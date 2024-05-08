Таинственная рыба напала на россиянина на Маврикии | 360°

08 мая 2024, 10:16
Таинственная рыба напала на россиянина на Маврикии
Shot: россиянина госпитализировали после укуса неизвестной рыбы на Маврикии
Неизвестная рыба укусила россиянина на Маврикии. Мужчину госпитализировали, сообщил Telegram-канал Shot.
Супруга пострадавшего рассказала, что с мужем отдыхала на пляже при пятизвездочном отеле Lux Grand Bai. Мужчина без обуви зашел в океан и почувствовал резкую боль. Его укусила неизвестная рыба. Россиянин побежал обратно на берег и, увидев укус, испугался, что морской обитатель может быть ядовитым.
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Пострадавшего госпитализировали. Мужчину оставили в больнице для дальнейшей диагностики. Врачи прописали туристу антибиотики, но пока не могут установить последствия укуса.
Авторы публикации предположили, что мужчина мог пострадать от одной из самых ядовитых рыб в мире — бородавчатки. Этот вид нередко маскируется под камень. Именно от бородавчатки ранее уже страдали туристы на Маврикии.
Недавно в Аланье умер 62-летний россиянин. Мужчина потерял сознание в номере отеля. Его госпитализировали, однако в больниц он скончался.
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