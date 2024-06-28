Москвичам пообещали самое жаркое начало июля более чем за 100 лет

Синоптик Тишковец: жара в Москве в первые дни июля побьет столетние рекорды

Фото: РИА «Новости»

В начале июля жара в Москве побьет столетние рекорды. Уже к понедельнику, 1 июля, может быть до +33 градусов. До сих пор самым жарким этот день был в 1898 году — +32,6. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, уже в пятницу, 28 июня, столбик термометра в столице может подняться до +30, а в выходные — до +32. Во вторник, 2 июля, воздух может прогреться до +34, и этот день тоже претендует на то, чтобы побить давний рекорд — +31,9 градуса в 1890 году.

«В среду к вечеру ожидаются ливни с грозой, при этом температура в дневные часы удержится на пике — +30...+33, она может побить рекорд 1917 года в +32,2», — добавил Тишковец.

Ночи тоже будут теплыми — минимальная температура воздуха составит +15 градусов.

Синоптик посоветовал москвичам воздержаться от долгого пребывания под палящим солнцем — показатели ультрафиолетового излучения могут достигнуть опасных значений.

В жару следует быть осторожнее и с едой — по словам инфекциониста Михаила Лебедева, готовые блюда в такую погоду может быть опасно есть уже через пару часов после приготовления.

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