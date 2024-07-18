Названа дата последней «египетской ночи» в России

Вильфанд: «египетские ночи» отступят в центре России после 18 июля

Фото: Freepik

Погодный режим меняется в Центральной России, после 18 июля «египетские ночи» начнут отступать. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

«Ближайшей ночью еще будет все-таки +18…+20 градусов, а в центре Москвы — до +23…+24 градусов. Но это последняя такая ночь», — отмети он.

Синоптик связал такое изменение с тем, что с запада к столице приближается фронтальный раздел с облачностью и осадками. По его словам, будут наблюдаться не очень сильные дожди, а температура воздуха в дневное время суток снизится до +26…+28 градусов.

В начале июля Вильфанд предупреждал, что «египетские» ночи в Москве могут быть опасны. Это связано с тем, что температура не опускается ниже +24 градусов.

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