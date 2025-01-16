Куски мазута нашли на дне у основания пирсов вдоль пляжей Анапы

Спасатели в ходе мониторинга выявили фрагменты мазута на дне Черного моря у основания пирсов вдоль пляжей Анапы. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

«Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 метров. Куски мазута зацепились за столбы и балки и легли на дно», — отметили в оперштабе.

Всего над пирсами нашли четыре таких участка, водолазы уже определили объемы подводных мазутных пятен и проработали технологию их сбора для очистки дна. В оперштабе добавили, что мазут на дне достаточно плотный, поэтому процесс его уборки упрощается.

По данным МЧС, на побережье Черного моря всего собрали почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта. У кормы танкера «Волгонефть-239» сбор нефтепродуктов продолжается. Кроме того, здесь начали создавать искусственную гавань, чтобы исключить попадание мазута в открытое море.