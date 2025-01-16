Один сезон роли не играет? Как скажется на Байкале теплая зима

Эколог Баташев — о теплой зиме на Байкале: один год не повлияет на экологию

Озеро Байкал к середине января еще не полностью покрылось льдом, как обычно. По данным пресс-службы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, сформировавшийся покров пока неустойчивый и появился не на всей акватории. Председатель Московской областной экологической общественной организации «Экосила 50» Анатолий Баташев в комментарии 360.ru заявил, что одна теплая зима на экологии Байкала не скажется.

Он напомнил, что во время стандартной зимней погоды Байкал сковывает прочным льдом. Но в этом году температурный режим стал аномально теплым.

«На экосистеме текущая ситуация не особо сильно скажется, потому что бывают и относительно теплые зимы, и холодные. Погода циклична, и природа к этому адаптируется. Другое дело, если Байкал начнет сильно нагреваться. Это приведет к тому, что у него изменится экосистема», — заявил Баташев.

Эколог пояснил, что, кроме глобального потепления климата, на температуру вокруг озера также влияют масштабные лесные пожары, которые бушуют практически каждое лето в Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, необходимо остановить потоки примесей в Байкал, которые попадают туда через реки.