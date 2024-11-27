Опрос FEEDBACK: 64% россиян покупают одежду через онлайн-площадки

Рост стоимости товаров отечественного производства заметили 35% россиян, при этом 20% отметили, что цены снизились, а 27% не увидели изменений. Об этом сообщает сайт Life со ссылкой на исследование, которое провел центр FEEDBACK совместно с digital-агентством MediaNation.
По данным опроса, 67% граждан при покупке одежды отдают предпочтение онлайн-сервисам, половина опрошенных так же приобретает в интернете обувь. Через российские маркетплейсы совершается 79% покупок, иностранные площадки привлекают только 2% опрошенных.
При выборе одежды 87% россиян обращают внимание на дизайн, еще 72% отмечают важность качества материалов и стоимости товара.
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