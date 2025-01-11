Сегодня 00:05 «Без снега не останемся». Метеоролог — о погодных аномалиях в столичном регионе Метеоролог Позднякова: зима в центральной России будет теплой, а март холодным 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Зима в европейской части России отменяется. Сугробы не вырастут, и морозы не придут даже на Крещенье, заявил синоптик Евгений Тишковец. Подробно о том, какой будет вторая половина зимы в центральной части страны, 360.ru рассказала главный специалист информационного портала Метеоновости, метеоролог Татьяна Позднякова.

Специалист заявила, что Крещенских морозов в Москве не ожидается. По ее словам, 19 января находится «в пределах расчетов». Позднякова напомнила о модели долгосрочных прогнозов. Говоря о прогнозе Тишковца, метеоролог пояснила, что в нем используется зарубежная модель прогнозов, которая позволяет предсказать аномалии «крупными мазками». «Там действительно центральная Россия на все месяцы закрашена розовым цветом, который говорит о том, что аномалии у нас будет в пределах +2…+5 градусов. Но это фоновые прогнозы, они уточняются каждый месяц», — отметила Позднякова. Если бы погода в точности следовала этим прогнозам, то декабрь должен был быть намного теплее нормы, на четыре-пять градусов. Но в итоге в первый зимний месяц столбик термометра превысил многолетние показатели всего на два градуса, обратила внимание метеоролог.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас температура в средних широтах выше нормы на три-четыре градуса, это значит, что январь тоже выйдет с положительной аномалией, заявила Позднякова. «Скорее всего она где-то будет в пределах +3…+4 градуса. Сильных морозов до конца месяца не предполагается, не исключено что последняя пятидневка января будет с температурой, близкой к климатической норме. То есть аномалия положительная, но не будет столь значительная, как сейчас», — пояснила Позднякова. Собеседница 360.ru подчеркнула, что нормы в январе «маленькие», поэтому отклонения будут значительными. По климату конец января — самое холодное время года.

Фото: РИА «Новости»

Количество осадков в центральной России уже приближается к половине месячной норме, хотя прошла только первая декада месяца. Это происходит за счет того, что идет дождь, а не снег. Позднякова не исключила, что значительные осадки может принести южный циклон, но пока его приход не прогнозируется. «Такие процессы невозможно уловить заблаговременно. Поэтому нельзя сказать, сколько снега выпадет. Но то, что это будет снег — однозначно», — заявила метеоролог. Она предсказала, что в столичном регионе оттепель вот-вот прекратится. До конца января в Московском регионе будут преобладать осадки в виде снега.

«Без снежного покрова мы к концу января не останемся» Татьяна Позднякова Метеоролог

Февраль и март специалист отнесла к категории наиболее сухих месяцев. Осадков в конце зимы — начале весны выпадает мало, и преимущественно, это будут снегопады. «Март — наиболее трудно прогнозируемый месяц. По статистике, как правило, холодному январю больше присущ теплый март и наоборот, когда январь теплый, то бывает март холодным. Для наших широт есть поговорка: „Не бойся марта в январе месяце, больше бойся января в марте“», — предупередила Позднякова. Март может быть с отрицательной аномалией температуры воздуха. Метеоролог добавила, что понятие «ранняя весна» весьма расплывчатое. Установление положительных температур не является критерием. «С такой заблаговременностью говорить, ранняя или поздняя [весна] — я считаю, что это не очень профессионально», — резюмировала собеседница 360.ru. Она заключила, что ни один специалист не сможет дать долгосрочный прогноз по аномалиям.