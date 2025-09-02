Волонтеры на Камчатке запросили лодку для спасения детеныша косатки от удавки

Детеныша косатки, попавшего в начале июля в кольцо упаковочной ленты, по-прежнему не удалось освободить. Научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа» в своем Telegram-канале опубликовал призыв о помощи.

Волонтеры просят с 6 по 11 сентября предоставить им судно с небольшой надувной моторной лодкой. Они хотят выйти в Авачинский залив, разыскать животное и снять с него удавку, пока она не погубила его.

«Шансы чрезвычайно малы и уменьшаются день ото дня, но мы хотим попытаться еще раз», — написали в пресс-службе центра.

Руководитель движения «Друзья Океана» Валентина Мезенцева рассказала 360.ru, что погода почти не позволяла выходить в море в августе, и выразила надежду, что в сентябре условия улучшатся и косатку удастся найти.

«Где сейчас он, что делает, где ходит — по факту ответ очень широкий: в Авачинском заливе. Залив огромный, ходят широко, на месте не держатся», — заявила она.

Зоолог Ольга Филатова в июле заявляла, что удавка по мере роста животного будет все сильнее впиваться в его кожу и в конечном счете может привести к его гибели.