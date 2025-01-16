Один сезон роли не играет? Как скажется на Байкале теплая зима
Эколог Баташев — о теплой зиме на Байкале: один год не повлияет на экологию
Озеро Байкал к середине января еще не полностью покрылось льдом, как обычно. По данным пресс-службы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, сформировавшийся покров пока неустойчивый и появился не на всей акватории. Председатель Московской областной экологической общественной организации «Экосила 50» Анатолий Баташев в комментарии 360.ru заявил, что одна теплая зима на экологии Байкала не скажется.
Он напомнил, что во время стандартной зимней погоды Байкал сковывает прочным льдом. Но в этом году температурный режим стал аномально теплым.
«На экосистеме текущая ситуация не особо сильно скажется, потому что бывают и относительно теплые зимы, и холодные. Погода циклична, и природа к этому адаптируется. Другое дело, если Байкал начнет сильно нагреваться. Это приведет к тому, что у него изменится экосистема», — заявил Баташев.
Эколог пояснил, что, кроме глобального потепления климата, на температуру вокруг озера также влияют масштабные лесные пожары, которые бушуют практически каждое лето в Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, необходимо остановить потоки примесей в Байкал, которые попадают туда через реки.
Баташев пояснил, что речь идет прежде всего о Селенге, идущей через всю Монголию и часть Бурятии.
По течению реки проживает огромное количество людей. Поэтому нужно строить очистные сооружения для бытовых стоков. На других реках также работают золотодобывающие артели, а со стороны Монголии мы ситуацию вообще не контролируем.
Анатолий Баташев
эколог
Собеседник 360.ru указал на необходимость большой работы, для того чтобы вода в Байкал поступала в относительно хорошем качестве.
По его словам, все негативно влияющие на озеро факторы грозят обмелением крупнейшему пресному водоему. Байкал регулярно пополняется за счет Ангары, но исключать понижение уровня воды нельзя.
«Байкал — заповедная зона, поэтому любое антропогенное вмешательство, будь то пожар или изменение температурного режима, негативно отразится на заповедных пластах природы, которые рядом. Но один год не сильно повлияет на то, что там происходит», — подытожил Баташев.
Ранее ряд СМИ сделали вывод из сообщения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, что этой зимой Байкал останется безо льда. В пресс-службе ведомства призвали авторов подобных сообщений не вырывать слова из контекста, а также подчеркнули, что надеются на крепкие морозы в феврале.