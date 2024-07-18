Сегодня 23:38 Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность Эколог Головачева: аномальная жара летом станет устойчивым погодным явлением 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Экология

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Москвичи только смирились с палящим солнцем и жарой, а на горизонте уже замаячили тучи, дожди и грозы. Городские власти предупредили жителей и гостей столицы об ухудшении погодных условий в ближайшие дни. Насколько нормальна такая резкая смена погоды, стоит ли привыкать к аномально жаркому лету в Москве и чего еще стоит ожидать до конца июля — в материале 360.ru.

В столице в ночь на пятницу, 19 июля, ожидается сильный дождь, локальные грозы и ветер со скоростью 15 метров в секунду. По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, городские службы уже работают в режиме повышенной готовности. Людей призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Фото: РИА «Новости»

Жизнь в межледниковом периоде Экологи связали аномальную жару с глобальным изменением климата. Доцент Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы, член Общественного совета при Минприроды России Владимир Пинаев рассказал 360.ru, что для Центральной России смена периодов теплой и даже жаркой погоды дождями — вполне обычное дело, но все же амплитуда колебания температуры за летний период сильно выросла.

По его словам, последние 50 лет фиксируют аномально высокие температуры, причем волны экстремальной жары накрывают планету все чаще, становятся не только более длительными, но и обыденными.

Погодные явления становятся более экстремальными: не дождь — а ливень, не тепло — а жара. Причины таких климатических изменений, естественно, кроятся в изменениях планетарного характера — мы живем в межледниковый период. Владимир Пинаев член Общественного совета при Минприроды России

Пинаев добавил, что среднегодовое повышение температуры на планете ведет к более резким проявлениям атмосферных явлений, заставляет изменяться привычные маршруты движения воздушных и водных масс. Все это влияет на погоду и даже может создать экстремальные условия.

Фото: РИА «Новости»

Дожди сменят погодный тренд Заместитель директора института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Ирина Головачева рассказала 360.ru о существовании мнения, что на жаркую погоду в Москве повлияли масштабные весенние наводнения, в том числе в Оренбургской области. Она отметила, что это локальное явление. Температурный режим складывается из движения воздушных масс, а не из уровня воды в реках, поэтому нет оснований утверждать, что «жара ушла с водой в Москву».

Начавшиеся дожди меняют погодный тренд в Средней полосе Русской равнины — «тропические» температуры уже понижаются до климатической нормы, однако зной, особенно в южных регионах России, все еще сохраняется. Ирина Головачева эколог

Собеседница 360.ru добавила, что многие регионы России все еще ждут дождя, но количество осадков традиционно будет увеличиваться к осени. При этом Головачева допустила, что в ряде регионов в связи с изменением климата пройдут ливни, а средняя температура будет выше нормы. «В принципе, на данный момент основные тенденции — резкое проявление атмосферных явлений, увеличение амплитуды температур меж сезонами. То, что надо привыкать к жаркому лету — неоспоримый факт, такая погода становится устойчивой», — сказала она.

Фото: РИА «Новости»

Каким будет конец июля Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова пояснила 360.ru, что 18 июля прошла только «первая порция» дождя, на которую все рассчитывали. «Дожди продолжатся где-то с трех ночи до 12:00. Категория дождей будет сильная. Местами может выпасть более 15 миллиметров осадков», — подчеркнула метеоролог. По ее словам, выходные будут в пределах климатической нормы, температура днем — +23…+25 градусов. На следующей неделе жары не ожидается. Дневная температура прогнозируется около +22…+27 градусов.

В начале недели не исключены кратковременные дожди. В целом, всю следующую неделю нам не стоит ждать ни сильных дождей, ни сильной жары. Татьяна Позднякова метеоролог

Научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд сообщил, что после 18 июля «египетские ночи» начнут отступать. По его словам, ближайшей ночью в центре Москвы будет до +23…+24 градусов. Дальше начнется прохлада: с запада к столице приближается фронтальный раздел с облачностью и осадками.