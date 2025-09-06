«Фродо, держись». Спасатели приступили к новому этапу помощи детенышу косатки на Камчатке

На Камчатку прибыли сотрудник центра «Дельфа» из Сочи — они приняли вахту помощи детенышу косатки Фродо у своих коллег. Об этом 360.ru рассказала руководитель движения «Друзья Океана» Валентина Мезенцева.

Сейчас специалисты пытаются осуществить еще один этап спасательной операции. Нужно использовать хорошие сентябрьские дни, чтобы найти Фродо и помочь ему освободиться от кольца упаковочной ленты.

«Дело в том, что косатки в Авачинском заливе ходят очень широко, и бывают дни, когда никто — ни туристы, ни научники — никто не встречал семью этих касаток в Авачинском заливе. Первая задача для того, чтобы можно было помочь — это встретить животных», — объяснила Мезенцева.

По ее словам, туристы и морские работники активно общаются друг с другом. Если кто-то увидит Фродо, об этом обязательно сообщат.

«Основная задача спасателей из „Дельфы“ сейчас — просто находиться в море каждый рабочий по погоде день. Сегодня как раз ребята рано утром вышли в залив. Погода не особо благоприятная, но позволяет работать, и в случае, если будет какое-то сообщение о встрече с семьей, то они направятся к этому месту. Пожелаем ребятам удачи и будем надеяться, что заветная встреча состоится, и мы сможем попробовать еще раз помочь этому маленькому травмированному детенышу, который наверняка испытывает дискомфорт от той ленты, которая на нем закрепилась», — сказала Мезенцева.

Она отметила, что помощь морским млекопитающим в России полностью находится в руках общественности. Речь идет о некоммерческих организациях, активистах, ветеринарах.