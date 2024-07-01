Кастрюля с закрытой крышкой. Что такое тепловой купол и накроет ли он Россию

На северо-восток США обрушилась волна аномального тепла. Ученые утверждают, что во всем виноват тепловой купол, который накроет много стран. Его влияние будет сохраняться еще долго. В центральной части России в эти дни тоже царит рекордная жара. Что такое тепловой купол и грозит ли он Москве и области, выяснил 360.ru.

Тепловой купол: что это за явление Тепловой купол — метеорологическое явление, связанное с глобальным потеплением. В атмосфере формируется область горячего океанского воздуха в виде перевернутой чаши. Механизм образования прост: летом из-за отсутствия циркуляции воздуха и пониженной влажности в атмосфере накапливаются массы теплого воздуха. Высокое давление из атмосферы Земли выталкивает воздух вниз. Он сжимается и нагревается. Когда теплый воздух собирается подняться вновь, высокое давление над ним не дает сделать это. В итоге теплые воздушные массы опускаются и еще больше нагреваются.

Интересно Явление напоминает духовой шкаф, в котором невероятно жарко. Даже после его отключения тепло долго не покидает комнату. Явление напоминает духовой шкаф, в котором невероятно жарко. Даже после его отключения тепло долго не покидает комнату.

«Иногда тепловой купол сравнивают с кипящей кастрюлей с закрытой крышкой», — рассказал 360.ru замруководителя органа по валидации и верификации по качеству РЭУ им. Г. В. Плеханова, эколог Владислав Жуков. Явление наблюдается из-за постепенного увеличения среднегодовой температуры и нарушения атмосферной циркуляции, добавил Жуков.

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Тепловой купол над США в 2024 году Последний раз Соединенные Штаты сталкивались с тепловым куполом в 2021 году. Теперь от аномальной жары могут пострадать 260 миллионов человек, сообщил портал ScienceAlert. Климатологи уверены, что теплый купол накроет область Новой Англии. Он принесет с собой палящее солнце, температуру до 41 градуса и отсутствие дождей. Прохлады не будет даже ночью — ожидается примерно плюс 20 градусов. Больше всего от эффекта теплового купола пострадают Нью-Йорк, Массачусетс, Пенсильвания, Огайо, Иллинойс, Индиана, Миссури и Мичиган.

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В западных и центральных штатах — Техасе, Неваде и Аризоне — температура достигла 45-47 градусов, рассказал 360.ru эксперт ОНФ, член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. «Восточные штаты, включая Нью-Йорк и Бостон, тоже испытали экстремальную жару с температурами выше 40 градусов», — уточнил эколог.

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Накроет ли тепловой купол Россию и Москву В России ожидается аномальная жара, особенно в Южном федеральном округе, где температура достигнет 40 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 2 июля в Москве воздух может прогреться до 34 градусов. Если это случится, будет побит рекорд 1890 года — тогда температура достигла плюс 31,9. Пока жара в столице перемежается ливнями и грозами.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

«Вероятность формирования теплового купола над Москвой и областью зависит от метеорологических условий и поведения струйного течения, которые обычно перемещают такие системы с запада на восток. Пока в прогнозах на июль 2024-го нет данных о формировании теплового купола над российской столицей, но длительные периоды высоких температур возможны из-за глобальных изменений климата», — объяснил Рыбальченко. Климатического купола в России не предвидится, подтведил эколог Жуков со ссылкой на ученых из центра «Фобос».

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Прогноз на жару в июле 2024 В этом июле Москву и область ожидает жаркая погода с периодическими пиками температуры выше 30 градусов. «Метеорологи предупреждают о возможных тепловых волнах, которые могут повлиять на здоровье жителей, особенно уязвимые группы населения — детей и пожилых людей», — пояснил Рыбальченко. Специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить много воды и включать кондиционеры для поддержания комфортной температуры внутри помещений.