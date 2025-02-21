Сегодня 01:14 Гостиницы Анапы не будут снижать цены. На что надеются отельеры? Глава «Арт-тура» Арутюнов: отели Анапы не планируют снижать цены 0 0 0 Эксклюзив

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Отели Анапы, несмотря на упавший спрос из-за загрязнения пляжей мазутом, не планируют снижать цены на свои услуги, потому что люди приезжают туда за другим видом отдыха, заявил генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. В беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой эксперт рассказал, какая ситуация на побережье Анапы сегодня и когда станет ясно, пригодны ли пляжи для купания.

По словам эксперта, отели не спешат менять ценовую политику по нескольким причинам. Одной из них он назвал то, что пляжи все же очищаются силами волонтеров, и количество выбросов мазута уже минимально.

Приходят хорошие новости, что с помощью многочисленных волонтеров пляжи чистятся. Объемы этих выбросов на сегодняшний день минимальны. <…> Надо сказать, что результаты налицо. Действительно, всем миром, что называется, набросились на эту проблему, и стало лучше. Никто не говорит, что стало идеально, но то, что стало лучше, — это факт. Дмитрий Арутюнов генеральный директор туристической компании «Арт-Тур»

Несмотря на это, он выразил опасение, что с наступлением весны из-за повышения температуры есть риск повторного загрязнения пляжей. Поэтому нужно дождаться начала весны, когда, по словам эксперта, Роспотребнадзор даст официальное заключение о пригодности пляжей к купальному сезону.

Фото: РИА «Новости»

«Конечно, основные опасения связаны с тем, что с наступлением более теплого сезона и повышением температуры воды могут быть действительно какие-то вторичные признаки разлива. Но 1 марта мы ждем официальную позицию Роспотребнадзора об открытии пляжей. Наши официальные органы должны сказать, насколько эти пляжи будут пригодны для сезона, который традиционноначинается обычно где-то ближе к маю», — объяснил собеседник 360.ru. При этом эксперт отметил, что море в Анапе никогда не отличалось особенной чистотой. По этой причине отели Анапы оборудовали отдельные бассейны, в которых можно купаться независимо от состояния моря.

Фото: РИА «Новости»

«Положа руку на сердце, в Анапе море никогда не было самым идеальным. Там всегда была так называемая камка, когда море цвело. Поэтому все такие приличные, хорошие отели обзаводились большими бассейнами, зонами, где народ может купаться, а не в море. И, в принципе, само море очень часто люди игнорировали и купались именно в бассейнах при отелях», — объяснил Арутюнов. Ранее президент Владимир Путин приказал поднять скопившийся на дне мазут. По его поручению, это должны сделать «качественно и максимально быстро». Российский лидер назвал загрязненное дно Черного моря «миной замедленного действия».