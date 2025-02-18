«Мина замедленного действия». Путин отдал жесткое поручение по мазуту в Черном море

Российский лидер Владимир Путин распорядился поднять скопившийся после крушения танкеров мазут в Черном море в кратчайшие сроки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На совещании с членами кабинета министров глава государства указал, что мазут со дна необходимо поднять «максимально быстро, качественно, но максимально быстро».

Мы с вами обсуждали. Что это такое? Там все лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это все, что на дне лежит.

Два российских танкера с нефтепродуктами потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Он загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае.

В конце января глава Минприроды доложил Владимиру Путину, что восстановление пляжей Анапы после разлива нефтепродуктов начнется только в конце 2025 года. Завершить его власти планируют уже в мае 2026 года.

На ликвидацию последствий разлива топлива в Керченском проливе российское правительство выделило 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда. Деньги направили в бюджет Кубани, эти средства потратят на работы по утилизации и обезвреживанию загрязненного мазутом песка, а также на восстановление пляжных территорий.

В начале февраля в песке уже очищенных от мазута пляжей Анапы нашли крайне опасный канцероген. Концентрация бензапирена оказалась в 21,5 раза выше нормы.