в средней его части, отделенная островом Ольхон. Акватория Малого моря входит в Прибайкальский национальный парк в Иркутской области. Малое море — часть озера Байкал в средней его части, отделенная островом Ольхон. Акватория Малого моря входит в Прибайкальский национальный парк в Иркутской области.

Копылова объяснила, что переезжать его на машинах пока опасно — переправы нет. Но на катерах-амфибиях на воздушной подушке сделать это можно, причем с комфортом. «Куркутский залив покрылся льдом еще в 20-х числах декабря, другие заливы тоже уже стоят», — обратила внимание турагент.

Фото: РИА «Новости»

Ехать ли на Байкал зимой 2025 года Основной поток туристов в регионе, добавила она, традиционно ожидается с февраля. К этому времени все озеро покроется прочным слоем льда. «Гостиницы никто не отменяет, все заняты, все забронированы. Люди понимают, что все равно лед будет, он никуда не денется, нужно просто подождать», — сказала она. Синоптик Александр Ильин в разговоре с 360.ru также заверил, что озеро полностью станет к февралю. Причиной того, что в этом сезоне оно замерзает позже обычного, он назвал аномально теплую погоду, которую наблюдали по всей России — в европейской части, на Урале, в Сибири на Дальнем Востоке. «Байкал не является исключением. Температура там не дотягивает до нормальных значений, накопленное тепло с лета и осени не дает озеру замерзнуть полностью. Сейчас льдом покрыты прибрежные воды, но он тонкий. В феврале должен стать полностью весь Байкал. Толщина льда увеличится до нормального значения, местами будет более полутора метров. Так что все еще впереди», — заявил Ильин.