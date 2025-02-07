07 февраля 2025 12:54 Золото назвали самым доходным активом. Но правила игры могут поменяться моментально Экономист Кульбака объяснил, почему золото могло быть самым доходным активом 0 0 0 Фото: Freepik Деньги

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Золото стало самым доходным финансовым активом на рынке России в 2024 году. В Центробанке отметили, что этот металл продемонстрировал наибольшую рублевую доходность среди финансовых инструментов. По прогнозам экспертов, котировки золота продолжат расти. Однако правила игры могут измениться. Что происходит на самом деле, чего ждать и куда лучше инвестировать, разбирался 360.ru.

Данные ЦБ о доходности золота В прошлом году, когда процентные ставки были высокими, рублевые фонды денежного рынка и депозиты показали привлекательную доходность. Однако самым доходным стал другой актив. Он же показал стабильный рост в январе 2025 года. В 2024-м золото продемонстрировало самую высокую доходность в рублях, прибавив 44,6%. Драгоценный металл оставался стабильным и в начале этого года: за январь такое вложение принесло бы 3,4% прибыли, что значительно превышает уровень накопленной инфляции с начала года, который составил 1,14%. Согласно отчету Всемирного совета по золоту, в прошлом году жители России приобрели рекордное количество физического золота с 2013-го. За год они купили 75,6 тонны драгоценного металла в виде ювелирных изделий, монет и слитков. Это на 6,2% больше, чем в 2023 году, когда россияне приобрели 71,2 тонны золота. Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT предположил, что растущий спрос мировых центробанков, а также нестабильность доллара подталкивают к дальнейшему росту котировок золота.

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Нужно ли вкладываться в золото? Ситуация не так проста, и спешить вложить свои средства в драгоценные металлы не стоит. Об этом рассказал в интервью 360.ru экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Пока сохраняются риски кризисной ситуации, да, металлы будут дорожать. Если кризисная ситуация ухудшится, то и металлы вас не спасут. А если кризисная ситуация разрулится, то металлы будут дешеветь», — отметил он. Экономист подчеркнул, что на любом активе можно заработать только в том случае, если у человека огромные деньги — больше нескольких миллионов рублей. «И если вы умело ими распоряжаетесь, можно и проиграть», — добавил Кульбака.

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Куда вкладывать деньги обычному человеку? Далеко не все способы вложения хорошо работают в качестве средств сбережения, пояснил аналитик. По его мнению, сейчас можно говорить о сохранении некоторого уровня компенсации инфляции, но не более того. С этой точки зрения создание подушки безопасности в виде наличных денег остается одной из самых разумных стратегий.

Сейчас оптимальная стратегия в любом случае — это вложение в валюту, доллары или евро, причем наличные. Николай Кульбака экономист, аналитик, кандидат экономических наук

Недвижимость — не самый удачный способ вложения средств. Цены на нее высокие, а доход от ее использования довольно низкий. «Российский фондовый рынок чувствует себя очень плохо, его лихорадит, он очень непонятный. Хотя люди от безысходности кидаются покупать различные акции, это, в общем, скорее потому, что у них нет других нормальных возможностей, или потому, что они не очень понимают, что делать», — добавил собеседник 360.ru.

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Открытие любых банковских счетов в настоящее время в России, по мнению экономиста, тоже представляет собой достаточно сложный процесс. «Правила игры могут моментально поменяться, и вы потеряете свои средства», — сказал Кульбака. Одним из альтернативных вариантов могут быть инвестиции в предметы искусства и коллекционные вещи. Они имеют свойство дорожать со временем. Однако для выгодных вложений в этой сфере требуются специальные знания и навыки.