Законодатели возьмутся за урегулирование работы маркетплейсов

Юрист Койтов: возложить всю ответственность за товары на маркетплейсы не выйдет

Депутаты в ближайшее время хотят ввести новые правила контроля работы маркетплейсов и возложить на них часть ответственности за качество товаров и услуг. Об этом сообщил 360.ru председатель Союза потребителей Российской Федерации, юрист Алексей Койтов.

Он обратил внимание, что возложить всю ответственность только на одну сторону не получится.

«Как будет ответственность распределяться — вопрос открытый. Но направленность такая есть», — подчеркнул Койтов.

Эксперт рассказал, что сейчас доски объявлений и маркетплейсы не несут практически никакой ответственности, хотя именно через них покупатели связываются с продавцами. По его словам, работу платформ теперь необходимо регулировать острее, так как после пандемии маркетплейсы набрали популярность и стали получать огромную прибыль.

«Эти гигантские темпы [роста доходов маркетплейсов] были обеспечены минимальным регулированием. Но в последние годы <…> возник вопрос, что надо какую-то ответственность на маркетплейсы возлагать», — пояснил собеседник 360.ru.

Интернет-площадки не могут взять на себя все

Специалист предостерег депутатов от принятия поспешных решений. Он заявил, что маркетплейсы не могут проверять каждую единицу товара, но имеют возможность различными путями минимизировать риски получения некачественных вещей и услуг.

«Они не могут отвечать за все. У нас некоторые „горячие головы“ говорят: „Давайте возложим всю ответственность за качество товара на площадки“. Но это невозможно», — подчеркнул Койтов.

Он одобрил разработку проекта и выразил надежду, что его поддержат в Госдуме.

«Мое личное мнение, что надо скорее его принимать. Знаете, чем он хорош? Самое главное, он рамочный, фундаментальный. Он не содержит в себе большого количества деталей, они потом будут формироваться. Нужна основа какая-то для дальнейшего урегулирования», — подытожил юрист.

Ранее центр FEEDBACK провел опрос и выяснил, что 64% россиян покупают одежду через интернет-площадки. Примерно половина респондентов приобретает на маркетплейсах обувь.