Бородавчатка или рыба-камень: чем она опасна | 360°

Эксклюзив 08 мая 2024, 15:20 Бородовчатка могла тяжело ранить россиянина на Маврикии. Чем опасна эта рыба Ихтиолог Кузищин объяснил опасность столкновения с рыбой бородавчаткой Norbert Probst / Global Look Press

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Российского туриста госпитализировали на Маврикии после встречи с неизвестной рыбой. Как лечить пострадавшего, местные медики не знают. Есть версия, что мужчину могла ранить бородовчатка. Профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Кирилл Кузищин объяснил 360.ru, как обезопасить себя на отдыхе.

Опасная рыба

«Бородавчатка — это интересная группа, отдельное семейство рыб, которые являются дальними родственниками черноморских скорпен. Бородавчатки считаются самыми ядовитыми рыбами мирового океана», — отметил специалист, комментируя версию о том, какая рыба могла ранить мужчину.

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При этом ихтиолог усомнился в том, что турист пострадал именно от ее укуса, предположив, что россиянин мог наступить на нее.

Яд бородавчаток находится в основании колючек спинного плавника, и человек может получить поражение от бородавчатки тогда, когда он пяткой наступит на эту рыбу. Она не нападает, она не кусает, у нее на клыках яда нет. Кирилл Кузищин

За умение прятаться бородавчатку прозвали рыбой-камень. По словам Кузищина, она хорошо маскируется на мелководье, а отличить эту особь от камней и фрагментов кораллов бывает сложно. Яд бородавчатки может попасть в организм человека через раненную колючками кожу.

«Кожные выросты по бокам делают ее незаметной среди донных камней, поэтому человек голой пяткой может наступить на эту рыбу. Так как колючки спинного плавника очень острые, короткие и жесткие, то они легко пробивают кожу, и в кровь человека попадает очень сильный яд нервнопаралитического действия. И вплоть до смертельных случаев», — сказал специалист.

Что грозит после укуса

Последствия травмы после встречи с рыбой зависят от количества яда, размера рыбы и других факторов. Кузищин предупредил, что принципиально важно, насколько глубоко в ногу пострадавшего вошла колючка.

«Если это мелкая рыбка, и там колючки слабенькие, то под кожу. А если рыба крупная, и это попало в мускулы, то могут быть очень тяжелые последствия. Ногу могут отрезать, может начаться гангрена, омертвение тканей», — предупредил собеседник 360.ru.

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В таких случаях, по словам специалиста, важно как можно скорее ввести специфический антидот. Как правило, в странах, где обитают бородавчатки, есть такие препараты, добавил он.

Также Кузищин посоветовал туристам на тропических курортах заходить в воду в плотных резиновых тапочках с толстой подошвой, чтобы защитить ноги.