«Фродо, держись». Спасатели приступили к новому этапу помощи детенышу косатки на Камчатке
Сотрудники «Дельфы» прибыли из Сочи на Камчатку для спасения детеныша косатки
На Камчатку прибыли сотрудник центра «Дельфа» из Сочи — они приняли вахту помощи детенышу косатки Фродо у своих коллег. Об этом 360.ru рассказала руководитель движения «Друзья Океана» Валентина Мезенцева.
Сейчас специалисты пытаются осуществить еще один этап спасательной операции. Нужно использовать хорошие сентябрьские дни, чтобы найти Фродо и помочь ему освободиться от кольца упаковочной ленты.
«Дело в том, что косатки в Авачинском заливе ходят очень широко, и бывают дни, когда никто — ни туристы, ни научники — никто не встречал семью этих касаток в Авачинском заливе. Первая задача для того, чтобы можно было помочь — это встретить животных», — объяснила Мезенцева.
По ее словам, туристы и морские работники активно общаются друг с другом. Если кто-то увидит Фродо, об этом обязательно сообщат.
«Основная задача спасателей из „Дельфы“ сейчас — просто находиться в море каждый рабочий по погоде день. Сегодня как раз ребята рано утром вышли в залив. Погода не особо благоприятная, но позволяет работать, и в случае, если будет какое-то сообщение о встрече с семьей, то они направятся к этому месту. Пожелаем ребятам удачи и будем надеяться, что заветная встреча состоится, и мы сможем попробовать еще раз помочь этому маленькому травмированному детенышу, который наверняка испытывает дискомфорт от той ленты, которая на нем закрепилась», — сказала Мезенцева.
Она отметила, что помощь морским млекопитающим в России полностью находится в руках общественности. Речь идет о некоммерческих организациях, активистах, ветеринарах.
Мы надеемся, что все случаи встречи с запутанными китообразными готовят почву для того, чтобы это движение стало общественно-государственным. Мы уверены, что оно не должно полностью ложиться на плечи государства. Это должно быть большое партнерство ради благополучия животных. Поэтому сейчас, конечно же, мы стараемся вовлекать все заинтересованные стороны на Камчатке.
Валентина Мезенцева
руководитель движения «Друзья Океана»
В эту работу активно включились бизнес и научный сектор.
«Мы мечтаем о том, чтобы во всех морских регионах России были группы реагирования, которые смогут быстро, оперативно отвечать и откликаться на такие ситуации, как с Фродо. <…> Фродо, держись. Я надеюсь, что мы с тобой встретимся и поможем тебе. Ты вестник от мира природы, ты знак для людей о том, что мы должны уметь помогать животным. Мы должны учиться справляться с этой ситуацией. И обязательно должны включаться все общественные сектора в эту работу», — заключила Мезенцева.
Ранее волонтеры запросили лодку для спасения детеныша косатки от удавки.