ЦБ назвал самый доходный актив в 2024 году

По итогам 2024 года золото показало наибольшую доходность среди всех финансовых инструментов, доступных на российском рынке. Об этом сообщил Банк России в отчете за 2024 год.

«В 2024 году золото продемонстрировало наибольшую рублевую доходность среди финансовых инструментов на российском рынке. Наибольшее снижение оказалось у индекса строительной отрасли. Тем не менее уже в начале 2025 года этот показатель частично отыграл снижение», — сообщил регулятор.

По сравнению с прошлым годом цена на золото выросла на 44,6%, а в январе 2025 года оставалась стабильной.

По данным Центрального банка, инвестиции в золото в январе принесли бы 3,4% дохода, что выше уровня инфляции, накопленной с начала года (1,14 процента). Из-за высоких процентных ставок также наблюдалась доходность по валютным депозитам.

В 2023 году наиболее доходным активом были российские акции, а в 2022 году — рублевые вклады. Однако золото демонстрировало стабильный рост доходности на протяжении всего этого времени.

Ранее кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака предположил, что в ближайшее время ключевая ставка может вырасти. По его словам, это будет зависеть от уровня инфляции и давления на Центральный банк.

Кульбака отметил, сильнее всего от роста ключевой ставки пострадают те отрасли, которые не могут занимать деньги у государства.