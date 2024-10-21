Сегодня 15:46 Выданный мошенникам кредит можно оспорить. Главное — знать, как ЦБ рассказал о порядке оспаривания взятого мошенниками кредита через «Госуслуги» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Деньги

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Кредит, который оформили мошенники от имени пользователя портала госуслуг, можно оспорить. Рекомендации россиянам дали в Центробанке. В Telegram-канале регулятора разместили советы, оформленные в виде карточек.

В первую очередь в них обратили внимание на необходимость проверить свою кредитную историю на «Госуслугах». Для этого необходимо запросить данные о ней. Информация о том, в каком из шести бюро кредитных историй хранятся сведения, есть в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ). Если человек потерял доступ к «Госуслугам», справку из ЦККИ можно заказать двумя способами. Во-первых, если известен код субъекта кредитной истории, — через сайт Банка России. Код можно найти в кредитном договоре или уточнить в банке или микрофинансовой организации, если кредит или заем брали у них.

Интересно При отсутствии кода и при условии, что человек никогда не оформлял кредит, в ЦБ посоветовали обратиться в любой банк или МФО, кредитный потребительский кооператив, бюро кредитных историй, почтовое отделение или к нотариусу. При отсутствии кода и при условии, что человек никогда не оформлял кредит, в ЦБ посоветовали обратиться в любой банк или МФО, кредитный потребительский кооператив, бюро кредитных историй, почтовое отделение или к нотариусу.

После получения информации о месте хранения кредитной истории необходимо запросить выписку. Если в ней найдут кредит или заем, который человек не оформлял, нужно написать заявление в банк или МФО о том, что договор он добровольно не заключал и деньги не получал. В Банке России рекомендовали попросить провести внутреннее расследование и предоставить подтверждающие документы, на основании которых выдали наличные средства, а также реквизиты их получателя. При подаче заявления о несогласии в бумажном виде необходимо потребовать поставить отметку о его приеме на втором экземпляре. Далее следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив все документы, полученные от финансовой организации, а также указать обстоятельства, подтверждающие непричастность человека. Например, детализацию СМС за период, в который оформили кредит, время взлома, сканы электронных писем от «Госуслуг» и любую другую имеющуюся информацию.

Интересно Талон-уведомление, полученный в полиции, необходимо дослать в банк или МФО. В ЦБ подчеркнули, что финансовая организация обязана ответить в течение 15 рабочих дней. Она может как аннулировать долг, так и отказать в этой просьбе. Талон-уведомление, полученный в полиции, необходимо дослать в банк или МФО. В ЦБ подчеркнули, что финансовая организация обязана ответить в течение 15 рабочих дней. Она может как аннулировать долг, так и отказать в этой просьбе.

Если банк или МФО дали формальный ответ, Центральный банк сам рассмотрит жалобу. Однако регулятор обратил внимание, что не вправе обязать кредитно-финансовые учреждения списать долг — это может сделать только суд. Перед подачей иска в ЦБ лучше обратиться к финансовому уполномоченному, который рассматривает споры людей с банками и МФО до 500 тысяч рублей. Его решения имеют такую же юридическую силу, как и судебные. Для дополнительной защиты от мошенников регулятор посоветовал использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах», установить контрольный вопрос, активировать опцию уведомлений о входе и остерегаться фишинговых писем.