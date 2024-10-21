Выданный мошенникам кредит можно оспорить. Главное — знать, как
ЦБ рассказал о порядке оспаривания взятого мошенниками кредита через «Госуслуги»
Кредит, который оформили мошенники от имени пользователя портала госуслуг, можно оспорить. Рекомендации россиянам дали в Центробанке. В Telegram-канале регулятора разместили советы, оформленные в виде карточек.
В первую очередь в них обратили внимание на необходимость проверить свою кредитную историю на «Госуслугах». Для этого необходимо запросить данные о ней. Информация о том, в каком из шести бюро кредитных историй хранятся сведения, есть в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ).
Если человек потерял доступ к «Госуслугам», справку из ЦККИ можно заказать двумя способами. Во-первых, если известен код субъекта кредитной истории, — через сайт Банка России. Код можно найти в кредитном договоре или уточнить в банке или микрофинансовой организации, если кредит или заем брали у них.
Интересно
После получения информации о месте хранения кредитной истории необходимо запросить выписку. Если в ней найдут кредит или заем, который человек не оформлял, нужно написать заявление в банк или МФО о том, что договор он добровольно не заключал и деньги не получал.
В Банке России рекомендовали попросить провести внутреннее расследование и предоставить подтверждающие документы, на основании которых выдали наличные средства, а также реквизиты их получателя.
При подаче заявления о несогласии в бумажном виде необходимо потребовать поставить отметку о его приеме на втором экземпляре. Далее следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив все документы, полученные от финансовой организации, а также указать обстоятельства, подтверждающие непричастность человека. Например, детализацию СМС за период, в который оформили кредит, время взлома, сканы электронных писем от «Госуслуг» и любую другую имеющуюся информацию.
Интересно
Если банк или МФО дали формальный ответ, Центральный банк сам рассмотрит жалобу. Однако регулятор обратил внимание, что не вправе обязать кредитно-финансовые учреждения списать долг — это может сделать только суд.
Перед подачей иска в ЦБ лучше обратиться к финансовому уполномоченному, который рассматривает споры людей с банками и МФО до 500 тысяч рублей. Его решения имеют такую же юридическую силу, как и судебные.
Для дополнительной защиты от мошенников регулятор посоветовал использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах», установить контрольный вопрос, активировать опцию уведомлений о входе и остерегаться фишинговых писем.